Кадамов Ирек Ильгизович

Общая информация

Родился 25.03.1971 в р.п. Джалиль Сармановского района Татарской АССР.



Образование:

— 1992 г. — Вольское высшее военное училище тыла, «с отличием»

— 2003 г. — Казанский государственный университет

— 2013 г. — Академия ГПС МЧС России

— 2021г. — ФГБОУ ВО «КНИТУ» магистр, «с отличием»

— 2021г. — Институт развития Академии ГПС МЧС России, Высшая академия управления

Трудовая деятельность:

— 1992-2001 гг. — служба на командных должностях в воинских частях МЧС России.

— 2001 г. — начальник управления по делам ГО и ЧС — заместитель начальника ГО МЧС Республики Татарстан (г. Чистополь).

— 2004 г. — начальник управления Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (по городу Набережные Челны).

— 2011 г. — заместитель, начальник управления материально-технического обеспечения

(г. Казань).

— 2015 г. — заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (по антикризисному управлению) (г. Казань).

— 2019 — 2023 гг. — первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

— C 2023 гг. — временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС России по РТ.

Награды и звания:

— За период службы награжден государственными наградами:

— медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени,

— медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени,

— ведомственными медалями МЧС России.



Заслуженный спасатель Республики Татарстан.



Дата последнего обновления: