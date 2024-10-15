Кадамов Ирек Ильгизович
Общая информация
Родился 25.03.1971 в р.п. Джалиль Сармановского района Татарской АССР.
Образование:
— 1992 г. — Вольское высшее военное училище тыла, «с отличием»
— 2003 г. — Казанский государственный университет
— 2013 г. — Академия ГПС МЧС России
— 2021г. — ФГБОУ ВО «КНИТУ» магистр, «с отличием»
— 2021г. — Институт развития Академии ГПС МЧС России, Высшая академия управления
Трудовая деятельность:
— 1992-2001 гг. — служба на командных должностях в воинских частях МЧС России.
— 2001 г. — начальник управления по делам ГО и ЧС — заместитель начальника ГО МЧС Республики Татарстан (г. Чистополь).
— 2004 г. — начальник управления Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (по городу Набережные Челны).
— 2011 г. — заместитель, начальник управления материально-технического обеспечения
(г. Казань).
— 2015 г. — заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан (по антикризисному управлению) (г. Казань).
— 2019 — 2023 гг. — первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.
— C 2023 гг. — временно исполняющим обязанности начальника ГУ МЧС России по РТ.
Награды и звания:
— За период службы награжден государственными наградами:
— медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени,
— медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 1 степени,
— ведомственными медалями МЧС России.
Заслуженный спасатель Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, д.50
- Телефон: (843) 221-62-03
- Сайт: 16.mchs.gov.ru
Дата последнего обновления: 15.10.2024