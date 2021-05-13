УФАС наказало Казанский пороховой завод за выбор фирмы спасателей без лицензии

Фото: Давид Казанский

УФАС наказало Казанский пороховой завод за то, что он выбрал победителем торгов на обслуживание опасного объекта аварийно-спасательным формированием компанию, не имевшую аттестата (грубо говоря, разрешения) на проведение таких работ. Пожаловалась на этот выбор другая компания-участник торгов — ООО «РегионСпас».

Речь идет о январской закупке с номером извещения №32109896615 на предмет «оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов профессиональным аварийно-спасательным формированием». Начальная цена услуг, согласно документации закупки, составляла 3,6 млн рублей. Всего в торгах участвовали две компании: помимо «РегионСпаса» — ООО ПАСФ «ЦЕНТРСПАС», ставшее победителем. Отметим, что обе компании предложили одинаковую цену, снизив первоначальную сумму до 3,51 млн рублей.

Представители ООО «РегионСпас» указали на то, что сам Казанский пороховой завод в аукционной документации добавил пункт 5.1, согласно которому аварийно-спасательные работы должны осуществляться организацией, имеющей «Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ на основании Постановления правительства РФ от 22 декабря 2011 г. №1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя». Выдается такое свидетельство отраслевой комиссией Минпромторга РФ, в сфере деятельности которого и находится опасный объект.

На выбор победителя торгов пожаловалось ООО «РегионСпас». Фото: instagram.com/pasf_regionspas

Подобное свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ у ПАСФ «ЦЕНТРСПАС» отсутствовало. Об этом свидетельствовал и официальный сайт ООО ПАСФ «ЦЕНТРСПАС», в графе «Лицензии» которого не было свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ, выданного Минпромторгом РФ. Действительно, даже сейчас в соответствующей графе есть копии трех лицензий, но лишь от Минэнерго, МЧС и Минобрнауки РФ.

Чем выбор мотивировали сами пороховщики

Впрочем, Казанский пороховой завод в ответ рассказал антимонопольщикам, что вынужден был по требованию ООО «РегионСпас» еще на этапе размещения закупки внести соответствующие изменения в документацию аукциона: в частности, добавили туда и требования по выдаче отраслевой аттестационной комиссией Минпромторга РФ свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ. При этом завод заявил, что подобным запросом «представители ООО «РегионСпас» внесли сомнение и ввели в заблуждение по поводу приверженности к требованию по отраслевой комиссии Минпромторга РФ», так как такое требование «ведет к ограничению конкуренции на рынке профессиональных аварийно-спасательных формирований».

Тем более что, заметили представители порохового завода, законом РФ вообще не предусмотрено «обязательное наличие у лица, выполняющего работы или оказывающего услуги, лицензии, свидетельства или иного документа». Поэтому и сам Казанский пороховой завод как заказчик не имел права требовать наличия такого документа у участника закупки. Именно поэтому, объяснили пороховщики, ООО ПАСФ «ЦЕНТРСПАС», представившее во второй части копию свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ, но с видом работ «газоспасательные работы», было в принципе допущено до участия в аукционе и впоследствии признано победителем.

Речь идет о закупке на предмет оказания услуг по обслуживанию опасных производственных объектов профессиональным аварийно-спасательным формированием. Фото: Ирина Плотникова

Однако представители УФАС обнаружили, что в составе заявки ПАСФ было лишь свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ, выданное отраслевой комиссией Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб, а не Минпромторга. В результате жалобу ООО «РегионСпас» удовлетворили, Казанскому пороховому заводу вынесли предписание об устранении нарушений действующего законодательства и передали материалы о необходимости возбуждения административного производства специальному лицу УФАС.

Рынок частных спасательных фирм растет в последние два года как на дрожжах

Интересно, что оба участника торгов очень похожи друг на друга, обе компании открыты в 2013—2014 годах, «РегионСпас» Максима Курочкина лишь в 2019—2020 годах показывает приличные обороты в 51—57 млн рублей, правда, в прошлом году прибыль выросла в 10 раз, составив 10,2 млн. А ООО ПАСФ «ЦЕНТРСПАС» Лилии Шавалиевой, тоже с казанской пропиской, в 2019—2020 годах также впервые показало обороты в 50—53 млн рублей и прибыль в 4,4—4,7 млн рублей.

Обе компании входят в число пожарно-спасательных гарнизонов, упомянутых на сайте ГУ МЧС РФ по Татарстану. Фото: doskaurala.ru

Обе компании входят в число пожарно-спасательных гарнизонов, упомянутых на сайте ГУ МЧС РФ по Татарстану. Любопытно также, что в этот список входит и ООО «ОДС РТ» Ленура Зиннатуллина, созданное в 2013 же году при участии якобы (по версии следствия) экс-замглавы МЧС РТ Ильхама Насибуллина. Финансовые показатели почти аналогичные: быстрый рост оборота именно в 2019—2020 годах (44,8—41,2 млн рублей) и прибыли (21,6 и 10,7 млн рублей). Следователи полагают, что компания эта дублировала функции поисково-спасательной службы РТ при МЧС, заключая договоры с предприятиями в Татарстане, «уводя клиентов у министерства».

Наблюдатели на рынке отмечают, что большинство подобных договоров сегодня заключают с частными ПАСФ (поисково-аварийно-спасательными формированиями) со свидетельством на газоспасательные работы. Реже у кого-то возникает потребность в действиях, требующих лицензии на поисково-спасательные работы. У «РегионСпаса», к слову, согласно их официальному сайту, лицензия на аварийно-спасательные работы от Минпромторга имеется.

Сергей Афанасьев