УФАС наказало Казанский пороховой завод за выбор фирмы спасателей без лицензии
УФАС наказало Казанский пороховой завод за то, что он выбрал победителем торгов на обслуживание опасного объекта аварийно-спасательным формированием компанию, не имевшую аттестата (грубо говоря, разрешения) на проведение таких работ. Пожаловалась на этот выбор другая компания-участник торгов — ООО «РегионСпас».
Речь идет о январской закупке с номером извещения №32109896615 на предмет «оказание услуг по обслуживанию опасных производственных объектов профессиональным аварийно-спасательным формированием». Начальная цена услуг, согласно документации закупки, составляла 3,6 млн рублей. Всего в торгах участвовали две компании: помимо «РегионСпаса» — ООО ПАСФ «ЦЕНТРСПАС», ставшее победителем. Отметим, что обе компании предложили одинаковую цену, снизив первоначальную сумму до 3,51 млн рублей.
Представители ООО «РегионСпас» указали на то, что сам Казанский пороховой завод в аукционной документации добавил пункт 5.1, согласно которому аварийно-спасательные работы должны осуществляться организацией, имеющей «Свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ на основании Постановления правительства РФ от 22 декабря 2011 г. №1091 «О некоторых вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя». Выдается такое свидетельство отраслевой комиссией Минпромторга РФ, в сфере деятельности которого и находится опасный объект.
Подобное свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ у ПАСФ «ЦЕНТРСПАС» отсутствовало. Об этом свидетельствовал и официальный сайт ООО ПАСФ «ЦЕНТРСПАС», в графе «Лицензии» которого не было свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ, выданного Минпромторгом РФ. Действительно, даже сейчас в соответствующей графе есть копии трех лицензий, но лишь от Минэнерго, МЧС и Минобрнауки РФ.
Чем выбор мотивировали сами пороховщики
Впрочем, Казанский пороховой завод в ответ рассказал антимонопольщикам, что вынужден был по требованию ООО «РегионСпас» еще на этапе размещения закупки внести соответствующие изменения в документацию аукциона: в частности, добавили туда и требования по выдаче отраслевой аттестационной комиссией Минпромторга РФ свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ. При этом завод заявил, что подобным запросом «представители ООО «РегионСпас» внесли сомнение и ввели в заблуждение по поводу приверженности к требованию по отраслевой комиссии Минпромторга РФ», так как такое требование «ведет к ограничению конкуренции на рынке профессиональных аварийно-спасательных формирований».
Тем более что, заметили представители порохового завода, законом РФ вообще не предусмотрено «обязательное наличие у лица, выполняющего работы или оказывающего услуги, лицензии, свидетельства или иного документа». Поэтому и сам Казанский пороховой завод как заказчик не имел права требовать наличия такого документа у участника закупки. Именно поэтому, объяснили пороховщики, ООО ПАСФ «ЦЕНТРСПАС», представившее во второй части копию свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ, но с видом работ «газоспасательные работы», было в принципе допущено до участия в аукционе и впоследствии признано победителем.
Однако представители УФАС обнаружили, что в составе заявки ПАСФ было лишь свидетельство об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ, выданное отраслевой комиссией Минэнерго России по аттестации аварийно-спасательных служб, а не Минпромторга. В результате жалобу ООО «РегионСпас» удовлетворили, Казанскому пороховому заводу вынесли предписание об устранении нарушений действующего законодательства и передали материалы о необходимости возбуждения административного производства специальному лицу УФАС.
Рынок частных спасательных фирм растет в последние два года как на дрожжах
Интересно, что оба участника торгов очень похожи друг на друга, обе компании открыты в 2013—2014 годах, «РегионСпас» Максима Курочкина лишь в 2019—2020 годах показывает приличные обороты в 51—57 млн рублей, правда, в прошлом году прибыль выросла в 10 раз, составив 10,2 млн. А ООО ПАСФ «ЦЕНТРСПАС» Лилии Шавалиевой, тоже с казанской пропиской, в 2019—2020 годах также впервые показало обороты в 50—53 млн рублей и прибыль в 4,4—4,7 млн рублей.
Обе компании входят в число пожарно-спасательных гарнизонов, упомянутых на сайте ГУ МЧС РФ по Татарстану. Любопытно также, что в этот список входит и ООО «ОДС РТ» Ленура Зиннатуллина, созданное в 2013 же году при участии якобы (по версии следствия) экс-замглавы МЧС РТ Ильхама Насибуллина. Финансовые показатели почти аналогичные: быстрый рост оборота именно в 2019—2020 годах (44,8—41,2 млн рублей) и прибыли (21,6 и 10,7 млн рублей). Следователи полагают, что компания эта дублировала функции поисково-спасательной службы РТ при МЧС, заключая договоры с предприятиями в Татарстане, «уводя клиентов у министерства».
Наблюдатели на рынке отмечают, что большинство подобных договоров сегодня заключают с частными ПАСФ (поисково-аварийно-спасательными формированиями) со свидетельством на газоспасательные работы. Реже у кого-то возникает потребность в действиях, требующих лицензии на поисково-спасательные работы. У «РегионСпаса», к слову, согласно их официальному сайту, лицензия на аварийно-спасательные работы от Минпромторга имеется.
комментарии
И кто курирует здесь раздачу Минпромторговской бумаги =)
1. Как 30 (спартанцев) защищают десятки ОПО РТ и прилегающих республик?
2. Оснащение ПАСФ для аттестации Минэнерго и Минпромторга разное? Чем аварийно-спасательные и газоспасательные работы на этих объектах отличаются, что для этого требуются разные аттестационные комиссии и разные бумажки? И почему этим не занимается МЧС РТ которое по факту потом все равно первое реагирует на все аварии (вспомним газовою базу и ОДС РТ)?
3. Про "нюансы аттестации". Члены аттестационных комиссий везде и всегда разные или они одни и те же и просто тупо "кто-то кого-то не пускает"? Почему одно ПАСФ может получить свидетельство Минрегиона, а другое нет при прочих равных?
4. Почему МЧС РТ интересовали эти бумажки (свидетельства) только при проверке ПЛАРН? Вот почему этим само МЧС не может заниматься?
PS Не знаю, там вопросов много. Лично для меня ПАСФ это например ОГСО Нижнекамскнефтехима, где много спасателей обслуживают один объект и сомневаться, что они при аварии оперативно отреагируют не приходится, просто потому что они круглосуточно находятся на территории объекта.
он даже расшифровать не сможет аббревиатуру
Нюанс аттестации - там один, занести худому товарищу-качку)