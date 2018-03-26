Новости промышленности

08:35 МСК
Новости раздела
Промышленность

ТАИФ прояснил ситуацию с офертой по акциям «Нижнекамскнефтехима»

11:06, 26.03.2018 5 Сюжет: ОАО «ТАИФ»

О направлении ТАИФом оферты в Банк России стало известно в первых числах февраля

ТАИФ прояснил ситуацию с офертой по акциям «Нижнекамскнефтехима» Фото: пресс-служба ОАО "ТАИФ"

После завершения процедуры предварительного уведомления Банка России ОАО «ТАИФ» в соответствии с положениями (нормами, указаниями) действующего законодательства опубликовало содержание Обязательного предложения о приобретении обыкновенных и привилегированных акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» (оферты). О направлении ТАИФом оферты в Банк России стало известно в первых числах февраля. Новость об оферте (предложении о покупке) акций крупнейшего нефтехимического предприятия Европы вызвала ожидаемый интерес в СМИ и породила разного рода домыслы и кривотолки. «Реальное время» узнало подробности оферты по акциям «Нижнекамскнефтехима».

Оферта и домыслы некоторых журналистов

Публичная оферта ОАО «ТАИФ» вновь привлекает всеобщее внимание электронных СМИ Татарстана. В 2015 году аналогичный ажиотаж возник в связи с подачей дочерней компанией холдинга, «Телеком-Менеджментом», добровольного предложения о приобретении акций ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В этот раз коллеги, узнав из публичных источников о том, что ОАО «ТАИФ» направило оферту о приобретении акций ПАО «Нижнекамскнефтехим», сделали ряд преждевременных выводов, в том числе и о намерении холдинга реально скупить все 100% акций предприятия. Торопясь опубликовать свои домыслы, некоторые электронные СМИ указали к тому же еще и неверное количество приобретаемых акций.

ОАО «ТАИФ» совместно с аффилированными лицами стало владельцем более 75% голосующих акций ПАО «Нижнекамскнефтехим».

В информации, опубликованной 1 февраля 2018 года на странице ОАО «ТАИФ» в «Интерфаксе», говорится о том, что ОАО «ТАИФ» совместно с аффилированными лицами стало владельцем более 75% голосующих акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» и в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» направило в Банк России Обязательное предложение о приобретении акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» на рыночных условиях, которые сформировались по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Нижнекамскнефтехим» в течение последних шести месяцев. Указание в оферте всех оставшихся в обращении акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» — требование законодательства РФ, которое предоставляет миноритарным акционерам право выйти из акционерного капитала публичного общества при появлении в обществе акционеров с долями более 30, 50, 75% голосующих акций.

Уставный капитал «Нижнекамскнефтехима» составляет 1 830 239 750 рублей, он состоит из 1 611 256 000 обыкновенных и 218 983 750 привилегированных акций номиналом 1 рубль каждая. Таким образом, оферта распространяется на держателей 18,46% обыкновенных акций «Нижнекамскнефтехима» и 65,77% привилегированных, у которых появилось право продать принадлежащие им акции на предложенных условиях, (уточняем — право, но не обязанность).

Банк России одобрил проведение оферты

Документы, касающиеся процедуры оформления оферты, а также нормативные документы, которые регулируют процедуру подачи оферты (Федеральный закон «Об акционерных обществах» и нормативные документы Банка России), находятся в открытом доступе. После их изучения становится понятно, что подача заявления ТАИФа о приобретении акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» является исполнением действующего законодательства.

Напомним, что в пресс-релизе ОАО «ТАИФ» от 1 февраля сообщалось о том, что ТАИФ совместно с аффилированными лицами стал владельцем более 75% голосующих акций предприятия. Накануне, 31 января, компания направила в Банк России обязательное предложение о приобретении акций предприятия на рыночных условиях, которые сформировались по обыкновенным и привилегированным акциям в течение последних шести месяцев. Таким образом, 15 февраля истек 15-дневный срок рассмотрения оферты в Банке России, в течение которого регулятор мог бы в случае наличия нарушений или технических ошибок направить предписание о приведении оферты в соответствие с законодательством РФ. После этого у ТАИФа появилась обязанность раскрыть содержание оферты и направить ее в ПАО «Нижнекамскнефтхим».

Необходимо отметить, что подача оферты не могла бы состояться без предварительного согласования приобретения компаниями Группы «ТАИФ» более 75% акций «Нижнекамскнефтехима» с ФАС РФ, которое было получено еще в январе 2017 года.

Механизм оферты

Самый обсуждаемый вопрос в такого рода сделках — цена покупки акций. Прежде чем понять, как складывается цена на акции при проведении публичной оферты, необходимо понять сам механизм этой сделки. В соответствии с законом процедура приобретения акций публичного акционерного общества предполагает подачу двух видов предложений: добровольное и обязательное. Добровольное предложение подается в случае намерения покупателя приобрести более 30, 50, 75% акций публичного акционерного общества. Количество приобретаемых акций покупатель определяет исходя из своих финансовых возможностей в пределах достижения следующего порогового значения.

Обязательное предложение подается в случае, если покупатель уже приобрел вышеуказанное пороговое количество акций. Но в этом случае оферта подается на все оставшееся количество акций в течение 35 дней с даты пересечения порогового значения.

Существенным условием подачи оферты в силу требования закона в обоих случаях является наличие банковской гарантии, которая должна в полном объеме покрывать все обязательства лица, направляющего оферту. В случае с офертой ТАИФа сумма банковской гарантии составила 19,3 млрд рублей. Гарантия предоставлена ПАО «Сбербанк», наиболее надежным банком в условиях многочисленных отзывов лицензий у кредитных организаций.

В случае с офертой ТАИФа сумма банковской гарантии составила 19,3 млрд руб.

Владельцам акций ПАО «Нижнекамскнефтехим» закон предоставляет 70 дней для решения, будут они продавать акции или нет. Таким образом, с 17 февраля по 27 апреля акционеры ПАО «Нижнекамскнефтехим», желающие продать свои акции (акцептовать оферту), могут сделать это, подав соответствующее заявление держателю реестра акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» — ООО «Евроазиатский регистратор», по адресам: ул. Вишневского, д. 6, г. Казань, или ул. Корабельная, д. 1, г. Нижнекамск (телефон (843) 236-27-52).

В течение этого времени акционерам, акцептовавшим (принявшим) оферту, рекомендовано проверить свои анкетные данные в реестре акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» или в депозитарии, где акционеры хранят свои акции, чтобы вовремя получить средства за проданные акции. Особое внимание акционерам стоит обратить на банковские реквизиты. В анкетных данных могут быть указаны реквизиты счетов, ранее открытых в кредитных организациях, лишившихся банковской лицензии, — таких как «Татфондбанк», «Спурт», «ИнтехБанк» и прочих.

Цена акций ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Ряд СМИ предположили, что ТАИФ специально выжидал время, чтобы купить акции по низкой цене. Однако ценообразование акций — процедура не спонтанная, она также определена законом. В силу его требований стоимость ценных бумаг для целей выкупа должна быть установлена исходя из двух критериев. Во-первых, она не должна быть ниже средневзвешенной цены, определенной по результатам торгов на бирже за шесть месяцев, предшествующих дате направления оферты в Банк России. Во-вторых, если в течение шести месяцев до того, как было направлено Обязательное предложение, покупатель совершал сделки купли-продажи акций, то цена приобретаемых ценных бумаг по оферте не может быть ниже наибольшей цены, по которой ценные бумаги приобрели в этот период времени.

Акции предприятия котируются в торговой системе ПАО «Московская биржа», поэтому при определении цены приобретения в рамках Обязательного предложения ОАО «ТАИФ» учитывало средневзвешенную биржевую цену обыкновенных и привилегированных акций на этой бирже. Цена приобретения в оферте превысила указанные средневзвешенные цены и составила 50,25 рубля за одну обыкновенную и 27,63 рубля за привилегированную.

Исходя из самой процедуры публичной оферты, контролируемой Банком России, можно сделать вывод, что шумиха журналистов некоторых СМИ вокруг работы ТАИФа выглядит скорее как проявление любви к «жареным» фактам и нежелание проверять информацию, находящуюся в открытых источниках. В результате из-за непроверенных и искаженных сведений в этих СМИ непрофессиональные инвесторы могут быть введены в заблуждение и принять неверное инвестиционное решение.

Екатерина Гумарова
ПромышленностьНефтехимияБизнесЭкономикаФинансы Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 26 марта
    Дорогие журналисты, были бы рады, если была бы статья на тему куда вкладывать деньги ради безбедной пенсии
    Ответить
  • Анонимно 26 марта
    Так дешево стоят акции?
    Ответить
    Анонимно 26 марта
    Это только сейчас. Потом повысятся
    Ответить
    Анонимно 26 марта
    Да их же еще много
    Ответить
  • Анонимно 26 марта
    Какой большой уставной капитал. Неожиданно
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии
Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан


Читайте также

Новости промышленности

08:35 МСК
Новости раздела