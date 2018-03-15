Без нападающих и за снежной стеной: «Рубин» придумывает, чем удивить «Спартак»
Репортаж с первой открытой тренировки казанского клуба в этом году
Экстремальные условия, в которых «Рубин» готовился к первому домашнему матчу года против московского «Спартака», кажется, если и подпортили кому-то настроение, то только журналистам. Сами же футболисты тренировались в пуховках как ни в чем не бывало. Снежный футбол, приключения мексиканцев в Казани и подготовка без главной ударной силы к матчу с чемпионом — об этом и других подробностях тренировки «Рубина» в репортаже «Реального времени»
«Про «Спартак» мы вообще не думаем»
Соскучившиеся по большому футболу казанские журналисты, разбавленные парой иностранных представителей прессы, остыли к нему уже с первых минут «дебютной» открытой тренировки «Рубина» в этом году. Поваливший как по заказу снег здорово подпортил им настроение перед началом пресс-подходов.
Однако Курбан Бердыев, которого журналисты выжидали до победного конца около часа, невозмутимо и уже привычно отметил, что какой бы погода ни была — как, впрочем, и поле, это никак не повлияет на результат, поскольку обе команды будут в одинаковых условиях. Рассказал наставник и о потенциальной атакующей силе «Рубина» в предстоящем матче. Очевидно, что если и Сердар Азмун не успеет подготовиться к субботнему поединку, то без двух основных игроков атаки у казанцев возникнут серьезные проблемы.
— Сейчас много обсуждают поля. Смотрели поле на «Казань Арене»?
— Да, ездили, смотрели. Оно оставляет желать лучшего, но мы будем в равных условиях со «Спартаком».
— В каком состоянии Азмун и какова ситуация с травмированными?
— Надеемся, что он поможет нам в этой игре, но вероятность — 50 на 50.
— В игре не примет участия Попов — это потеря? Как-то обсуждали со «Спартаком» возможность его участия?
— Нет, даже не обсуждали.
— Перед голом в ворота «Тосно» «Рубин» сделал 19 точных передач подряд. Это то, что вы хотите видеть в позиционной атаке?
— Нет, мы только в начале пути, потому что много проблем. Единственное, что в этой атаке радует, это терпение. Нам его не хватает при контроле мяча.
— «Рубину» легче играть с командами, больше владеющими мячом? — спросил корреспондент «Реального времени».
— Сейчас мы перестраиваемся, я уже как-то говорил об этом. Мы отталкиваемся только от своей игры. Безусловно, с учетом игры и соперника, его сильных и слабых сторон в обороне и в атаке, но в целом отталкиваемся от своей игры.
— Каково ваше мнение по двум играм Подберезкина?
— Потенциал у него намного выше. Нужно время.
— Что сильнее скажется на матче — потеря Попова «Рубином» или Промеса «Спартаком»?
— Если честно, то про «Спартак» мы вообще не думаем. Мы думаем о своих проблемах. Но, безусловно, Ивелина нам будет не хватать.
«В вашем футболе люди тренируются в пуховиках. Это очень странно»
Тем временем корреспондентов и фотокоров пустили на поле стадиона «Рубин», на котором уже завтра сыграют молодежные команды. Тяжелая техника в виде тракторов и бульдозеров усиленно очищала пространство вокруг поля, а работники спускали накопившийся снег с трибун с помощью специальной автоматической ленты.
Для российского любителя футбола это вполне нормальное явление, а вот мексиканский телевизионный журналист Мануэль Медина, который прилетел в Казань, чтобы снять серию репортажей о казанском спорте и его отличиях от спорта американского, был весьма удивлен таким экстремальным антуражем.
— Это что-то очень странное — когда люди стоят на поле в огромных пуховиках, играют в больших куртках и повязках на лице. Я думаю, это очень трудно и для футболистов, и для вас, журналистов.
Впрочем, Мануэль останется в «спортивной столице», как он сам ее называет, до самого чемпионата мира и еще увидит, что такое российский футбол при нормальной температуре.
«Изначально знали, что Попова не будет»
Сами футболисты, похоже, давно привыкли к подобным «превратностям судьбы» и бодро отрабатывали передачи в больших «квадратах». Вот и испанский защитник Цезарь Навас, который отыгрывает в России девятый год своей карьеры, уже смирился с российскими реалиями и пенять на мартовские снегопады не захотел. Так же, как и на отсутствие ведущих игроков атаки:
— В день матча обещают минус 9. Это хорошо или плохо для «Рубина»?
— На самом деле, не очень красиво выступать при таком холоде как для команды и зрителей, так и для самого футбола. Но мы привыкли к таким погодным условиям и постараемся сыграть как можно лучше, чтобы подарить удовольствие нашим болельщикам.
— «Рубин» от еврокубков, с учетом успеха «Спартака» в Кубке России, отделяют всего четыре очка. Для вас этот фактор будет дополнительным стимулом?
— Установки нашего тренера всегда одни и те же — идти от матча к матчу. Но мы, конечно, смотрим на турнирную таблицу. Просто никогда не стоит загадывать на какой-то долгий срок. Тем более учитывая, что «Спартак» — сильный соперник, мы готовимся к нему, чтобы дать бой.
— «Рубин» всегда лучше играет с более сильными, топовыми командами. Вы сами это чувствуете? И можете объяснить, почему так происходит? — не унимался журналист «Реального времени».
— Может быть, так кажется со стороны. Сейчас, учитывая, что в принципе все команды российской Премьер-лиги достаточно неплохого качества, против любой команды играть действительно сложно.
— Когда вам задают вопросы, вы всегда уверенно киваете головой. Так хорошо понимаете русский язык?
— Да, понимаю, конечно, но пресс-конференцию лучше делать на испанском.
— Ивелин Попов пропустит матч.
— Конечно, нам будет не хватать такого игрока. Он сильный футболист, с ним играть было бы намного проще. Но мы знали, что он не будет играть против «Спартака», поэтому готовились другие футболисты. Будем биться теми силами, которые есть.
комментарии
Как всегда болельщики разделились на приверженцев Курбана Бекиевича Бердыева и ярых противников. Последние новости о том, что Рубин стал ООО ещё больше подогрело это противостояние. Послушайте! Что плохого сделал оппонентам главный тренер команды, собравший её в таких тяжёлых условиях?! Зачем затрагивать его национальность?! Мы что - живём в мрачном средневековье? Или Вы забыли его заслуги, которые прославили Татарстан, и сделали Вас хоть немножко счастливее?! Конструктивная критика в благих целях подменилась бранью, оскорблениями, которые не приносят пользу, только вред и отторжение. Как правило, те - кто в этом изощряется - ничего не понимают в футболе. Да он им и не нужен. Также как и команда Рубин… Критика должна быт полезной, а не оголтелой. И право на неё имеют истинные болельщики команды, а не «брехуны» ради забавы. Можно ввести термин – менталитет болельщика. Можно соглашаться или нет с тактикой игры, с менталитетом футболистов, с идеями главного тренера, но предавать команду и оставлять её в трудные времена настоящий болельщик не имеет право! Мы уступаем Спартаку в классе футболистов, но мы – «мужики»! И должны одолеть эту команду за счёт характера и идей тренерского штаба! А болельщики должны забыть про обиды, про занятость и прийти на стадион, чтобы поддержать наш Рубин! Гордость Татарстана и его надежду! Ведь поддержим?! Ведь мы тоже «мужики»! Вперёд Рубин!
Николай Иванович.
- вам зрители на стадионе нужны, или без разницы?
Будет очередное фиаско с посещаемостью, всё спишут на погоду, а о невменяемой цене на "зимний футбол" и отсутствие доступных парковочных мест никто не вспомнит.