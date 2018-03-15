Без нападающих и за снежной стеной: «Рубин» придумывает, чем удивить «Спартак»

Репортаж с первой открытой тренировки казанского клуба в этом году

Экстремальные условия, в которых «Рубин» готовился к первому домашнему матчу года против московского «Спартака», кажется, если и подпортили кому-то настроение, то только журналистам. Сами же футболисты тренировались в пуховках как ни в чем не бывало. Снежный футбол, приключения мексиканцев в Казани и подготовка без главной ударной силы к матчу с чемпионом — об этом и других подробностях тренировки «Рубина» в репортаже «Реального времени»

«Про «Спартак» мы вообще не думаем»

Соскучившиеся по большому футболу казанские журналисты, разбавленные парой иностранных представителей прессы, остыли к нему уже с первых минут «дебютной» открытой тренировки «Рубина» в этом году. Поваливший как по заказу снег здорово подпортил им настроение перед началом пресс-подходов.

Однако Курбан Бердыев, которого журналисты выжидали до победного конца около часа, невозмутимо и уже привычно отметил, что какой бы погода ни была — как, впрочем, и поле, это никак не повлияет на результат, поскольку обе команды будут в одинаковых условиях. Рассказал наставник и о потенциальной атакующей силе «Рубина» в предстоящем матче. Очевидно, что если и Сердар Азмун не успеет подготовиться к субботнему поединку, то без двух основных игроков атаки у казанцев возникнут серьезные проблемы.

— Сейчас много обсуждают поля. Смотрели поле на «Казань Арене»?

— Да, ездили, смотрели. Оно оставляет желать лучшего, но мы будем в равных условиях со «Спартаком».

— В каком состоянии Азмун и какова ситуация с травмированными?

— Надеемся, что он поможет нам в этой игре, но вероятность — 50 на 50.

— В игре не примет участия Попов — это потеря? Как-то обсуждали со «Спартаком» возможность его участия?

— Нет, даже не обсуждали.

— Перед голом в ворота «Тосно» «Рубин» сделал 19 точных передач подряд. Это то, что вы хотите видеть в позиционной атаке?

— Нет, мы только в начале пути, потому что много проблем. Единственное, что в этой атаке радует, это терпение. Нам его не хватает при контроле мяча.

Футболисты тренировались в пуховках как ни в чем не бывало. Фото rubin-kazan.ru



— «Рубину» легче играть с командами, больше владеющими мячом? — спросил корреспондент «Реального времени».

— Сейчас мы перестраиваемся, я уже как-то говорил об этом. Мы отталкиваемся только от своей игры. Безусловно, с учетом игры и соперника, его сильных и слабых сторон в обороне и в атаке, но в целом отталкиваемся от своей игры.

— Каково ваше мнение по двум играм Подберезкина?

— Потенциал у него намного выше. Нужно время.

— Что сильнее скажется на матче — потеря Попова «Рубином» или Промеса «Спартаком»?

— Если честно, то про «Спартак» мы вообще не думаем. Мы думаем о своих проблемах. Но, безусловно, Ивелина нам будет не хватать.

«В вашем футболе люди тренируются в пуховиках. Это очень странно»

Тем временем корреспондентов и фотокоров пустили на поле стадиона «Рубин», на котором уже завтра сыграют молодежные команды. Тяжелая техника в виде тракторов и бульдозеров усиленно очищала пространство вокруг поля, а работники спускали накопившийся снег с трибун с помощью специальной автоматической ленты.

Для российского любителя футбола это вполне нормальное явление, а вот мексиканский телевизионный журналист Мануэль Медина, который прилетел в Казань, чтобы снять серию репортажей о казанском спорте и его отличиях от спорта американского, был весьма удивлен таким экстремальным антуражем.

— Это что-то очень странное — когда люди стоят на поле в огромных пуховиках, играют в больших куртках и повязках на лице. Я думаю, это очень трудно и для футболистов, и для вас, журналистов.

Впрочем, Мануэль останется в «спортивной столице», как он сам ее называет, до самого чемпионата мира и еще увидит, что такое российский футбол при нормальной температуре.

Для российского любителя футбола снег — это вполне нормальное явление

«Изначально знали, что Попова не будет»

Сами футболисты, похоже, давно привыкли к подобным «превратностям судьбы» и бодро отрабатывали передачи в больших «квадратах». Вот и испанский защитник Цезарь Навас, который отыгрывает в России девятый год своей карьеры, уже смирился с российскими реалиями и пенять на мартовские снегопады не захотел. Так же, как и на отсутствие ведущих игроков атаки:

— В день матча обещают минус 9. Это хорошо или плохо для «Рубина»?

— На самом деле, не очень красиво выступать при таком холоде как для команды и зрителей, так и для самого футбола. Но мы привыкли к таким погодным условиям и постараемся сыграть как можно лучше, чтобы подарить удовольствие нашим болельщикам.

— «Рубин» от еврокубков, с учетом успеха «Спартака» в Кубке России, отделяют всего четыре очка. Для вас этот фактор будет дополнительным стимулом?

— Установки нашего тренера всегда одни и те же — идти от матча к матчу. Но мы, конечно, смотрим на турнирную таблицу. Просто никогда не стоит загадывать на какой-то долгий срок. Тем более учитывая, что «Спартак» — сильный соперник, мы готовимся к нему, чтобы дать бой.

— «Рубин» всегда лучше играет с более сильными, топовыми командами. Вы сами это чувствуете? И можете объяснить, почему так происходит? — не унимался журналист «Реального времени».

— Может быть, так кажется со стороны. Сейчас, учитывая, что в принципе все команды российской Премьер-лиги достаточно неплохого качества, против любой команды играть действительно сложно.

Футболисты, похоже, давно привыкли к подобным «превратностям судьбы» и бодро отрабатывали передачи в больших «квадратах»



— Когда вам задают вопросы, вы всегда уверенно киваете головой. Так хорошо понимаете русский язык?

— Да, понимаю, конечно, но пресс-конференцию лучше делать на испанском.

— Ивелин Попов пропустит матч.

— Конечно, нам будет не хватать такого игрока. Он сильный футболист, с ним играть было бы намного проще. Но мы знали, что он не будет играть против «Спартака», поэтому готовились другие футболисты. Будем биться теми силами, которые есть.