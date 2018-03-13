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Примаков и волонтеры штаба Путина: «Внутренняя политика — это приоритет»

13:32, 13.03.2018
Примаков и волонтеры штаба Путина: «Внутренняя политика — это приоритет»

Член Общественной палаты РФ Евгений Примаков обсудил в Казани с волонтерами регионального избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина вопросы внешней и внутренней политики.

«У нас есть неправильное представление, что мы слишком много времени уделяем внешней политике в ущерб внутренней. Это не так. Внутренняя политика — это приоритет, внешняя — обеспечивает внутреннее развитие», — отметил он. «Мы, естественно, спорим в оценках, состоялась ли изоляция, стали ли мы страной-изгоем. Оппоненты говорят, что да, а мы со всеми основаниями утверждаем, что нет», — сообщил Примаков.

Видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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