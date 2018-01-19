Андрей Григорьев: «ТНВ в прайм-тайм смотрит 5 процентов зрителей. Шикарная цифра!»

Председатель совета директоров «Эфира» о продешевившем руководителе «Татарстан 24», будущем кабеля и почему нет рекламы на «Релаксе»

Андрей Григорьев, председатель совета директоров группы компаний «Эфир», дал большое интервью, где рассказал о том, что происходит с телевидением в Татарстане и как будет происходить переход на цифровое вещание, назначенный на 2018 год. Предлагаем вниманию читателей «Реальному времени» текст беседы.

Коммерческие каналы сами решат, когда прекращать аналоговое вещание

— Как скажется на телеканале «Эфир» отключение эфирного аналогового вещания?



— Пока Федеральная комиссия по телерадиовещанию приняла решение о том, что в конце 2018 года прекратится финансирование аналогового вещания общегосударственных каналов. Государство не хочет финансировать их вещание и в аналоге, и в «цифре». Это совершенно нормально, тем более что эфирная «цифра» по стране уже в целом построена. Но речь не идет о том, что происходит насильственное отключение всего аналогового вещания. Коммерческие каналы сами для себя должны определить, в какой момент эфирное аналоговое вещание для них будет экономически нецелесообразно. Таким образом, на «Эфире» отключение аналогового телевещания федеральных каналов не скажется, «Эфир» из аналога не уйдет. Кроме того, любая телекомпания — это, прежде всего, структура, которая производит контент и формирует из него сетку вещания. А после уже существует несколько способов раздачи этого контента. И по большому счету совершенно не имеет значения, каким именно техническим способом достучаться до телезрителей.



— Какие существуют способы?



— Если брать, например, ТНВ, то он распространяется через кабель, IP-телевидение, аналоговое вещание, спутник. А со временем, уверен, появятся и новые способы.

Благодаря каналу «Татарстан 24» выживают местные телестанции

— Как оцениваете создание круглосуточного новостного канала «Татарстан 24» в партнерстве с «Татмедиа»?



— Из года в год растет количество телестанций, вещающих на территории республики. Уже сейчас их можно насчитать сотню. Раньше все старались делать телеканалы на массового зрителя: новости, фильмы, сериалы для мальчиков и для девочек, для женщин и для мужчин. Но когда каналов становится очень много, то необходимо выбирать какой-то сегмент. При этом совершенно очевидно, что ты вступаешь в конкуренцию с федеральными и нишевыми каналами: для рыбаков и охотников и т. д. Конкурировать по контенту с федеральными каналами, у которых есть солидные бюджеты, на региональном рынке сложно. Поэтому необходимо предложить то, что они никогда не сделают. На поверхности лежит идея новостного информационного республиканского канала. В каждом населенном пункте РТ у АО «Татмедиа» есть телестанции, которые работали с разными сетевыми партнерами: где-то с ТНТ, где-то с ТВЦ и так далее. После того как кабельный оператор начал выдавать первую двадцатку каналов в чистом виде, без местных и региональных врезок, все эти телестанции оказались в сложной ситуации.

«Факт в том, что канал существует меньше 2 лет, а уже пользуется спросом рекламодателей, это говорит о многом. Значит, эти самые рекламодатели его смотрят». Фото tatar-inform.ru



— То есть фактически «Татарстан-24» — это спасение для телеканалов «Татмедиа»?

— Да, надо было либо закрываться, либо искать сетевого партнера, но опять же все более или менее сильные федеральные сетевые партнеры входят в эту самую двадцатку. Подбирать какую-то низкорейтинговую нишевую историю в качестве сетевого партнера бессмысленно. Поэтому «Татарстан-24» стал своего рода соломинкой, за которую они нормально зацепились.

Федеральные рейтинги не работают в рамках отдельно взятого населенного пункта



— И в принципе за счет этого в нынешнем году они выживут?

— Да, конечно. Причем мы видим рост телесмотрения «Татарстана-24». В декабре вообще не было свободного места для рекламы. То есть рекламодатель на «Татарстан-24» в декабре стоял в очереди. Конечно, там низкие цены и это недосмотр руководителя, что он вовремя не поднял их. Если менеджер видит, что у него продукт прекрасно распродается, надо успеть поднять цены, чтобы продать по рыночной цене. Но факт в том, что канал существует меньше двух лет, а уже пользуется спросом рекламодателей, это говорит о многом. Значит, эти самые рекламодатели его смотрят.

— Рейтинги не измеряют?

— Если смотреть объективно, единственный измеритель в стране — это бывший Gallup Media, сейчас — Mediascope, но они меряют в Казани 100 семей. Переключение на какой-либо канал хотя бы одного телевизора сразу дает ощутимое изменение доли рейтинга. И получается, что цифры, которые дает Mediascope в рамках отдельно взятого населенного пункта, абсолютно не отражают действительности. Все-таки данные исследования предназначены для измерения всей страны. Потому что для страны это более или менее репрезентативная история. Федеральные каналы оперируют этими цифрами.

Несколько месяцев назад в рамках Казани мы проводили опросы с помощью call-центра для собственного понимания ситуации. Скажем, по данным Mediascope, ТНВ в Казани имеет долю около 0,3 процента. Но я в это никогда не верил. Потому что где-то 5—7 процентов горожан — это выходцы из села, которые имеют потребность именно в национальном вещании. Операторы call-центра звонили по случайной выборке с 7 до 9 вечера и спрашивали, на какой кнопке включен сейчас телевизор. Они обзвонили около 500 семей, ТНВ смотрели 5 процентов. Это шикарная цифра.

— А «Татарстан-24» сколько показал?

— Цифра неплохая, примерно так же. У «Татарстана-24» другой телезритель и тип просмотра. Развлекательный телеканал смотрят точечно и долго. Информационный канал смотрят в фоновом режиме. Дома его не смотрят долго, посидели 30—40 минут, информацию взяли и ушли. Задача развлекательного канала — добиться рейтинга в отдельно взятом слоте, чтобы его продать. Нас же больше интересует накопленная аудитория, то есть сколько людей мы в течение суток привлечем на этот канал, пусть и на полчаса, чтобы они нашу новость увидели. Дальше мы «продаем» эту аудиторию. Рекламу продаем не в розницу, а сразу пакетами. Если обычно мы продаем рейтинг, то здесь продаем накопленную аудиторию.

«Судьба телеканала «Эфир» у меня лично беспокойства не вызывает. Во-первых, как я уже говорил, «аналог» еще не собираются отключать. Во-вторых, даже если его выключат, то это никак не влияет на «Эфир», всего лишь изменится способ распространения». Фото efir24.tv



По измерениям Mediascope новости телеканала «Эфир» имеют долю в пределах 20—30%

— Если сравнивать рекламу на «Эфире» и «Татарстан-24», они отличаются как-то по финансовой составляющей?

— Цены «Эфира» гораздо выше, чем цены «Татарстана-24». «Эфир» существует уже 25 лет, есть у канала своя аудитория. Люди каждый день приходят домой включают «Город», «Перехват», тот же самый РЕН ТВ закупил шикарные фильмы. «Татарстан-24» — это все-таки достаточно молодой канал, поэтому понятно, что там цены значительно ниже.

— О какой-то рентабельности в ближайшее время можно говорить?

— Можно. «Татарстан-24» как бизнес-проект в прошлом году вышел на прибыль. По 2017 году будут распределены дивиденды. Сколько — это решат уже учредители.

— Какова судьба «Эфира» в ближайшее время?

— Судьба телеканала «Эфир» у меня лично беспокойства не вызывает. Во-первых, как я уже говорил, «аналог» еще не собираются отключать. Во-вторых, даже если его выключат, то это никак не влияет на «Эфир», всего лишь изменится способ распространения. Сегодня даже по тем измерениям Mediascope, которые мы имеем, новости телеканала «Эфир» имеют долю в пределах 20—30 процентов. Такую долю не имеет вообще ни один другой канал. Поэтому этот канал для любого кабельного оператора является системообразующим.

— То есть ради «Эфира» люди будут подписываться на кабельные каналы?

— С помощью кабеля распространяется более 100 каналов. И когда 30 процентов подключенных телевизоров смотрят программу «Город», для кабельщика понятно, что выключение такого канала — недопустимая история. Он в любом случае его будет транслировать.

Проект «Релакс» оказалось сложно монетизировать

— Какие проекты вы сейчас реализовываете?

— Новый канал «Эфир-24» в HD и SD версии, который занял место телеканала «Эфир-24 Релакс». Сначала мы запускали проект «Релакс», проект очень интересный, у него достаточно много поклонников и очень много по нему звонков от телезрителей. Но монетизировать его оказалось очень сложно. У меня рука не поднялась туда набивать рекламу, если честно, потому что он из «Релакса» превратился бы не знаю во что. Поэтому мы закупили достаточно большое количество контента: фильмов, сериалов, хороших программ, документалистики, мультиков и так далее. Весь этот контент пошел на канал «Эфир-24».

— И в регионах он для «эфировских» каналов может стать сетевым партнером?

— Конечно, у местных каналов там будет возможность выходить с местными новостями, программами и рекламой.

— Что можете сказать по поводу закрепления за местными телекомпаниями 22-й кнопки в кабельном вещании?

— Региональные телестанции ведут активную работу с Госдумой. Общероссийский народный фронт подготовил законопроект о закреплении 22-й кнопки за муниципальными телеканалами, по аналогии с 21-й обязательной кнопкой для региональных телеканалов. Сегодня, в силу глобализации и поглощения региональных игроков, владельцы кабельных сетей сконцентрировались в Москве. Москва слабо себе представляет, что в Набережных Челнах представляют из себя местные каналы и какой у них рейтинг. Им даже название этого канала ни о чем не говорит. Конечно, можно поставить его в самый конец, на 535-ю кнопку. Для того чтобы этого не происходило, ОНФ подготовил проект закона. И в Думе есть понимание того, что он нужен. Мы надеемся, что в этом году он будет принят.

— В Татарстане кто может получить 22-ю кнопку?

— Думаю, «Татарстан-24».

«Телевизор останется одним из наиболее популярных инструментов развлечения человека. Интернет не конкурент телевидению и телевидение не конкурент интернету. Это взаимодополняющая история». Фото prokazan.ru



«Интернет не конкурент телевидению и телевидение не конкурент интернету»

— Что вы можете сказать по поводу распространенного мнения, что интернет со временем похоронит телевидение?

— Нас часто пугают, что приход интернета убивает телевидение. Тогда мы начинаем смотреть, что же происходит в развитых странах, куда всемирная сеть пришла гораздо раньше, где охват интернетом пользователей на порядок выше, и что мы видим? Телесмотрение там в сторону уменьшения не пошло. Потому что Интернет — это удобный способ распространения, а способ распространения не может быть могильщиком контента. Да, человек начинает кроме телевизора еще обращаться в интернет, но количество просмотров передач, фильмов и сериалов значительно не изменилось.

В любом случае телевизор останется одним из наиболее популярных инструментов развлечения человека. Интернет не конкурент телевидению и телевидение не конкурент интернету. Это взаимодополняющая история.

ИА «Татар-информ»

