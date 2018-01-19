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Андрей Григорьев: «ТНВ в прайм-тайм смотрит 5 процентов зрителей. Шикарная цифра!»

07:00, 19.01.2018 14

Председатель совета директоров «Эфира» о продешевившем руководителе «Татарстан 24», будущем кабеля и почему нет рекламы на «Релаксе»

Андрей Григорьев: «ТНВ в прайм-тайм смотрит 5 процентов зрителей. Шикарная цифра!» Фото: tatarstan.ru

Андрей Григорьев, председатель совета директоров группы компаний «Эфир», дал большое интервью, где рассказал о том, что происходит с телевидением в Татарстане и как будет происходить переход на цифровое вещание, назначенный на 2018 год. Предлагаем вниманию читателей «Реальному времени» текст беседы.

Коммерческие каналы сами решат, когда прекращать аналоговое вещание

— Как скажется на телеканале «Эфир» отключение эфирного аналогового вещания?

— Пока Федеральная комиссия по телерадиовещанию приняла решение о том, что в конце 2018 года прекратится финансирование аналогового вещания общегосударственных каналов. Государство не хочет финансировать их вещание и в аналоге, и в «цифре». Это совершенно нормально, тем более что эфирная «цифра» по стране уже в целом построена. Но речь не идет о том, что происходит насильственное отключение всего аналогового вещания. Коммерческие каналы сами для себя должны определить, в какой момент эфирное аналоговое вещание для них будет экономически нецелесообразно. Таким образом, на «Эфире» отключение аналогового телевещания федеральных каналов не скажется, «Эфир» из аналога не уйдет. Кроме того, любая телекомпания — это, прежде всего, структура, которая производит контент и формирует из него сетку вещания. А после уже существует несколько способов раздачи этого контента. И по большому счету совершенно не имеет значения, каким именно техническим способом достучаться до телезрителей.

Какие существуют способы?

— Если брать, например, ТНВ, то он распространяется через кабель, IP-телевидение, аналоговое вещание, спутник. А со временем, уверен, появятся и новые способы.

Благодаря каналу «Татарстан 24» выживают местные телестанции

Как оцениваете создание круглосуточного новостного канала «Татарстан 24» в партнерстве с «Татмедиа»?

— Из года в год растет количество телестанций, вещающих на территории республики. Уже сейчас их можно насчитать сотню. Раньше все старались делать телеканалы на массового зрителя: новости, фильмы, сериалы для мальчиков и для девочек, для женщин и для мужчин. Но когда каналов становится очень много, то необходимо выбирать какой-то сегмент. При этом совершенно очевидно, что ты вступаешь в конкуренцию с федеральными и нишевыми каналами: для рыбаков и охотников и т. д. Конкурировать по контенту с федеральными каналами, у которых есть солидные бюджеты, на региональном рынке сложно. Поэтому необходимо предложить то, что они никогда не сделают. На поверхности лежит идея новостного информационного республиканского канала. В каждом населенном пункте РТ у АО «Татмедиа» есть телестанции, которые работали с разными сетевыми партнерами: где-то с ТНТ, где-то с ТВЦ и так далее. После того как кабельный оператор начал выдавать первую двадцатку каналов в чистом виде, без местных и региональных врезок, все эти телестанции оказались в сложной ситуации.

«Факт в том, что канал существует меньше 2 лет, а уже пользуется спросом рекламодателей, это говорит о многом. Значит, эти самые рекламодатели его смотрят». Фото tatar-inform.ru

То есть фактически «Татарстан-24» — это спасение для телеканалов «Татмедиа»?

— Да, надо было либо закрываться, либо искать сетевого партнера, но опять же все более или менее сильные федеральные сетевые партнеры входят в эту самую двадцатку. Подбирать какую-то низкорейтинговую нишевую историю в качестве сетевого партнера бессмысленно. Поэтому «Татарстан-24» стал своего рода соломинкой, за которую они нормально зацепились.

Федеральные рейтинги не работают в рамках отдельно взятого населенного пункта

— И в принципе за счет этого в нынешнем году они выживут?

— Да, конечно. Причем мы видим рост телесмотрения «Татарстана-24». В декабре вообще не было свободного места для рекламы. То есть рекламодатель на «Татарстан-24» в декабре стоял в очереди. Конечно, там низкие цены и это недосмотр руководителя, что он вовремя не поднял их. Если менеджер видит, что у него продукт прекрасно распродается, надо успеть поднять цены, чтобы продать по рыночной цене. Но факт в том, что канал существует меньше двух лет, а уже пользуется спросом рекламодателей, это говорит о многом. Значит, эти самые рекламодатели его смотрят.

Рейтинги не измеряют?

— Если смотреть объективно, единственный измеритель в стране — это бывший Gallup Media, сейчас — Mediascope, но они меряют в Казани 100 семей. Переключение на какой-либо канал хотя бы одного телевизора сразу дает ощутимое изменение доли рейтинга. И получается, что цифры, которые дает Mediascope в рамках отдельно взятого населенного пункта, абсолютно не отражают действительности. Все-таки данные исследования предназначены для измерения всей страны. Потому что для страны это более или менее репрезентативная история. Федеральные каналы оперируют этими цифрами.

Несколько месяцев назад в рамках Казани мы проводили опросы с помощью call-центра для собственного понимания ситуации. Скажем, по данным Mediascope, ТНВ в Казани имеет долю около 0,3 процента. Но я в это никогда не верил. Потому что где-то 5—7 процентов горожан — это выходцы из села, которые имеют потребность именно в национальном вещании. Операторы call-центра звонили по случайной выборке с 7 до 9 вечера и спрашивали, на какой кнопке включен сейчас телевизор. Они обзвонили около 500 семей, ТНВ смотрели 5 процентов. Это шикарная цифра.

А «Татарстан-24» сколько показал?

— Цифра неплохая, примерно так же. У «Татарстана-24» другой телезритель и тип просмотра. Развлекательный телеканал смотрят точечно и долго. Информационный канал смотрят в фоновом режиме. Дома его не смотрят долго, посидели 30—40 минут, информацию взяли и ушли. Задача развлекательного канала — добиться рейтинга в отдельно взятом слоте, чтобы его продать. Нас же больше интересует накопленная аудитория, то есть сколько людей мы в течение суток привлечем на этот канал, пусть и на полчаса, чтобы они нашу новость увидели. Дальше мы «продаем» эту аудиторию. Рекламу продаем не в розницу, а сразу пакетами. Если обычно мы продаем рейтинг, то здесь продаем накопленную аудиторию.

«Судьба телеканала «Эфир» у меня лично беспокойства не вызывает. Во-первых, как я уже говорил, «аналог» еще не собираются отключать. Во-вторых, даже если его выключат, то это никак не влияет на «Эфир», всего лишь изменится способ распространения». Фото efir24.tv

По измерениям Mediascope новости телеканала «Эфир» имеют долю в пределах 20—30%

Если сравнивать рекламу на «Эфире» и «Татарстан-24», они отличаются как-то по финансовой составляющей?

— Цены «Эфира» гораздо выше, чем цены «Татарстана-24». «Эфир» существует уже 25 лет, есть у канала своя аудитория. Люди каждый день приходят домой включают «Город», «Перехват», тот же самый РЕН ТВ закупил шикарные фильмы. «Татарстан-24» — это все-таки достаточно молодой канал, поэтому понятно, что там цены значительно ниже.

О какой-то рентабельности в ближайшее время можно говорить?

— Можно. «Татарстан-24» как бизнес-проект в прошлом году вышел на прибыль. По 2017 году будут распределены дивиденды. Сколько — это решат уже учредители.

Какова судьба «Эфира» в ближайшее время?

— Судьба телеканала «Эфир» у меня лично беспокойства не вызывает. Во-первых, как я уже говорил, «аналог» еще не собираются отключать. Во-вторых, даже если его выключат, то это никак не влияет на «Эфир», всего лишь изменится способ распространения. Сегодня даже по тем измерениям Mediascope, которые мы имеем, новости телеканала «Эфир» имеют долю в пределах 20—30 процентов. Такую долю не имеет вообще ни один другой канал. Поэтому этот канал для любого кабельного оператора является системообразующим.

То есть ради «Эфира» люди будут подписываться на кабельные каналы?

— С помощью кабеля распространяется более 100 каналов. И когда 30 процентов подключенных телевизоров смотрят программу «Город», для кабельщика понятно, что выключение такого канала — недопустимая история. Он в любом случае его будет транслировать.

Проект «Релакс» оказалось сложно монетизировать

Какие проекты вы сейчас реализовываете?

— Новый канал «Эфир-24» в HD и SD версии, который занял место телеканала «Эфир-24 Релакс». Сначала мы запускали проект «Релакс», проект очень интересный, у него достаточно много поклонников и очень много по нему звонков от телезрителей. Но монетизировать его оказалось очень сложно. У меня рука не поднялась туда набивать рекламу, если честно, потому что он из «Релакса» превратился бы не знаю во что. Поэтому мы закупили достаточно большое количество контента: фильмов, сериалов, хороших программ, документалистики, мультиков и так далее. Весь этот контент пошел на канал «Эфир-24».

И в регионах он для «эфировских» каналов может стать сетевым партнером?

— Конечно, у местных каналов там будет возможность выходить с местными новостями, программами и рекламой.

Что можете сказать по поводу закрепления за местными телекомпаниями 22-й кнопки в кабельном вещании?

— Региональные телестанции ведут активную работу с Госдумой. Общероссийский народный фронт подготовил законопроект о закреплении 22-й кнопки за муниципальными телеканалами, по аналогии с 21-й обязательной кнопкой для региональных телеканалов. Сегодня, в силу глобализации и поглощения региональных игроков, владельцы кабельных сетей сконцентрировались в Москве. Москва слабо себе представляет, что в Набережных Челнах представляют из себя местные каналы и какой у них рейтинг. Им даже название этого канала ни о чем не говорит. Конечно, можно поставить его в самый конец, на 535-ю кнопку. Для того чтобы этого не происходило, ОНФ подготовил проект закона. И в Думе есть понимание того, что он нужен. Мы надеемся, что в этом году он будет принят.

В Татарстане кто может получить 22-ю кнопку?

— Думаю, «Татарстан-24».

«Телевизор останется одним из наиболее популярных инструментов развлечения человека. Интернет не конкурент телевидению и телевидение не конкурент интернету. Это взаимодополняющая история». Фото prokazan.ru

«Интернет не конкурент телевидению и телевидение не конкурент интернету»

Что вы можете сказать по поводу распространенного мнения, что интернет со временем похоронит телевидение?

— Нас часто пугают, что приход интернета убивает телевидение. Тогда мы начинаем смотреть, что же происходит в развитых странах, куда всемирная сеть пришла гораздо раньше, где охват интернетом пользователей на порядок выше, и что мы видим? Телесмотрение там в сторону уменьшения не пошло. Потому что Интернет — это удобный способ распространения, а способ распространения не может быть могильщиком контента. Да, человек начинает кроме телевизора еще обращаться в интернет, но количество просмотров передач, фильмов и сериалов значительно не изменилось.

В любом случае телевизор останется одним из наиболее популярных инструментов развлечения человека. Интернет не конкурент телевидению и телевидение не конкурент интернету. Это взаимодополняющая история.

ИА «Татар-информ»

Интернет-газета «Реальное время»
ТехнологииМедиаБизнесОбщество
комментарии 14

комментарии

  • Анонимно 19 янв
    Когда "Бегущую строку" уберете со своих каналов,господин Григорьев? Уже достала всех,дайте спокойно посмотреть Рен ТВ....
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    Анонимно 19 янв
    просто не смотрите Рен ТВ, это полезнее для здоровья и бегучка не будет раздражать)
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    Анонимно 19 янв
    Мое дело,что смотреть.... Бегучка так называемая,деревенская реклама...
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  • Анонимно 19 янв
    Толковое интервью, спасибо. Я тоже в последние годы стал сомневаться в объективности рейтингов Геллап. Вот и Григорьев это подтвердил.
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    Анонимно 19 янв
    для вас григорьев - истина в последней инстанции? вы ему верите???
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  • Анонимно 19 янв
    Потребность в национальном вещании имеют не только "выходцы из села", но и горожане, не потерявшие свою национальную идентичность. Кстати, "выходцами из села" являются и уроженцы не татарских сел, кои и составляют большую часть поклонников "Эфира". :)
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  • Анонимно 19 янв
    А у Эфира есть поклонники?
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    Анонимно 19 янв
    Конечно. Бабулечки и дедушки
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  • Анонимно 19 янв
    Есть - и он дал это интервью...
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    Анонимно 19 янв
    он вам даст все, что угодно. это все слова. пусть подкрепляет свои слова документально.
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  • Анонимно 19 янв
    Татарстан 24 отличный канал, который освещает жизнь муниципальных районов республики.
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  • Анонимно 19 янв
    Всегда его смотрю. мне нравится
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  • Анонимно 19 янв
    У меня бабушка смотрит этот телевизор и она в этой пятерке точно есть
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  • Анонимно 19 янв
    А дедушка смотрит Русская ночь?
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