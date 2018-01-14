Гаражная экономика: как бывший сотрудник Дирекции Универсиады нашел себя в коже

История Рустема Галимова и его «Мастерской GALI»

Фото: Олег Тихонов

«Мастерской GALI» уже три года, и на рынке, где за последнее время появилось много кожевенных мануфактур, графическому дизайнеру без какого-либо опыта работы в легкой промышленности удалось застолбить свою нишу. Рустем Галимов сделал ставку на премиум-сегмент, его мастерская создает коллекции для ХК «Ак Барс» и ФК «Рубин» и планирует создать сеть магазинов-мастерских в крупнейших городах России.

Классика жанра — начинать бизнес в гараже. Но Рустем Галимов начал свое дело на кухне, где вечерами после работы изучал мастер-классы по работе с кожей. У него, графического дизайнера Дирекции Универсиады, раньше никакого опыта работы с текстилем или кожей не было, но красивое дело увлекло.

— По профессии я дизайнер и постоянно ищу вдохновения в новом. Так и случилось в 2013 году, когда я работал над подготовкой к Универсиаде. Я наткнулся на зарубежные сайты, где продавались изделия из натуральной кожи ручной работы. И так меня это зацепило, что захотелось сделать нечто похожее, — рассказывает Рустем Галимов. — В свободное время изучал этот рынок, инструменты, выкройки. Смотрел мастер-классы. И постепенно учился на своих же ошибках. Первые несколько лет ни одно изделие не было изготовлено без моего участия. Это был долгий процесс становления.

Мастерская Рустема Галимова стала быстро получать заказы, сначала — от коллег и знакомых



Чтобы стартовать, было достаточно тех знаний, которые дизайнер почерпнул из видео- и мастер-классов, и собственного образования для точного конструирования. Сложнее всего давался шов. Рустем экспериментировал с нитками, пробойником — заказывал подходящие, ждал, пробовал снова. Со временем пришлось поработать и над ассортиментом используемой фурнитуры. Достойного качества в России нет, сейчас мастерская заказывает фурнитуру из-за рубежа, в том числе из США. Кожа, отбойник, молоток — это инструменты, которые требовались вначале, все остальное появлялось в мастерской постепенно. В частности, машина для нанесения гравировки. Первую шкуру Галимов купил на заводе «Сафьян» с зарплаты и отпускных.



Днем — в офисе, ночью — в мастерской

Домашняя мастерская Рустема Галимова стала быстро получать заказы, сначала — от коллег и знакомых. После участия в Open Space Market стало много сторонних заказов. В какой-то момент к дизайнеру присоединился коллега, и уже с ним после 8-часового рабочего дня они ехали в мастерскую, где трудились до 12 ночи. Но даже с такой подмогой стало понятно, что рук не хватает, и в конце 2014 года Рустем Галимов принял решение уйти с основной работы, скопив 100 тыс. рублей на первое время. Это, можно сказать, и было первоначальным капиталом дизайнера.

К тому моменту мастерская уже съехала с домашней кухни. Сначала дизайнер занимал небольшой угол в мастерской своей супруги, казанского дизайнера Нажии Галимовой, а после снял собственное помещение. Сейчас Рустем выглядит как модный дизайнер, а мастерская — как европейская мануфактура с надстроенным вторым этажом, стеклянной входной группой, стильным ресепшеном и витринами. И все это — за три года.

«К новому году мы выполнили более 400 заказов для наших клиентов, каждый отдали лично в руки и вовремя», — говорит основатель мастерской



«Сегодня на рынке места нет»

Сейчас «Мастерская GALI» — это действительно полноценный бизнес со штатом из пары десятков человек: мастеров, менеджеров по работе с клиентами, дизайнеров, специалистов финансового и маркетингового отделов. Недавно открылся швейный цех для производства крупных изделий по соседству с основной мастерской.

— Для тех, кто захочет заняться делом сейчас, это будет сложно — рынок перегрет. В основном одиночными мастерами, которые хотят продать дороже, а отвечать за качество не хотят. Вот и обращаются потом к нам с просьбой переделать изделия коллег, а мы краснеем. А мы много инвестируем в качественное оборудование, материалы, обучение персонала.

О финансовых результатах Галимов не распространяется.

— К сожалению, я не могу раскрывать цифры, так как однажды сам себе подсунул договор о неразглашении информации и подписал его. Могу сказать, что к новому году мы выполнили более 400 заказов для наших клиентов, каждый отдали лично в руки и вовремя, — говорит основатель мастерской. — Это не тот бизнес, в который стоит идти ради легких и быстрых денег. Это ежедневный труд, и не каждому он подойдет. Но мне он нравится, и каждый день мне доставляет удовольствие.

Свои изделия Галимов относит к сегменту премиум



Мастерская работает под заказ, но клиент выбирает из типовой линейки. Для этих целей в «Мастерской GALI» потратились на программу-конструктор, позволяющую покупателю делать подбор текстур, цветов, швов. На таком формате решили сфокусироваться как на самом экономически оправданном. По индивидуальному дизайну изготавливают изделия, если покупатель заказывает целую партию. Так, специальный дизайн был разработан для ХК «Ак Барс» и планируется для ФК «Рубин». С обеими спортивными командами договор был подписан в 2017 году. Теперь «Мастерская GALI» — официальный поставщик атрибутики для болельщиков. Более того, изделия продаются не «ноунейм», а под брендом «Мастерская GALI» — на таких условиях удалось договориться. На мастерскую, по словам Галимова, команды вышли сами.

Первоначально линейку изделий Рустем Галимов разрабатывал самостоятельно. Сейчас к этой работе привлечены и другие мастера, а дизайнер координирует работу мастерской.

Селебрити помогают в продвижении

Свои изделия Галимов относит к сегменту премиум. Сумка стоит от 7,5 тыс. рублей, ремень — 2900 рублей, все из натуральной кожи. Конкуренты «Мастерской GALI» — это не кожевенные мастерские. Раздумывая над покупкой, клиенты выбирают между «Мастерской GALI» и другими премиум-брендами. Правда, в магазинах премиум-класса персональную гравировку делать не будут, отмечает Галимов преимущество своей работы.

Такой подход был выбран изначально. Отсюда — и позиционирование. На сайте GALI и в «Инстаграме» перечень именитых клиентов: президент Минниханов, певцы Владимир Пресняков, Валерий Сюткин, певица Натали, фотограф National Geographic Герд Людвиг, Сами Насери, исполнитель главной роли в фильме «Такси», Хамиль из группы «Каста». Это успешная стратегия продвижения, считает дизайнер.

Мастерская работает под заказ, но клиент выбирает из типовой линейки



— Это было сделано сознательно. Мы решили приводить в мастерскую известных людей, они размещают фото в «Инстаграме», мы делаем так же. Это повышает доверие к бренду.

Озвучивать конкретные планы Рустем Галимов не хочет.

— Естественно, все планы мы держим в секрете, но цели у нас амбициозные. Постепенно расширяемся, охватываем новые территории и радуем новых клиентов, — рассказывает он.

Но часть планов все же раскрывает. Сейчас у «Мастерской GALI» два магазина-мастерских — в Казани и Москве. В таком формате Рустем Галимов планирует развиваться и дальше, открывая мастерские в крупных российских городах. Деньги на развитие — это реинвестированная прибыль, сторонних инвесторов нет и, скорее всего, не будет, говорит Рустем Галимов. На отсутствие кадров, как многие коллеги по цеху, он не жалуется. Мастеров достаточно, чаще всего они выпускники колледжа легкой промышленности, но в «Мастерской GALI» разработана и собственная система обучения стажеров.

1 / 23 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов