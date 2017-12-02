Не боги горшки обжигают: споткнуться 54 раза и стать мастером по керамике

Как супруги-архитекторы создали мастерскую и школу современной керамики

Фото: Олег Тихонов

Студию LuLe ceramic ее основатели Олеся и Илья Лукашенко называют школой современной керамики. Они создают не горшки и не крынки и говорят, что их уважительное отношение к глине перенимают покупатели и ученики. Они не хотят упереться в потолок, что неизбежно для «свободного художника», и нащупывают грань между творчеством и бизнесом. Этим материалом «Реальное время» продолжаем серию публикаций про людей, которые смогли сделать ремесло своим делом и преуспели в нем.

— До сих пор мне режет слух, когда люди говорят «горшок». Я ничего не имею против горшков, но это примитивное понимание керамики. Когда к нам приходят люди, у них одно, довольно простое, отношение к глине, но когда они видят, как мы относимся к ней, как аккуратно мы обращаемся с изделиями, когда видят наше уважение к делу, у них не остается пренебрежения.

Бывшие архитекторы Олеся и Илья Лукашенко встречают нас в мастерской LuLe ceramic, которую они организовали в обычном офисном помещении, больше похожем на дом. Здесь принято разуваться, здесь прогуливается кошка, играет музыка. Уютная и абсолютно творческая атмосфера. Супруги говорят, что проводят в мастерской почти все время — работают без выходных и далеко не восемь часов в день, а по необходимости — и сильно больше.

Здесь принято разуваться, здесь прогуливается кошка, играет музыка. Уютная и абсолютно творческая атмосфера



Появилась студия LuLe ceramic четыре года назад, после того как Олеся посетила мастер-класс по гончарному искусству, чтобы сделать подарок маме. Увлеклась, а супруг Илья поддержал творческое начинание.

— Мы долго не мешкали. Муж в меня очень быстро поверил, купили круг и муфельную печь, сняли небольшое помещение, и я начала усиленно заниматься керамикой. Хотелось делать не просто какие-то «ляпушки» из глины, а качественные, красивые изделия. Конечно, архитектор и керамист — это разные профессии. И все же образование мне дало многое — в первую очередь, вкус и целеустремленность. Хотя получилось не сразу, были моменты, когда многое не удавалось, но школа проб и ошибок многому учит: 54 раза споткнешься, на 55-й получается. Но сомнения были всегда, — вспоминает Олеся.

Илья возражает, у него сомнений не было изначально: изделия отличные, все должно получиться. Сначала мастерскую организовали в крошечном помещении, где Олеся делала изделия на продажу. Спустя год удалось снять новое — 134-метровый офис в жилом комплексе на Павлюхина, где ребята сделали ремонт, благодаря чему помещение стало выглядеть как модная студия. На этих площадях разместилось не только производство. Тут же проходят мастер-классы, занятия школы гончарного мастерства для взрослых (курс «Новичок» и «Подмастерье») и детей, здесь же коллектив проводит творческие детские дни рождения.

— Я видел перспективу, что из этого может вырасти что-то большое. Керамика — это красиво и ново, хотя нас смущало, что в Казани до этого не было востребовано обучение лепке из глины. Долгое время у людей было представление, что глина — это какие-то крыночки. Они не знали, что своими руками из глины можно сделать почти что угодно. Олеся делает посуду настолько круто, что многие просто не верят, как такое можно сделать вручную, — рассказывает Илья Лукашенко.

Местные торговые точки готовы лишь брать керамику на реализацию, что для мастерской неинтересно



Помимо Олеси производством и обучением занимаются еще два мастера и сам Илья. На Илье же основные организационные вопросы, он же делал ремонт в помещении и создавал сайт.

Изделия Lule Ceramic можно приобрести по частному заказу, а также в магазинах hand-made в Санкт-Петербурге и Москве. Оптовые заказы — это несколько десятков изделий одного вида. Причем только столичные магазины сразу выкупают изделия, в Казани этого нет: местные торговые точки готовы лишь брать керамику на реализацию, что для мастерской неинтересно. В зависимости от сложности изделие (посуда и керамическая плитка) стоит от 900 до 3 тыс. рублей. Есть хиты — это серии с шипами, с золотом и платиной, с надписями.

Пока еще не бизнесмены

Керамистов, по словам Олеси, в России очень много, все они работают в разных техниках, всегда есть, чему поучиться. Но как мастер она старается сохранить свое творческое видение.

— Чем больше ты пересматриваешь чужих работ, тем больше засоряешься, бессознательно берешь чужое, начинаешь обращать внимание на то, насколько востребованы чужие работы, — рассказывает Олеся. — А так, ты пробуешь сам: пусть сразу не пошло, но найдутся люди, которые примут твое творчество, и со временем их становится все больше.

Поэтому Олеся старается не ездить по мастер-классам, а теперь и время не позволяет. Загрузка студии почти круглосуточная.

Керамистов, по словам Олеси, в России очень много, все они работают в разных техниках, всегда есть, чему поучиться



— Конечно, это не всегда можно назвать творчеством. Нет такого, что каждый день ты приходишь на работу и делаешь что-то новое. Наступает момент, когда вручную нужно изготовить типовое изделие. К тому же ты всегда думаешь о том, как развить мастерскую, какие новые мастер-классы создать. К каждому человеку, который приходит к нам, мы стараемся подходить с душой. Мы очень любим детей, которые к нам приходят. Учитывая все это, чистым бизнесом наше дело назвать нельзя. Да и в принципе нас пока сложно назвать бизнесменами.

Хотя цель заработать есть. Для обоих супругов LuLe ceramic — это единственный заработок и даже дело жизни, в которое вложено много сил и ресурсов. Только на новую студию вместе с оборудованием, ремонтом и арендой супруги потратили около 2,5 млн рублей.

Изначально стояла задача окупить вложенные средства и вывести производство на высокий качественный уровень.

— Первое время было очень тяжело, даже о зарплате особо речи не шло, нужно было держать мастерскую на плаву. Но это как в любом бизнесе — у тебя нет образования, ты не знаешь, с какими сложностями можешь столкнуться. На втором году существования студии ситуация выправилась и, наверное, только последние полгода можно сказать, что мы уверенно стоим на ногах.

Изначально стояла задача окупить вложенные средства и вывести производство на высокий качественный уровень



С мечтой о масштабировании

Покупателей и учеников в LuLe ceramic привлекает «сарафанное радио», оно же пока работает лучше всего. Сейчас в коллектив ищут еще пару человек. На данном этапе для пошагового масштабирования этого достаточно, говорят супруги. К каждому новому этапу развития стараются подходить основательно и новых людей ищут уже месяца два, хотя резюме приходит много.

— Раньше у меня был ревностный подход к делу, но Илья мыслит более правильно. Один человек далеко не уедет. Без команды наша студия будет творчеством в чистом виде. А мы все-таки ищем сплав творчества и бизнеса, — говорит Олеся. — Мы переросли ревностное отношение. Если хочешь расти, дело не должно быть завязано только на тебе одном.

1 / 28 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов