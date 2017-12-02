Не боги горшки обжигают: споткнуться 54 раза и стать мастером по керамике
Как супруги-архитекторы создали мастерскую и школу современной керамики
Студию LuLe ceramic ее основатели Олеся и Илья Лукашенко называют школой современной керамики. Они создают не горшки и не крынки и говорят, что их уважительное отношение к глине перенимают покупатели и ученики. Они не хотят упереться в потолок, что неизбежно для «свободного художника», и нащупывают грань между творчеством и бизнесом. Этим материалом «Реальное время» продолжаем серию публикаций про людей, которые смогли сделать ремесло своим делом и преуспели в нем.
— До сих пор мне режет слух, когда люди говорят «горшок». Я ничего не имею против горшков, но это примитивное понимание керамики. Когда к нам приходят люди, у них одно, довольно простое, отношение к глине, но когда они видят, как мы относимся к ней, как аккуратно мы обращаемся с изделиями, когда видят наше уважение к делу, у них не остается пренебрежения.
Бывшие архитекторы Олеся и Илья Лукашенко встречают нас в мастерской LuLe ceramic, которую они организовали в обычном офисном помещении, больше похожем на дом. Здесь принято разуваться, здесь прогуливается кошка, играет музыка. Уютная и абсолютно творческая атмосфера. Супруги говорят, что проводят в мастерской почти все время — работают без выходных и далеко не восемь часов в день, а по необходимости — и сильно больше.
Появилась студия LuLe ceramic четыре года назад, после того как Олеся посетила мастер-класс по гончарному искусству, чтобы сделать подарок маме. Увлеклась, а супруг Илья поддержал творческое начинание.
— Мы долго не мешкали. Муж в меня очень быстро поверил, купили круг и муфельную печь, сняли небольшое помещение, и я начала усиленно заниматься керамикой. Хотелось делать не просто какие-то «ляпушки» из глины, а качественные, красивые изделия. Конечно, архитектор и керамист — это разные профессии. И все же образование мне дало многое — в первую очередь, вкус и целеустремленность. Хотя получилось не сразу, были моменты, когда многое не удавалось, но школа проб и ошибок многому учит: 54 раза споткнешься, на 55-й получается. Но сомнения были всегда, — вспоминает Олеся.
Илья возражает, у него сомнений не было изначально: изделия отличные, все должно получиться. Сначала мастерскую организовали в крошечном помещении, где Олеся делала изделия на продажу. Спустя год удалось снять новое — 134-метровый офис в жилом комплексе на Павлюхина, где ребята сделали ремонт, благодаря чему помещение стало выглядеть как модная студия. На этих площадях разместилось не только производство. Тут же проходят мастер-классы, занятия школы гончарного мастерства для взрослых (курс «Новичок» и «Подмастерье») и детей, здесь же коллектив проводит творческие детские дни рождения.
— Я видел перспективу, что из этого может вырасти что-то большое. Керамика — это красиво и ново, хотя нас смущало, что в Казани до этого не было востребовано обучение лепке из глины. Долгое время у людей было представление, что глина — это какие-то крыночки. Они не знали, что своими руками из глины можно сделать почти что угодно. Олеся делает посуду настолько круто, что многие просто не верят, как такое можно сделать вручную, — рассказывает Илья Лукашенко.
Помимо Олеси производством и обучением занимаются еще два мастера и сам Илья. На Илье же основные организационные вопросы, он же делал ремонт в помещении и создавал сайт.
Изделия Lule Ceramic можно приобрести по частному заказу, а также в магазинах hand-made в Санкт-Петербурге и Москве. Оптовые заказы — это несколько десятков изделий одного вида. Причем только столичные магазины сразу выкупают изделия, в Казани этого нет: местные торговые точки готовы лишь брать керамику на реализацию, что для мастерской неинтересно. В зависимости от сложности изделие (посуда и керамическая плитка) стоит от 900 до 3 тыс. рублей. Есть хиты — это серии с шипами, с золотом и платиной, с надписями.
Пока еще не бизнесмены
Керамистов, по словам Олеси, в России очень много, все они работают в разных техниках, всегда есть, чему поучиться. Но как мастер она старается сохранить свое творческое видение.
— Чем больше ты пересматриваешь чужих работ, тем больше засоряешься, бессознательно берешь чужое, начинаешь обращать внимание на то, насколько востребованы чужие работы, — рассказывает Олеся. — А так, ты пробуешь сам: пусть сразу не пошло, но найдутся люди, которые примут твое творчество, и со временем их становится все больше.
Поэтому Олеся старается не ездить по мастер-классам, а теперь и время не позволяет. Загрузка студии почти круглосуточная.
— Конечно, это не всегда можно назвать творчеством. Нет такого, что каждый день ты приходишь на работу и делаешь что-то новое. Наступает момент, когда вручную нужно изготовить типовое изделие. К тому же ты всегда думаешь о том, как развить мастерскую, какие новые мастер-классы создать. К каждому человеку, который приходит к нам, мы стараемся подходить с душой. Мы очень любим детей, которые к нам приходят. Учитывая все это, чистым бизнесом наше дело назвать нельзя. Да и в принципе нас пока сложно назвать бизнесменами.
Хотя цель заработать есть. Для обоих супругов LuLe ceramic — это единственный заработок и даже дело жизни, в которое вложено много сил и ресурсов. Только на новую студию вместе с оборудованием, ремонтом и арендой супруги потратили около 2,5 млн рублей.
Изначально стояла задача окупить вложенные средства и вывести производство на высокий качественный уровень.
— Первое время было очень тяжело, даже о зарплате особо речи не шло, нужно было держать мастерскую на плаву. Но это как в любом бизнесе — у тебя нет образования, ты не знаешь, с какими сложностями можешь столкнуться. На втором году существования студии ситуация выправилась и, наверное, только последние полгода можно сказать, что мы уверенно стоим на ногах.
С мечтой о масштабировании
Покупателей и учеников в LuLe ceramic привлекает «сарафанное радио», оно же пока работает лучше всего. Сейчас в коллектив ищут еще пару человек. На данном этапе для пошагового масштабирования этого достаточно, говорят супруги. К каждому новому этапу развития стараются подходить основательно и новых людей ищут уже месяца два, хотя резюме приходит много.
— Раньше у меня был ревностный подход к делу, но Илья мыслит более правильно. Один человек далеко не уедет. Без команды наша студия будет творчеством в чистом виде. А мы все-таки ищем сплав творчества и бизнеса, — говорит Олеся. — Мы переросли ревностное отношение. Если хочешь расти, дело не должно быть завязано только на тебе одном.
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