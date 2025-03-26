День в истории 26 марта: Путин впервые избран президентом России, появились «Одноклассники»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные события 26 марта 2025 года
Сегодня, 26 марта, в мире отмечают Фиолетовый день, или День больных эпилепсией. Год назад Кабмин Татарстана подписал постановление, утверждающее создание индустриального парка «Тура 2.0», 19 лет назад пользователям представили социальную сеть «Одноклассники», 25 лет назад Владимир Путин был впервые избран президентом России, 50 лет назад вступила в силу Конвенция о биологическом оружии, 114 лет назад Николай II присвоил имя «Романовский» железнодорожному мосту, проходящему под Казанью через Волгу. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Кто родился: Айнур Тимерханов и Данис Зарипов
- 1874 — один из крупнейших поэтов в истории США, четырехкратный лауреат Пулитцеровской премии Роберт Фрост (скончался 29 января 1963 года).
- 1938 — советский и российский актер, народный артист РСФСР Алексей Петренко (скончался 22 февраля 2017 года).
- 1949 — немецкий писатель Патрик Зюскинд. Самым известным его произведением стал роман «Парфюмер».
- 1951 — советский и российский актер театра и кино, народный артист России Алексей Булдаков (скончался 3 апреля 2019 года).
- 1953 — гендиректор Казанского вертолетного завода в 2007—2018 годах, главный советник управляющего директора по инфраструктурному развитию ОАО «Вертолеты России» Вадим Лигай.
- 1956 — главный врач Республиканского центра крови Рамиль Тураев.
- 1973 — американский программист, разработчик и сооснователь поисковой системы Google Ларри Пейдж.
- 1974 — ректор Болгарской исламской академии в 2021—2023 годах, вице-президент Академии наук Татарстана Айнур Тимерханов.
- 1981 — российский хоккеист, бывший нападающий «Ак Барса», «Металлурга» и сборной России, депутат Госсовета Татарстана Данис Зарипов. Трехкратный чемпион мира, единственный обладатель пяти Кубков Гагарина, три из которых завоевал вместе с казанским клубом. Завершил карьеру в 2023 году. «Ак Барс» навечно закрепил номер «25» за Зариповым.
- 1985 — британская актриса Кира Найтли.
Кто скончался: Михаил Калатозов и Клара Лучко
- 1814 — французский врач, профессор анатомии Жозеф Гильотен (родился 28 мая 1738 года). Он предложил использовать вместо жестоких способов казни обезглавливание механизмом, который, как он считал, не будет причинять боли. Механизм назвали гильотиной.
- 1827 — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен (родился 16 декабря 1770 года). Одна из ключевых фигур классической музыки.
- 1945 — советский государственный деятель, маршал Советского Союза Борис Шапошников (родился 2 октября 1882 года). Является автором военно-исторических и военно-теоретических трудов, которые оказали большое влияние на развитие советской военной науки.
- 1973 — советский режиссер, сценарист и оператор, народный артист СССР Михаил Калатозов (родился 28 декабря 1903 года). Один из самых известных фильмов — «Летят журавли», который получил главный приз Каннского кинофестиваля в 1958 году.
- 2005 — советская и российская актриса, народная артистка СССР Клара Лучко (родилась 1 июля 1925 года). В числе фильмов с ее участием — «Кубанские казаки», «Двенадцатая ночь», «Цыган», «Ларец Марии Медичи», «Тревожное воскресенье».
- 2007 — советский и российский актер театра и кино, режиссер, народный артист СССР Михаил Ульянов (родился 20 ноября 1927 года). Играл в картинах «Председатель», «Бег», «Братья Карамазовы», «Ворошиловский стрелок», эпопее «Освобождение» и др.
- 2018 — бывший глава финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди (родился 11 августа 1955 года). МММ считается классической и крупнейшей финансовой пирамидой России по количеству пострадавших (10—15 млн человек) и ущербу (около 3 млрд рублей).
Праздники: День больных эпилепсией
- Фиолетовый день, или День больных эпилепсией. Инициатором даты выступила страдающая эпилепсией девятилетняя девочка из Канады Кессиди Меган, которая решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них.
События в истории: зарегистрировали «Банк 131», решили построить «Туру 2.0»
- 1828 — австрийский композитор Франц Шуберт дал в Вене свой первый и последний концерт.
- 1837 — в Санкт-Петербурге в помещении Общества поощрения художеств состоялся первый розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.
- 1845 — в США запатентовали медицинский пластырь.
- 1911 — Николай II присвоил имя «Романовский» железнодорожному мосту, проходящему под Казанью через Волгу. Его назвали в честь императорской семьи и приурочили открытие к 300-летию правления династии Романовых. Сейчас это Зеленодольский железнодорожный мост.
- 1934 — в Британии ввели экзамены на вождение автомобиля.
- 1975 — вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.
- 2000 — Владимир Путин впервые избран президентом России. Кандидатами были Станислав Говорухин, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Элла Памфилова, Григорий Явлинский и другие.
- 2003 — на Марсе обнаружили замерзшее море.
- 2006 — представлена новая российская социальная сеть — «Одноклассники». Ее создатель — российский программист Альберт Попков. Сейчас «Одноклассники» являются одной из крупнейших социальных сетей в России.
- 2019 — Следком возбудил уголовное дело против министра РФ по координации деятельности Открытого правительства Михаила Абызова, который является последним на данный момент министром без портфеля. 21 декабря 2023 года Преображенский суд Москвы признал его виновным в организации преступного сообщества, мошенничестве, коммерческом подкупе, незаконном предпринимательстве и отмывании преступно нажитых денег и имущества и приговорил к 12 годам лишения свободы и штрафу в 80 млн рублей.
- 2019 — Банк России принял решение о госрегистрации ООО «Банк 131» (Казань) и выдаче ему базовой лицензии. До этого последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 года.
- 2020 — доигровщика казанского волейбольного клуба «Зенит» Эрвина Нгапета, который ранее заболел коронавирусом, первым в Татарстане выписали из больницы.
- 2021 — в МВД решили увеличить срок действия российского паспорта после его истечения. Теперь он действителен 30 дней. В ведомстве объяснили такое изменение тем, что банки не оказывают гражданам услуги из-за того, что статус их паспорта указывается как недействительный в информационном ресурсе органов внутренних дел.
- 2024 — Кабмин Татарстана подписал постановление, утверждающее создание индустриального парка «Тура 2.0» в Зеленодольском районе республики. Летом 2024 года глава района Михаил Афанасьев заявил, что ведется работа по расширению площадки.
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