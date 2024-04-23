«На ярмарку трудоустройства пришел ради «ТАИФ-НК»

Кого ждут и какие требования предъявляют к соискателям на нефтеперерабатывающем предприятии

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Вторая Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошла в Татарстане одновременно на 46 площадках. Только в Нижнекамске было представлено более 900 вакансий от 43 предприятий. Соискателей ждали видеопрезентации от ведущих работодателей, экспресс-собеседования, мастер-классы, выставки, профориентационное тестирование, консультации для желающих открыть собственное дело. Большой популярностью пользовался стенд АО «ТАИФ-НК» — свои анкеты здесь оставили десятки жителей города. Предприятие славится мощным социальным пакетом, достойными условиями труда и высокой заработной платой. О том, как одна из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Татарстана ведет себя в конкурентной борьбе за кадры, — в материале «Реального времени».

Витрина привлекательных вакансий Татарстана

Так можно охарактеризовать Всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Масштабное мероприятие объединяет соискателей и работодателей со всей страны. Цель — обеспечить кадрами приоритетные для экономики предприятия, быстро подобрать рабочее место и помочь в планировании карьеры.

— Чем ярмарка трудоустройства отличается от обычной ярмарки вакансий? Это комплексное мероприятие, где участники могут пройти профориентацию, поучаствовать в дискуссиях, мастер-классах, тренингах, встретиться лицом к лицу с HR-службами ключевых работодателей города. Можно узнать о программах обучения, поддержке при запуске бизнеса, — рассказала директор Центра занятости населения Нижнекамска Ирина Герасименкова.

Масштабное мероприятие объединяет соискателей и работодателей со всей страны. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

По ее словам, в прошлом году в двух этапах ярмарки (региональном и федеральном) приняло участие более 900 тысяч человек по всей России. Вакансии предложили 35 тысяч работодателей, а 123 тысячи соискателей нашли работу. В 2023-м в Татарстане ярмарка проходила одновременно на 55 площадках, мероприятие позволило привлечь внимание 32 тысяч человек, свыше 3 тысяч соискателей нашли работу.



В этом году в Нижнекамске было представлено свыше 900 вакансий от 43 ведущих работодателей. Большое внимание уделили молодежи. Для учащихся образовательных учреждений были открыты зоны экспресс-собеседования и индивидуальной консультации.

В этом году в Нижнекамске было представлено свыше 900 вакансий от 43 ведущих работодателей. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— На Всероссийской ярмарке трудоустройства каждый сможет найти для себя подходящую работу. Предприятия, в свою очередь, готовы оказать помощь — переформатировать подход, выстроить новую карьерную траекторию, — обратился к посетителям на открытии выставки первый заместитель руководителя исполкома НМР по экономике, инвестициям и цифровому развитию Ильназ Мухаметьянов.



Рынок труда достаточно стабилен



Всего региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства посетили более 12 тысяч татарстанцев. Как отметила в интервью «Реальному времени» министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова, сейчас в республике в целом рынок труда достаточно стабилен с точки зрения роста безработицы.



На 1 февраля этого года в службе занятости зарегистрированы 4 119 безработных, при этом открыто 49 300 вакансий. Среднероссийский уровень занятости составляет 61,2%. В Татарстане он равен 62,2%.

— Даже разница в 1% — это тысяча людей, учитывая, что у нас занято порядка 2 миллионов человек. По результатам прошлого года в Татарстане установили рекорд: увеличили численность работающих на 10 тысяч человек. Нуждается республика в 50 тысячах работников. Треть вакансий открыта в сфере обрабатывающей промышленности. Также сотрудники требуются в таких отраслях, как строительство и транспорт. По 3 тысячи работников ищут учреждения здравоохранения и образования, — сообщила Эльмира Зарипова.



В Нижнекамске на апрель 2024 года количество безработных, состоящих на учете в Центре труда и занятости, составляет 524 человека. Открыто 950 вакансий, 2 869 рабочих мест.



В нефтехимической столице борьбу за кадры ведут крупнейшие нижнекамские предприятия — «ТАИФ-НК», «Нижнекамскнефтехим», «ТАНЕКО», «Сетевая компания», Bicotex, KAMA TYRES, «Преттль-НК» и другие. Каждое представило свой стенд на Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Одно из центральных мест в зале занимал стенд АО «ТАИФ-НК», вокруг которого постоянно собирались соискатели, чтобы спросить о свободных вакансиях или оставить свое резюме.

Одно из центральных мест в зале занимал стенд АО «ТАИФ-НК». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Пришел на ярмарку трудоустройства только ради «ТАИФ-НК». Хочу устроиться оператором технологических установок. До этого работал на другом предприятии. За 5 лет вырос с должности оператора до начальника смены. Хочется не только достойной зарплаты, но и комфортной психологической обстановки в коллективе, — признался Айбулат.



— Я учусь на последнем курсе в КИУ по направлению «экономика и бухгалтерский учет». Пришла на ярмарку, чтобы узнать, куда можно трудоустроиться после окончания вуза. «ТАИФ-НК» — одна из крупнейших компаний в республике, очень перспективная. От работы ожидаю стабильности, достойной заработной платы и уверенности в завтрашнем дне, — рассказала студентка вуза Лия Хайруллина.



— По профессии я электромонтер по обслуживанию электрооборудования 4-го разряда. До этого работал в строительной компании, обслуживал крупные предприятия. В мои обязанности входил монтаж, демонтаж электрооборудования. Хочется, чтобы мою кандидатуру в «ТАИФ-НК» заметили и пригласили на собеседование, — сказал еще один соискатель — Игорь Кузянин.

С 1 марта на предприятии она была проиндексирована на 30%. предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Как отмечали соискатели, в «ТАИФ-НК» их привлекает мощный социальный пакет, комфортные условия труда и высокая заработная плата. К слову, с 1 марта на предприятии она была проиндексирована на 30%.



— На Всероссийской ярмарке трудоустройства мы хотим предоставить соискателям возможность найти работу мечты. В «ТАИФ-НК» требуются не только рабочие, но и инженерно-технические специалисты. Это инженер по автоматизированным системам управления производством, специалист по снабжению, специалист собственной безопасности и экономической безопасности. Сегодня соискатели активно проявляют интерес в части рабочих специальностей: электромонтер по электрооборудованию, слесарь по ремонту электрооборудования, оператор технологических установок, водитель погрузчика. Нам также требуются уборщик производственных помещений, кассир, буфетчик, повар, — рассказала начальник отдела кадров Галина Шиманская.



Резюме от соискателей на ярмарке принимали сотрудники отдела кадров АО «ТАИФ-НК». Они же давали советы, как правильно заполнить анкету и успешно пройти собеседование.

Галина Шиманская: «Каждый соискатель проходит многоуровневое собеседование — от руководителя структурного подразделения до начальника отдела кадров». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— В Татарстане кадровый голод, но это не значит, что мы принимаем на работу каждого, кто к нам обратится. Есть строгие требования. Во-первых, это документы об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний, независимо от того, рабочая это специальность или инженерно-техническая. Во-вторых, человек должен обладать качествами профессионала, а не просто прийти с дипломом, не имея опыта. В-третьих, он должен быть здоров, чтобы работать на взрывопожароопасном производстве. Каждый соискатель проходит многоуровневое собеседование — от руководителя структурного подразделения до начальника отдела кадров. Мы выявляем кандидатов, готовых к самосовершенствованию, обучению, имеющих способности к музыке, танцам, спорту. У нас сейчас успешно работает актив, куда привлекается и талантливая молодежь, — говорит Галина Шиманская.



От школьной скамьи до выпускников ведущих вузов



«Если в компании выработаны такие жесткие требования к соискателям, то как же укомплектовать штат?» — спросите вы. Чтобы утолить кадровый голод, в компании разработана специальная кадровая политика. Профориентационная работа начинается уже со школьной скамьи. Работники «ТАИФ-НК» проводят в школах профориентационные уроки, приглашают детей на экскурсии.



— Это работу мы ведем с 2022 года. В течение года проводим экскурсии для учеников 9—11-х классов школ города. Помимо этого, приглашаем на производство детей работников компании. Показываем промышленные объекты, рассказываем, какие профессии востребованы, где можно получить образование, чтобы в дальнейшем они смогли влиться в семью «ТАИФ-НК». Детям всегда интересно, они задают различные вопросы, спрашивают, как устроены рабочие места родителей. Большое желание, чтобы у нас было как можно больше трудовых династий, — подчеркнул руководитель группы технического обучения Антон Тухватуллин.

Антон Тухватуллин: «Большое желание, чтобы у нас было как можно больше трудовых династий». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Активное сотрудничество предприятие ведет с колледжем нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева — настоящей кузницей рабочих кадров республики.



— Наш колледж всегда был цехом номер один для промышленных компаний Татарстана. Радует, что предприятия не ждут, когда выпускник окончит учебное заведение и получит диплом. Компании идут на опережение, понимая, что за кадрами охотятся не только промышленники, но и малый и средний бизнес. Перспективных ребят отбирают на последних курсах и приглашают к себе на работу по дуальной программе обучения. Устроившись на предприятие, студенты попадают в реальные условия труда. Особенно активно в этом ключе развивается «ТАИФ-НК», — рассказал директор КНН Айдар Фаретдинов.



В этом году практику по дуальной системе обучения в «ТАИФ-НК» проходят порядка 30 студентов — это операторы технологических установок, сливщики-разливщики, лаборанты химического анализа, электрики и прибористы.



— По дуальной программе к нам устраиваются очень перспективные, успешные ребята, которые учатся на 4 и 5, участвуют в конкурсах профмастерства или «Ворлдскиллс». У нас они получают полную заработную плату наравне с сотрудниками. Обладают всеми правами работников, на них также распространяются социальные гарантии. Всего за 3 года по этой программе трудоустроены 80 человек. Порядка десяти человек были призваны в армию, после службы вновь вернулись на рабочие места, — отметила Галина Шиманская.



Учащиеся третьего курса по специальности «переработка нефти и газа» Адель Гараев и Рамиль Сабиров после окончания колледжа мечтают устроиться в «ТАИФ-НК». Чтобы их заметили и пригласили на работу, ежегодно участвуют в различных конкурсах профмастерства и олимпиадах.

Адель Гараев и Рамиль Сабиров после окончания колледжа мечтают устроиться в «ТАИФ-НК». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Татарстан — промышленный регион, где добывают нефть. «ТАИФ-НК» занимается ее переработкой, производит востребованную продукцию. Работать в этой компании интересно и престижно. В этом я убедился лично, когда побывал с экскурсией на втором производстве Завода бензинов, — признался Адель.



— В «ТАИФ-НК» меня привлекает не только высокая заработная плата, комфортные условия труда, но и активная жизнь, которую ведут работники компании. Мой старший брат трудится в «ТАИФ-НК» оператором и много рассказывает о своей работе. В свободное время он посещает бассейн, спортивный зал, участвует в спортивно-культурных мероприятиях. Я сам недавно ездил с однокурсниками и активом предприятия на горнолыжный курорт «Федотово», где катался на горных лыжах и знакомился с коллективом в неформальной обстановке, — рассказал Рамиль.



Помимо дуального обучения, основой упор при работе с учебными заведениями «ТАИФ-НК» делает на организацию ежегодной производственной практики-стажировки для студентов. В рамках договоров с образовательными организациями в 2023 году в подразделениях предприятия практическую подготовку прошли 200 студентов ссузов и вузов, в том числе из Казани.



— Много лет мы тесно взаимодействуем с КНИТУ. Присутствуем на днях открытых дверей, проводим в институте ярмарки вакансий, приглашаем студентов на работу. Есть немало примеров, когда к нам устраивались талантливые выпускники КНИТУ. Один из них — начальник отдела охраны окружающей среды Руслан Валеев. В 2015 году он был принят оператором технологических установок. Спустя год перешел в другое подразделение инженером-технологом, за 2 года повысил категории, перевелся заместителем начальника цеха локальной очистки сточных вод. В 2021 году стал главным экологом предприятия, — отметила Галина Шиманская.

Галина Шиманская: «Помимо дуального обучения, основой упор на организацию ежегодной производственной практики-стажировки». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

С гордостью в «ТАИФ-НК» рассказывают еще об одном выпускнике КНИТУ с красным дипломом, ныне начальнике производственного отдела КГПТО Рамзиле Миннегулове. Еще до окончания вуза, чтобы устроиться оператором технологических установок в АО «ТАИФ-НК», он получил рабочую специальность. Сначала трудился оператором технологических установок, спустя год был переведен инженером технологом производственно-технического отдела КГПТО, затем возглавил его.



Еще один выпускник КНИТУ Ильяс Гарипов за 4 года поднялся по карьерной лестнице от инженера технолога отдела перспективного развития до заместителя начальника производственного отдела управления «ТАИФ-НК».



Целевое обучение для работников компании и их детей



На работу в «ТАИФ-НК» приглашают также талантливых и перспективных студентов Нижнекамского филиала Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова. Как отмечают на предприятии, дефицит кадров сегодня чувствуется не только среди технических специальностей, но и гуманитарно- экономических. Юристы, экономисты, бухгалтеры не менее востребованы, чем машинисты, сварщики или электрики.

Елена Новикова: « Наша задача — рассказать будущим специалистам о возможностях и перспективах работы на нашем предприятии». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Когда студенты заканчивают свое обучение, перед ними встает выбор — куда пойти работать. Наша задача — рассказать будущим специалистам о возможностях и перспективах работы на нашем предприятии. Для этого в вузе проходят встречи студентов с практикующими специалистами. Недавно я посетила очень полезное мероприятие «Лицом к лицу». Студенты интересовались особенностями работы экономиста, задавали много вопросов и от меня больше узнали о предприятии, условиях работы, социальных гарантиях, — отметила руководитель группы планово-экономического отдела Елена Николаева.



К слову, 18 лет назад она сама окончила КИУ им. В.Г. Тимирясова и сейчас является постоянным членом Государственной аттестационной комиссии по защите дипломных работ.



— Это хорошая возможность разглядеть талантливых студентов и перспективных сотрудников еще в стенах вуза. Выпускники вуза могут показать себя и сразу после получения диплома трудоустроиться на крупное промышленное предприятие. В настоящее время у нас работают две выпускницы с красными дипломами, — подчеркнула Елена Николаева.



В нижнекамском филиале КИУ, в свою очередь, отмечают, что каждый выпускник, устроившийся на работу в «ТАИФ-НК», является предметом особой гордости.

Ильсоя Мезикова: «Доверие работодателя играет большую роль. Потребность в кадрах с каждым годом становится все актуальней». предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

— Доверие работодателя играет большую роль. Потребность в кадрах с каждым годом становится все актуальней. В «ТАИФ-НК» своевременно выявляют талантливых студентов, приглашают на работу в экономические отделы. Когда они устраиваются на градообразующие предприятия — для нас это как маркер того, что мы достигли определенной высоты, — не без гордости говорит директор нижнекамского филиала КИУ Ильсоя Мезикова.



С прошлого года в «ТАИФ-НК» возобновили программу целевого обучения. У работников, желающих получить дополнительное образование или сменить направление, есть возможность обучаться в магистратуре КНИТУ.



— По программе магистратуры первый учебный год оканчивают 13 работников компании, два ребенка сотрудников обучаются по программе бакалавриата. Кроме этого, в течение года у нас проходит непрерывное обучение по повышению квалификации, переподготовке кадров в профильных образовательных учреждениях, — отмечает Антон Тухватуллин.



— Раньше программа целевого обучения работала в маленьких масштабах, сейчас она расширилась, сегодня мы не останавливаемся на достигнутом. Помимо КНИТУ рассматриваем еще один вуз — КАИ. Планируем обучить по целевому обучению по такому направлению, как информационная безопасность и стандартизация, — подчеркнула Галина Шиманская.

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В компании также действует ряд программ, которые позволяют быстро адаптировать нового сотрудника, помогают ему проявить себя и достичь максимальной эффективности. Проявить свои способности и навыки работники предприятия могут на конкурсах профессионального мастерства.



На предприятии созданы все условия и для любителей активного отдыха. Популярные направления, такие как велоспорт, футбол, теннис, бег и лыжи, всегда вызывают огромный интерес среди работников. Полюбились семейные вылазки на природу, корпоративные турниры и интеллектуальные игры, которые не только сплачивают коллектив, но помогают обрести новых друзей.

