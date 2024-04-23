День в истории 23 апреля: создание экспортного совета Татарстана, смерть Ельцина, переименование улиц в Казани
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 23 апреля 2024 года
23 апреля отмечаются Всемирный день книги и День английского языка. Шесть лет назад Рустам Минниханов подписал указ об образовании экспортного совета Татарстана, восемь лет назад Международный аэропорт Казань внесли в список аэропортов федерального значения, 17 лет назад скончался первый президент России Борис Ельцин, 188 лет назад вышел первый номер журнала Пушкина «Современник», 460 лет назад родился английский драматург Уильям Шекспир. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Заседание Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Его проводит раис Татарстана Рустам Минниханов.
Кто родился: Уильям Шекспир и основатель квантовой теории
- 1564 — английский драматург и поэт Уильям Шекспир (скончался 23 апреля 1616 года). Точная дата рождения неизвестна и традиционно отмечается 23 апреля. В числе лучших произведений Шекспира: пьесы «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет».
- 1791 — 15-й президент США в 1857—1861 годах Джеймс Бьюкенен (скончался 1 июня 1868 года). Считается худшим из президентов США.
- 1858 — немецкий физик, основатель квантовой теории, Нобелевский лауреат Макс Планк (скончался 4 октября 1947 года). Был одним из первых, кто принял теорию относительности Эйнштейна.
- 1891 — русский композитор, пианист и дирижер Сергей Прокофьев (скончался 5 марта 1953-го).
- 1930 — советский и российский писатель, телеведущий, заслуженный деятель искусств России Глеб Скороходов (скончался 10 октября 2012 года). Был ведущим передач «В поисках утраченного» на Первом канале и НТВ, «Киноистории Глеба Скороходова» на РТР.
- 1939 — советский и российский актер театра и кино, народный артист России Лев Прыгунов. В общей сложности сыграл роли почти в 100 фильмах, в том числе в картинах «Как закалялась сталь», «Рожденная революцией», «Трактир на Пятницкой», «Криминальный квартет».
- 1954 — американский кинорежиссер-документалист и лауреат премии «Оскар» Майкл Мур.
- 1960 — заместитель премьер-министра Татарстана — полномочный представитель республики в России Равиль Ахметшин.
- 1962 — первый заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» — исполнительный директор Юрий Герасимов.
- 2018 — внук британского короля Карла III, сын принца Уильяма принц Луи Уэльский.
Кто скончался: Борис Годунов и автор книг о Мэри Поппинс
- 1605 — русский боярин, царь Борис Годунов (родился 12 августа 1552 года). Фактически правил Россией в 1587—1598 годах. Был коронован в 1598 году. После его смерти страна погрузилась в период, известный как Смутное время.
- 1945 — татарский поэт Нур Баян (родился 15 мая 1905 года). Работал в газете «Кызыл армеец», журнале «Колхоз яшьләре», а также инструктором организационного комитета Союза писателей ТАССР, старшим редактором в Татгосиздате. При жизни выпустил три стихотворных сборника.
- 1986 — советский оперный и эстрадный певец, композитор, народный артист СССР Юрий Гуляев (родился 9 августа 1930 года).
- 1996 — английская писательница Памела Трэверс (родилась 9 августа 1899 года). Автор книг о Мэри Поппинс.
- 2007 — первый президент России Борис Ельцин (родился 1 февраля 1931 года). Период его правления ознаменовался августовским путчем и распадом Советского Союза в 1991 году.
- 2010 — актер, диктор, народный артист России и Татарстана Айрат Арсланов (родился 10 апреля 1928 года). Был первым чтецом, записавшим на звучащий диск «Моабитскую тетрадь» Мусы Джалиля, произведения Габдуллы Тукая, Хади Такташа, Хасана Туфана и др. Именем Арсланова в Казани названа улица.
- 2019 — великий герцог Люксембургский Жан (родился 5 января 1921 года).
Праздники: день книги и английского языка
- Всемирный день настольного тенниса. Инициатором учреждения даты выступила Международная федерация настольного тенниса. Отмечается с 2015 года.
- День английского языка. Праздник был учрежден Департаментом общественной информации ООН в 2010 году и приурочен ко дню рождения Уильяма Шекспира.
- Всемирный день книги и авторского права. Учрежден ЮНЕСКО в ноябре 1995 года для просвещения и развития культурных традиций.
События в истории: учреждение герба Российской империи, наводнение в Москве, создание Олимпийского комитета СССР
- 1605 — на русский престол вступил 16-летний Федор Годунов. Его правление считается самым коротким в истории России, оно длилось всего 49 дней. 11 июня сторонники Лжедмитрия устроили переворот, в результате которого Федор был убит.
- 1836 — в Санкт-Петербурге вышел первый номер литературного и общественно-политического журнала «Современник», основанного Александром Пушкиным. В разное время в нем публиковались Гоголь, Жуковский, Тютчев, Гончаров, Тургенев, Герцен, Толстой.
- 1857 — был учрежден государственный герб Российской империи — двуглавый орел. Соответствующий указ утвердил Александр II.
- 1907 — американский писатель Джек Лондон отправился в кругосветное путешествие из Сан-Франциско. Он планировал провести в путешествии семь лет, но в 1909 году был вынужден сойти на берег из-за болезни. Собранный во время плавания материал лег в основу произведений «Путешествие Снарка», «Рассказы южных морей», «Сын Солнца».
- 1908 — произошло одно из самых больших наводнений в истории Москвы. Оно продолжалось несколько дней. Причиной стал разлив рек Москвы, Яузы и Водоотводного канала. Водой была захвачена почти пятая часть площади столицы.
- 1951 — был учрежден Олимпийский комитет СССР. В мае 1951 года он был признан Международным олимпийским комитетом, и советские спортсмены смогли участвовать в Олимпийских играх. Олимпийский комитет СССР прекратил свое существование в 1992 году. Его правопреемником стал Олимпийский комитет России.
- 1958 — горсовет Казани переименовал восемь улиц. Охотская стала Апастовской, Советскую в Клыковке переименовали в Бондюжскую, Можайского в поселке Дальний — в Бухарскую, Руставели стала Ветлужской. Краснодарская — Магистральной, Сызранская в поселке Ново-Караваево — Софьи Перовской, а Набережная в Борисково — Прибрежной.
- 1965 — в космос был запущен первый советский спутник связи «Молния-1».
- 1982 — вышел компьютер ZX Spectrum. В начале 1980-х годов он был одним из самых популярных в Европе. За первые 17 месяцев было реализовано более миллиона компьютеров.
- 1991 — в Ново-Огарево президент СССР Михаил Горбачев и лидеры девяти союзных республик приняли заявление о новом Союзном договоре. 15 августа согласованный проект Договора о Союзе Суверенных Государств был опубликован в газете «Правда», однако так и не был подписан: 21 августа в стране была предпринята попытка госпереворота и в течение недели одиннадцать союзных республик приняли решение о независимости.
- 2016 — правительство России включило Международный аэропорт Казань в список аэропортов федерального значения. Всего в перечень вошел 91 аэропорт.
- 2018 — президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет судебным приставам обращаться в Роскомнадзор с требованием о блокировке ресурсов, которые размещают порочащие сведения о компаниях или частных лицах. Теперь, если администраторы ресурсов отказываются добровольно выполнять требования об удалении информации, судебные приставы вправе ограничить доступ к таким сайтам и взыскать с них исполнительский сбор.
- 2018 — Рустам Минниханов подписал указ об образовании экспортного совета Татарстана. Это коллегиальный совещательный орган по вопросам создания благоприятных условий для экспорта товаров и услуг.
- 2019 — актер Владимир Зеленский официально победил в выборах президента Украины.
- 2019 — в Казани прошли прения по делу ТЦ «Адмирал». Прокуратура запросила для 12 подсудимых 99 лет заключения. Пожар в казанском торговом центре произошел 11 марта 2015 года. В результате погибло 19 человек, пострадало более 70.
- 2020 — в Казани решили назвать улицу именем министра юстиции ТАССР Анаса Тазетдинова.
- 2021 — Владимир Путин подписал указ о применении мер воздействия на недружественные действия иностранных государств. В частности, Путин постановил ограничить либо запретить диппредставительствам и консульствам заключать трудовые договоры с россиянами.