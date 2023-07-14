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«Фиджитал Игры»: скейтбординг на улицах и в симуляторе

20:40, 14.07.2023
«Фиджитал Игры»: скейтбординг на улицах и в симуляторе
Фото: скриншот видео realnoevremya.ru

С 14 по 27 июля в Казани проходят соревнования «Фиджитал Игр» по скейтбордингу и MOBA. В них ожидается участие 96 спортсменов и 24 команд. Турнир по фиджитал-скейтбордингу состоится 14-15 июля в экстрим-парке «Урам». В квалификации в рамках этапа Physical участники покажут свое мастерство по правилам дисциплины «скейтбординг-улица», а затем продемонстрируют заявленные ранее трюки в спортивном симуляторе. По итогам суммирования результатов команд по итогам двух этапов определится четверка финалистов. В финале спортсмены будут выполнять трюки в скейт-парке, а затем попытаются повторить их в симуляторе. Победу одержит та команда, которая, по мнению судей, успешнее остальных справится с заданием.

Видео: Камиль Исмаилов
Спорт Татарстан

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