«Уверяю, все пойдет так, как надо». «Ак Барс» выигрывает у «Адмирала» лишь благодаря большинству

Игра в равных составах показывает, что «Адмирал» еще попьет у «Ак Барса» много крови

Сильно ошибаются те, кто решил, что выход во второй раунд «Адмирала» — это потолок, выше которого команда не прыгнет. Сегодня первый матч серии «Ак Барса» и «Адмирала» показал, что владивостокцы абсолютно ни в чем не уступают Казани и лишь плохая дисциплина у гостей позволила «Ак Барсу» забрать этот поединок. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги стартового поединка серии и рассуждает о том, почему команда Леонида Тамбиева еще свое заберет в этой серии.

«Адмирал» еще помучает «Ак Барс». Тамбиев пообещал

В серии с Уфой приморская команда показала, что умеет совместить приятное с полезным, отыграв предельно строго в обороне и умеючи переключаясь на атакующий хоккей, когда есть такая возможность. Сам Тамбиев называет свою команду «противной» (и это лучшее определение для дальневосточников). Именно так можно охарактеризовать и ту самую финскую сборную, которую Тамбиев ставит перед командой как эталон для заимствования лучших качеств.

«Мы весь сезон уделяем обороне, средней зоне, зоне обороны. Это философия «Адмирала». Я никогда не играл в оборонительный хоккей, много пришлось поменять. Сборная Финляндии — чемпион мира и олимпийский чемпион. Вот на этом строится философия «Адмирала».

Все разобрано, все цифры подбиты. Они же не просто так стали чемпионами. «Адмирал» стремится быть похожим на сборную Финляндии образца чемпиона мира», — говорил главный тренер «Адмирала» на пресс-конференции после седьмого поединка с «Салаватом».

Владивосток умеет переламывать встречи, проигрывая даже со счетом 0:3, что они и показали в первом раунде. Так что в этой серии «Ак Барсу» нельзя расслабляться, даже если игра изначально складывается по его сценарию.

Встреча показала, что одним большинством эту команду действительно не пройти. Дальневосточники быстро сумели собраться и подтянуть дисциплину после расхлябанного первого периода, отыграть обидные две шайбы с позиции силы — ни одна из шайб не выглядит как вымученный «шальной» гол, который андердог выжимает из крох моментов. Нет, это были хорошо разыгранные, подготовленные шайбы, когда давление и позиционные атаки выливаются в голы.

фото: hcadmiral.ru

Другой вопрос, что в этой игре, как это принято говорить, гости проиграли сами себе, нежели выиграл «Ак Барс». Лишь розыгрыш лишнего на льду выручил казанцев в матче, в котором ни о каком превосходстве Казани говорить не приходилось.

— Команда перестроилась. Будем биться, будем сражаться. Нелегко будет, конечно. Мы на правильном направлении, будет интересная серия. Все пойдет так, я вас уверяю: все пойдет так, как надо, — уверенно заявил главный тренер «Адмирала» на послематчевой пресс-конференции. И почему-то ему верится.

У «Ак Барса» ни одной шайбы в равных составах. «Адмирал» сделал все для своего поражения

Очевидно, отлично зная, как умеет «Адмирал» загнать соперника в свой вязкий хоккей, казанцы с первых секунд нажали на атаку так, что у гостей даже продохнуть возможностей было мало. «Барсы» быстро завладели шайбой, постоянно заходили в гостевую зону и расставлялись там. Вполне логично, что при таком стартовом навале «Адмирал» стал не поспевать за казанскими хоккеистами и перешел на нарушения.

Два раза «моряки» отыграли в формате «3 на 5» только за стартовый период и 10 минут из 20 отсидели в штрафбоксе. Отсюда и 2:0 уже к первому перерыву. Вряд ли при таком раскладе можно рассчитывать на что-то иное в матчах с «Ак Барсом». Насколько все эти удаления были справедливыми — уже другой вопрос. Например, эпизод с задержкой Радулова в исполнении Червени вызывает немало вопросов.

Две шайбы — от коленки Радулова после серии рикошетов и после мощного завершения из левого круга в исполнении Галиева — результат максимальной неаккуратности хоккеистов «Адмирала», которые удалялись раз за разом в совершенно непонятных ситуациях.

Но вопрос в другом: при равных составах гости вновь начинали выправлять ситуацию, а у команды Билялетдинова ничего серьезного впереди не «рожалось». Глупые ошибки не единожды приводили к быстрым контратакам гостей, и лишь благодаря Билялову они не приводили к голам.

Стоит ли говорить, что даже третья, победная шайба тоже пришла лишь после очередного удаления в составе гостей — Артем Гареев сыграл высоко поднятой клюшкой. Ну а Лямкин решил момент дальним броском. Таким образом, все свои голы казанцы «выдавили» только с преимуществом в одного игрока.

Можно сделать положительный вывод — большинство «Ак Барса» работает, и неплохо. Но проблема в том, что только оно пока и работает.

— Все понравилось, кроме удалений в первом периоде, — дал комментарий после матча главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев. — А так в основном, считаю, что играли на равных, а в некоторых моментах и переигрывали. Наверное, в первом периоде мы вышли играть, а во втором и третьем — уже вышли выигрывать матч. Если такая философия продолжится, серия будет интересной. Но хотелось, чтобы было меньше удалений и смотрели в обе стороны, а не только в нашу сторону, — намекал наставник гостей на излишний артистизм казанцев в эпизодах с удалениями.

С наставником «Адмирала» можно не соглашаться в оценке удалений, но он совершенно прав в том, что без удалений его команда сыграла ничем не хуже Казани. Зинэтуле Билялетдинову нужно провести серьезную работу, чтобы Тамбиеву не удалось осуществить свои обещания, что «все пойдет так, как надо».

— Я понимаю, что он делает, для меня это не ново. И то, что они сейчас поменяли, мне понятно. Надо просто правильно эту ситуацию принять, сделать выводы и перестроиться в каких-то вопросах, — пообещал главный тренер «Ак Барса» после матча.