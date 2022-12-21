День в истории: американцы придумали баскетбол, французы открыли радий

Чем примечательна дата 21 декабря?

Сегодня, 21 декабря, Международный день зимнего солнцестояния. 21 декабря убили претендента на русский престол Лжедмитрия II, провели первый в истории баскетбольный матч, впервые показали фильм «Броненосец «Потемкин», открыли радий. В Казани произошел пожар на пороховом заводе, решили открыть музей Горького. Родились композитор Милий Балакирев, ученый Зия Камали, нобелевский лауреат по физиологии и медицине Герман Джозеф Меллер. Умерли поэт Ильдар Юзеев, принцесса Маргарита Наваррская, врач Джеймс Паркинсон, драматург Лион Фейхтвангер. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Музей Горького (и примкнувшего к нему Шаляпина)

21 декабря 1836 года в Нижнем Новгороде родился известный русский композитор, глава «Могучей кучки» Милий Балакирев, жизнь и творчество которого связаны в том числе и с Казанью. С сентября 1853 по май 1854 года он был вольнослушателем физико-математического факультета Казанского университета, затем был уволен по прошению. На жизнь зарабатывал уроками. В Казани началась композиторская деятельность Балакирева, здесь он написал три романса и фортепианную фантазию на тему оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя».

Источник wikipedia.org

21 декабря 1873 года в селе Кляшево (Чишминский район Башкортостана) родился Зия Камали. Учился в уфимском медресе «Усмания» и университете Аль-Азхар в Египте, вернулся, чтобы преподавать в «Усмание». Разговаривал и писал на арабском, фарси, османском, английском, французском, русском. Начал издавать газету «Әлгаләмел ислам» («Мир ислама»), организовал медресе «Галия», открыл курсы для девушек и женщин, учительскую семинарию, работал имамом Второй соборной мечети. Арестован в 1936 году, умер в самарской тюрьме в 1942-м, реабилитирован в 1956-м. Судьба его усадьбы — под вопросом.

21 декабря 1938 года было принято постановление Совета народных комиссаров ТАССР об организации музея Горького в доме, где раньше была пекарня Деренкова, здесь будущий писатель работал. Музей открыли 12 марта 1940 года. Сегодня это один из старейших литературных музеев Татарстана. С 2018 года он переименован в музей Горького и Шаляпина.

Фото: Олег Тихонов

21 декабря 2004 года в Казани скончался поэт Ильдар Юзеев. Он автор 30 поэм, среди которых наиболее известны «Өчәү чыктык ерак юлга...» («Втроем вышли в дальний путь...»), «Өзелмәсме кыллар?» («Не оборвутся ли струны?»), «Таш кала фаҗигасе» («Трагедия каменной столицы») и другие. Опубликовал 40 поэтических сборников. Также автор пьес «Горицвет», «Не по злобе», «Вслед за дикими гусями», «Командировка», «Мой белый калфак».

21 декабря 2016 года начался пожар на Казанском пороховом заводе, частично обрушилось одно из его зданий. В результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадали. В тушении возгорания приняли участие 76 специалистов и 20 единиц техники. Как выяснилось, причиной стало воспламенение пороха в одном из зданий цеха №5. Судебный процесс по делу о взрыве девяти тонн спецпродукции финишировал летом 2018 года. Виновными в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах признали начальника цеха №5 Александра Зайцева и бывшего руководителя участка того же цеха Нуранию Файзуллину. Им назначили условные сроки в 2,5 и 2 года соответственно, а также запретили осуществлять профессиональную деятельность в сфере обеспечения безопасности на пожаро- и взрывоопасных производствах и объектах в течение шести месяцев.

Фото: stroi.mos.ru/park-zariad-ie

21 декабря 2021 года «Реальное время» рассказало, как две казанские фирмы доказывали, чья брусчатка уложена на дорожках столичного паркового комплекса с помощью неизвестно кем подписанных документов. Тогда тяжба на крупную сумму между двумя татарстанскими подрядчиками, которые участвовали в строительстве московского парка «Зарядье», закончилась скромным взаимозачетом через суд.



Как Лжедмитрия II убили из-за татарина

21 декабря 1610 года убили Лжедмитрия II. После гибели сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия, в 1591 году некий самозванец на территории польско-литовской державы начал выдавать себя за чудом спасшегося царевича, собрал вокруг себя сторонников, победил законного царя Василия Шуйского и осел в селе Тушино. То был первый Лжедмитрий. В 1609 году польский король Сигизмунд III организовал поход против российского государства, к нему перешли польские сторонники Лжедмитрия II. У самозванца под Калугой случился конфликт с ханом Ураз-Магометом. Хана Лжедмитрий II велел утопить, в ответ друг убитого князь Урусов зарубил самозванца саблей.

21 декабря 1925 года в Москве впервые показали фильм «Броненосец «Потемкин», снятый Сергеем Эйзенштейном на кинофабрике «Госкино». В центре сюжета — восстание матросов и присоединившегося к нему населения Одессы. До сих пор эта картина входит в десятку лучших фильмов за всю историю кино, а сцена на Потемкинской лестнице остается одной из наиболее цитируемых.



Источник wikipedia.org

Кидайте мячи в коробки!

21 декабря 1891 года состоялся первый в истории баскетбольный матч — в учебном центре Христианской молодежной ассоциации в Спрингфилде. Правила игры придумал учитель физкультуры Джеймс Нейсмит, который предложил ученикам бросать мячи в пустые коробки. Вместо них сторож принес корзинки для персиков, которые закрепили по разным сторонам балкона зала. Через два года корзинки заменили на железные кольца с сеткой, официальные правила появились в 1894 году.

21 декабря 1898 года Пьер и Мари Кюри открыли радий, элемент второй группы седьмого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 88 и символом Ra, блестящий металл серебристо-белого цвета. Тогда супруги заметили, что отходы после выделения урана из урановой руды более радиоактивны, чем уран в чистом виде. До радия им удалось выделить другой элемент — полоний.