«Мы рады, что мусульманские страны не пошли на поводу мирового Цербера — США»

Как мусульманский бизнес из Татарстана сумел наладить поставки из Европы в Россию через Турцию и арабский мир

В условиях санкционного давления на Россию и нарушенных логистических цепочек со странами Европы многим отечественным компаниям пришлось заново выстраивать каналы поставок и свой бизнес. Однако татарстанские предприниматели-мусульмане сумели наладить отношения с торговыми партнерами за рубежом уже в первые месяцы СВО. Как удалось восстановить связи с внешним миром, какие перспективы нашей стране открывает сотрудничество с арабскими государствами и как развивается рынок исламских финансов — в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает президент Ассоциации предпринимателей-мусульман России Айдар Шагимарданов.

Цепочки параллельного импорта



С введением санкций в отношении России нарушились все выстроенные за много лет логистические цепочки. Но нам удалось восстановить их буквально в самом начале, в марте-апреле 2022 года. В основном все потоки идут через Турцию, также Иран, ОАЭ и немного Китай. К примеру, ранее компания закупала комплектующие в европейских странах, сейчас напрямую это делать не может. С помощью наших связей мы наладили другую цепочку. Необходимый товар покупают турецкие компании, затем у себя на производствах они все переоформляют и переупаковывают. Далее этот европейский товар идет под грифом «Made in Turkey», «Сделано в Турции». И этому как раз положительно послужили открытые нами представительства в европейских странах. Это наши контакты, налаженные за много лет до коронавируса и за много лет до введения санкций. Речь идет и об электронике, и о поставках двигателей, других комплектующих и многого другого.

Почему я не могу озвучивать конкретные названия компаний и их конкретную деятельность? Потому что действительно есть серьезное санкционное давление. Эти цепочки параллельного импорта, которые проходят через Турцию и другие страны, для Европы являются нелегальными, поэтому любое озвучивание наименований станет причиной разрушения этих цепочек, чего бы нам не хотелось.

В основном все потоки идут через Турцию, также Иран, ОАЭ и немного Китай. Фото: publicdomainpictures.net

Еще один важный вопрос, который приходится решать, — вывоз российских товаров в европейские страны и в Америку в обход санкций. Как только границы начали закрываться, и европейские страны, так скажем, хищным способом стали отворачиваться от наших товаров, мы очень быстро нашли пути решения этой проблемы. Нам нужны были так называемые перевалочные базы в Турции.

Например, компания из Татарстана поставляла определенную продукцию много-много лет в Польшу, а с недавнего времени в связи с санкциями все цепочки нарушились.

Польская компания говорит, что с удовольствием и дальше закупала бы татарстанскую продукцию, но, к сожалению, принятые санкционные законы делать это сейчас не позволяют. Так вот, мы всю эту продукцию с весны этого года вывозим в Турцию, здесь мы нашли завод, полностью идентичный тому, который у нас есть в Татарстане. Готовую продукцию завозим на турецкий завод, там она переупаковывается в другую тару и оттуда уже идет в Польшу как товар, произведенный в Турции.

Подобные цепочки и в ту, и в другую сторону мы наладили очень быстро — они все активно работают.



«У нас уже выросло халяльное поколение детей»

Мы много лет говорим бизнес-сообществу России и политическим кругам о том, что арабские страны, мусульманский мир — это друзья. Мы развиваем направление исламского бизнеса с 2005 года. Мы отчасти рады, что в такую нелегкую минуту для нашей страны именно арабские мусульманские страны не пошли на поводу мирового Цербера — США, а ведут свою взвешенную планомерную политику по выстраиванию хороших взаимоотношений с Россией.

Мусульман в стране становится все больше и больше. Не секрет, что в мусульманских семьях в среднем трое детей и больше. Самое большое среднее количество детей на семью в Ингушетии — шесть, в Чечне — пять и Дагестане четыре ребенка на семью. Кто еще может конкурировать с мусульманами в плане демографии? Никто. Что уж тут говорить, через 10, 20, 30 лет мусульман будет гораздо больше, а для них нужны все те товары и услуги, которые мы в нашей ассоциации популяризируем, открываем, налаживаем. Всю жизнь от рождения до смерти мы рассматриваем через призму халяль. Все выстроено в исламе как в конституции.

Это целый «халяль lifestyle». Сейчас вырастает новое поколение мусульман России. Наши дети в исламе с самого рождения, даже со времени зачатия. Мы выросли в других условиях, но наши дети совсем другие. Они ни разу в жизни не курили, не употребляли алкоголь, ни разу в жизни не слышали дома слова матом. Это абсолютно другое поколение. Это поколение, которое появилось на свет с начала 2000-х годов. Все те, кто тогда родился в мусульманских семьях, сейчас начали выходить во взрослую жизнь и создавать новые семьи, у них начинают рождаться дети.

Халяль очень востребован. Мы собираемся продолжать объединять предпринимателей-мусульман и исламский бизнес в нашей стране, создавать для них максимально комфортные условия.

Фото: Максим Платонов

«Наша мечта — создание исламской ТПП и Центра исламского бизнеса»

В планах ближайших 2—5 лет — открытие исламской торгово-промышленной палаты России, это очень важно для страны. Для исламского мира торгово-промышленная палата — это самый важный орган по работе бизнеса. Пока, к сожалению, это остается только на словах. Есть и вторая мечта — построить Российский центр исламского бизнеса. Мы построили новый IT-парк на Кабане, теперь надо построить такой же Центр исламского бизнеса. Мы этого очень хотим.

Основной задачей для нас является популяризация исламских финансов, исламской экономики в России. Главная цель, которую мы ставим — это увеличение количества членов ассоциации. На начало 2022 года в нашем сообществе насчитывалось 7 500 человек, к концу года эта цифра увеличилась до 10 000. Мы существенно приросли членами ассоциации. География охвата обширная, члены нашего союза ведут бизнес по всей стране. В основном это регионы, где присутствует мусульманское народонаселение — Татарстан, Башкортостан, в целом Приволжский федеральный округ, безусловно, Кавказ, а также Сибирь, Москва и Санкт-Петербург.

Главное достижение уходящего года — открытие первого офиса исламского финансирования крупнейшего банка в Казани. Это пока единственное подобное отделение в России. В будущем это направление планируют расширять. Сейчас у предпринимателей мусульман есть возможность открывать расчетные счета, личные сберегательные счета, банковские карты по шариату. Обсуждение проекта началось примерно 2 года назад, и в этом году на площадке KazanSummit мы подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Со своей стороны, ассоциация берет на себя функцию максимально популяризировать исламский банкинг в РФ. Открытие первого отделения исламского финансирования в Сбербанке, «первой ласточки» — это очень большая радость для всех мусульман. Сейчас мы денно и нощно рекламируем это направление, чтобы максимальное количество мусульман о нем знало. Безусловно, для банка важно понимать, насколько такие услуги будут востребованы, как они себя покажут на деле, а не на словах или бумаге. Можем сказать, что активность среди предпринимателей видна уже сегодня.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Сбербанк»

Но Сбербанк пока не открыл самого главного — халяль-кредитов. Такие кредиты планируют начать выдавать в 2023 году. Нет никаких сомнений, что это будет востребовано, потому что любым бизнесменам в ведении своего дела всегда нужны заемные средства для расширения, для покупки нового оборудования и т.д. В обычные банки предприниматели-мусульмане не обращаются, потому что там деньги даются под проценты. А это харам. Халяльный кредит — это в первую очередь намерение. Здесь разница в принципиальности. Кроме того, в халяльном банке в случае, если ты не можешь платить по счетам, штрафы не начисляются. Если, конечно, ты объяснишь и докажешь, что сейчас платить не можешь. И здесь невозможно обмануть. В халяльном банке служба безопасности в 10 раз строже, чем в обычном. Еще одна важная особенность — если вдруг ты взял кредит на производство, а оно сгорело, тогда кредит закрывается. То есть ты не раб этого банка. Надо подчеркнуть, что халяльные кредиты может получить любой человек. Халяль открыт для всех. Если халяльное кредитование откроется в следующем году — это будет фурор.

Миляуша Кашафутдинова