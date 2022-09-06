«Рада, что двери «Казаньоргсинтеза» открылись для обычных жителей города»

2 сентября нас пригласили на экскурсию на самое крупное производство в нашем регионе — завод «Казаньоргсинтез». Такого уровня менеджмента мы не видели нигде! Группу промышленных туристов из 16 человек встретили сотрудники завода: руководители химических и экологических подразделений, отдела по связям с общественностью и даже сам генеральный директор Айрат Сафин. Общение с ними — одно удовольствие: все излагают свои мысли четко, ясно и с такими горящими глазами, что понимаешь: они — единое целое и быть винтиками в этом сложнейшем организме им очень нравится.

Масштаб промышленных строений и коммуникаций впечатляет: километры технологических трубопроводов, факелы и башни. Отходы одной цепочки направляются в другой производственный цикл. В планах — включение в технологические цепочки вторичных пластиков. А самое главное — горящие факелы завода, так будоражащие душу жителей окрестных мест, нужны для сжигания невостребованных остатков химических реакций. Хуже будет, если они не сгорят до неопасного углекислого газа. Запах химии есть, но странно было бы ожидать его отсутствия, это же химическое производство.

Радует, что «Казаньоргсинтез» планирует развивать направление промышленного туризма и в будущем, ибо чем более ты открыт, тем меньше напряжение.