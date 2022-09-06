«Рада, что двери «Казаньоргсинтеза» открылись для обычных жителей города»
Первые промышленные туристы поделились впечатлениями от экскурсии на КОС
«Казаньоргсинтез» объявил о курсе на полную открытость и дал старт промышленному туризму на предприятии, предложив по-новому посмотреть на нефтегазохимическую отрасль — технологическую, безопасную, экологичную. Первыми производство оценили экоактивисты Казани и пригорода.
«Мнение о «Казаньоргсинтезе» поменялось на 180 градусов», — такое обобщение можно сделать, исходя из отзывов первых промышленных туристов. Что они пишут в своих социальных сетях и о чем рассказали при личном общении после посещения нефтехимического гиганта — в материале «Реального времени».
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Зульфия Такташова активист движения «ЭкоЛогично» и менеджер устойчивого развития отеля Kazan Palace by Tasigo
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Впечатление от «Казаньоргсинтеза» лучше, чем я ожидала. Я не устаю повторять, что в устойчивом развитии конкуренции быть не может. Нам, наоборот, нужно объединяться, чтобы сохранять. И у нас уже появились некоторые наметки на сотрудничество, чтобы совместными силами улучшить инфраструктуру, например, городскую, по раздельному сбору отходов, по переработке полимеров. У «Казаньоргсинтеза» есть такие ресурсы, им нужно сырье, почему бы нам не объединиться с бизнесом, потом и с физическими лицами и не предоставить им его.
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Представители движения «ЭкоЛогично Зеленодольск»
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2 сентября нас пригласили на экскурсию на самое крупное производство в нашем регионе — завод «Казаньоргсинтез». Такого уровня менеджмента мы не видели нигде! Группу промышленных туристов из 16 человек встретили сотрудники завода: руководители химических и экологических подразделений, отдела по связям с общественностью и даже сам генеральный директор Айрат Сафин. Общение с ними — одно удовольствие: все излагают свои мысли четко, ясно и с такими горящими глазами, что понимаешь: они — единое целое и быть винтиками в этом сложнейшем организме им очень нравится.
Масштаб промышленных строений и коммуникаций впечатляет: километры технологических трубопроводов, факелы и башни. Отходы одной цепочки направляются в другой производственный цикл. В планах — включение в технологические цепочки вторичных пластиков. А самое главное — горящие факелы завода, так будоражащие душу жителей окрестных мест, нужны для сжигания невостребованных остатков химических реакций. Хуже будет, если они не сгорят до неопасного углекислого газа. Запах химии есть, но странно было бы ожидать его отсутствия, это же химическое производство.
Радует, что «Казаньоргсинтез» планирует развивать направление промышленного туризма и в будущем, ибо чем более ты открыт, тем меньше напряжение.
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Ирина Никифорова экоактивист Казани
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Я очень рада, что побывала на «Казаньоргсинтезе». Он не так страшен, как я его представляла. Рада, что двери завода сейчас открыты для обычных жителей. Мое мнение после экскурсии поменялось на 180 градусов. Теперь я точно знаю, что факелы — это не опасно и они должны обязательно гореть. Страшнее будет, если огни завода погаснут.
Было приятно пообщаться с сотрудниками «Казаньоргсинтеза», это люди искренне любящие свое дело. Порадовало, что на предприятии много внимания уделяется экологии. Мы сами смогли, например, оценить очистные сооружения предприятия и убедиться, что в Волгу «Казаньоргсинтез» сбрасывает чистую воду.
Ждем теперь, когда в реальном времени можно будет видеть результаты анализов воздуха на территории «Казаньоргсинтеза».
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Тимур Ескараев
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СИБУР провел первую экскурсию на завод «Казаньоргсинтез» для экоактивистов, которые давно хотели попасть на территорию предприятия. Нас провели по многим точкам производства и показали очистные сооружения. Под занавес мероприятия на фуршете к нам присоединился и генеральный директор КОСа. Мы получили ответы на многие наши вопросы. Экскурсии на предприятии планируется продолжить и в будущем, поэтому обязательно вернемся еще.
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Никита Перфильев
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В возрасте семи лет я ходил на айкидо — это там, где следует направлять силу противника против него же самого. В один прекрасный день я направил силу боксерской груши против боксерской груши — и из нее высыпалось много пластиковых белых бусинок. Несметные сокровища были рассованы по карманам одежды и отправились вместе со мной домой. Потом мама еще долго находила бусинки по всей квартире и ругала меня, а папа объяснил, что это полиэтиленовые шарики, которые производят в Казани.
Прошло 30 лет, и вот они — шарики из детства! Целый мешок воспоминаний. На этот раз карманы набивать не стал, пусть полиэтилены служат во благо обществу. Сырье пойдет на производство пластиковых труб, поликарбоната, линз для очков, различной электроники и бытовой техники. Спасибо «Казаньоргсинтезу» за экскурсию в детство.
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