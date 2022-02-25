Марат Зяббаров: «Хватит свои неудачи списывать на погоду!»

Чтобы не зависеть от засухи, надо пользоваться правильными технологиями земледелия и орошать посевы, резюмирует Минсельхозпрод Татарстана

В 2021 году Татарстан недосчитался валовой продукции от сельского хозяйства на 47 миллиардов рублей. Хорошо сработали пищевые производства и молочники, а вот растениеводам пришлось туго — засуха провалила показатели Татарстана по зерну и овощам. На расширенной коллегии Минсельхозпрода РТ обсудили, как не допустить потерь в будущем году. Общее резюме — Рустам Минниханов надеется на Всевышнего, но и аграриям велит не плошать. В «Реальном времени» — репортаж с коллегии.

От трактора до чак-чака



В этом году коллегия Минсельхозпрода Татарстана получила серьезное обрамление — выставку «Татагроэкспо-2022». В двух залах выставочного комплекса «Казань Экспо» (и даже немного на улице) были представлены разнообразные разработки в области сельского хозяйства со всей России — от селекционных семян до доильных комплексов, от тракторов жизнерадостных расцветок до травяного чая и неизменного чак-чака. Выставка продлится еще и сегодня. Рустам Минниханов вместе с Оксаной Лут, первым заместителем федерального министра сельского хозяйства, прошелся по экспозиции и, по своему обыкновению, внимательно изучал представленные технологии и образцы продукции. А изучить было что: свои стенды привезли 200 компаний со всей России. Уже позднее, на заседании коллегии, президент высказался:

— Хотел поблагодарить министерство, всех участников выставки. Очень содержательная, интересная, современная выставка. Все очень достойно!

В двух залах выставочного комплекса «Казань Экспо» были представлены разнообразные разработки в области сельского хозяйства со всей России. Фото: tatarstan.ru

Конечно, особенное внимание президент уделял татарстанским экспонентам. И как только президент отошел от стенда АО «Татспиртпром», мы вслед за ним подошли к Руслану Максудову, генеральному директору предприятия, чтобы на его примере поинтересоваться: а как татарстанские производители оценивают прошедший год и каковы их планы на будущее?

АО «Татспиртпром», в силу специфики производственного процесса, в 2021 испытало на себе все прелести удорожания зерна. Руслан Максудов рассказал о том, как здесь решали проблемы и как меняют схему работы с поставщиками основного вида сырья для своей работы:

— Резкий рост цен на зерно, конечно, не мог не сказаться на нашем производстве. Неурожай 2021 года мы ощутили, ведь зерно — наше основное сырье, и мы закупаем его у местных производителей. Однако нам еще ранее удалось сделать определенные резервы, и эта программа по накоплению помогла удержать себестоимость от драматического повышения.



По основному нашему продукту — водке — в 2021 году мы выросли на 6% по отношению к 2020-му, а по ликеро-водочным изделиям — на 14%. На этой выставке мы представляем наши новинки, новые виды крепкой продукции.



В минувшем году серьезно вырос наш экспорт — на четверть, по сравнению с 2020-м. Мы открыли для себя новые страны, и теперь поставляем продукцию в Китай и Турцию. Теперь наш рынок экспорта охватывает 27 стран мира. Основной локомотив в этом процессе — крепкая продукция, традиционная для нашей страны. На сегодня у нас достаточно большой пул поставщиков зерна в республике, мы его расширяем. Более того: прямо сейчас находимся в процессе смены модели работы — делаем ставку не на трейдеров, а на прямого производителя, работаем по максимуму с сельхозпроизводителями. Это позволяет снижать затраты (а значит, и сохранять конечную цену нашего продукта на полке).



Что касается планов на 2022 год, то по водочной продукции, скорее всего, мы темп прироста не увеличим, но сохраним. Зато в ликеро-водочном сегменте видим точку роста. Ведь эти продукты растут другими темпами, меняются и вкусы потребителей. Так что, думаю, запуск новинок позволит нам прибавить по этой группе сильнее. Однако наша основная цель на 2022 год — соблюсти баланс между ростом объемов и экономическими показателями.

АО «Татспиртпром» в силу специфики производственного процесса в 2021-м испытало на себе все прелести удорожания зерна. Фото: tatarstan.ru

«Сельские цифры» Татарстана

Заседание коллегии предварил короткий видеоролик, в котором были показаны основные цифровые показатели, которых достиг татарстанский агропром в уходящем году.

Сегодня в Татарстане 872 сельских поселения и 899 700 сельских жителей.

В республике работают 472 400 личных подсобных хозяйства, 1 460 семейных ферм и 4 000 КФХ.

В Татарстане 3,2 млн га пашни.

Валовая продукция сельского хозяйства республики за 2021 год — 237 млрд рублей, и это лидирующая позиция в ПФО.

За год в АПК республики было сделано инвестиций на 36,2 млрд рублей.

В 2021 году хозяйства Татарстана купили более 4 800 единиц сельскохозяйственной техники более чем на 13,9 млрд рублей.

В условиях аномальной жары 2021 года было собрано 2 353 000 тонн зерна. Валовый сбор сахарной свеклы составил 1 197 500 тонн, масличных культур — 300 997 тонн, овощей и картофеля — 1 129 958 тонн.

Татарстан остается лидером по производству молока в России: за год республика произвела 1 958 000 тонн молока. А еще — 539 000 тонн мяса скота и птицы, более 1,5 млрд яиц и 9 тонн меда.

Индекс производства пищевой продукции составил 112%, более чем 1 000 перерабатывающих предприятий отгрузили продукции на 237 млрд рублей.

Объем экспорта пищевой продукции, произведенной в республике, составил 271 600 000 долларов.

Год выдался для аграриев непростым — с этого и начал свой доклад министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Фото: tatarstan.ru

Татарстанские аграрии недосчитались 47 миллиардов рублей

Конечно, год выдался для аграриев непростым — с этого и начал свой доклад министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Пресловутая засуха, которая ввергла в режим ЧС 42 района республики, лишила Татарстан валовой продукции сельского хозяйства на 47 миллиардов (план был 284 млрд, по факту получилось только 237,2 млрд рублей). И хотя это все еще первый показатель в ПФО, но вот среди субъектов РФ — только седьмой. Позиции по производству молока республика сохранила, а вот по зерну, овощам и сахарной свекле — сдала.

Несмотря на сильный неурожай, доля прибыльных предприятий сельского хозяйства сохранилась на уровне 93%. Значительную роль в этом сыграли запасы 2020 года — скот угощали кормами, заготовленными еще по старым, низким ценам. Зяббаров предупреждает: в 2022 году такой возможности не будет. Ситуация усугубляется ростом цен на ресурсы. Средняя стоимость кормовых добавок увеличилась по отдельным позициям до 50%.

Так что для выхода на прежние экономические показатели надо задействовать все ресурсы.

Зеленодольские селяне зарабатывают по 50 тысяч рублей, агрызские — 21,1 тысячи

Несмотря на то, что рост средней зарплаты на селе вырос фактически на 24% за год, он все равно остается недостаточным. Причем доля молодежи среди сельхозработников — всего 10%, остальные — старше 30 лет. А всего в АПК республики сегодня работают 71 100 человек. Общая обеспеченность специалистами — на уровне 91%.

Лидеры по зарплате в сельхозотрасли — Зеленодольский (50,2 тысячи рублей), Мамадышский (43,8 тысячи рублей) и Тукаевский районы (43 тысячи рублей). А вот уровень зарплат в Верхнеуслонском (29 тысяч рублей), Новошешминском (23,4 тысячи рублей) и Агрызском районах (21,1 тысячи рублей) министр назвал недопустимо низким. Уже после окончания его доклада, подытоживая заседание коллегии, президент Татарстана Рустам Минниханов тоже обращал внимание на этот вопрос:

— К сожалению уровень зарплаты на селе остается неудовлетворительным. Эти люди где-то должны зарабатывать! И если ты получаешь 20—25 тысяч рублей в месяц, работая на селе каждый день… Надо же понимать, это тяжелый труд! Мы должны понимать, что вопрос зарплаты — это вопрос закрепления кадров, качества специалистов. И он должен быть под нашим вниманием.

Рустам Минниханов тоже обратил внимание на неудовлетворительный уровень зарплаты на селе. Фото: tatarstan.ru

Но увеличивать зарплату, не увеличивая производительность труда, невозможно. Поэтому, заключил Зяббаров, надо повышать производительность труда за счет роста высокотехнологичности сельскохозяйственных комплексов. В успешных агрофирмах она составляет более 5 млн рублей на человека в год, и зарплаты там соответствующие.

15,4 млрд рублей из бюджета — на развитие отрасли

Большое внимание на коллегии уделялось программам господдержки на развитие отрасли. В 2021 году на это было выделено 15,4 млрд рублей из бюджетов, в том числе из федерального — 5,4 млрд. В текущем году на эти цели предусмотрено 13,2 млрд рублей. Марат Зяббаров уточнил:

— Ожидаем, что с учетом дополнительных средств объем господдержки будет не менее уровня 2021 года.

Поддержка оказывается и сельским территориям по федеральной программе. В 2021 году на нее было направлено 2,49 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 1,7 млрд, из республиканского — 391,6 млн, из муниципального — 34,7 млн. 391,3 млн рублей поступили из внебюджетных средств. Было введено 2,5 тысячи кв. м жилья для 39 семей, выдано более 1,6 тыс. ипотечных кредитов на 3,9 млрд рублей, построено 445 объектов благоустройства в 33 районах республики.

В 2022 году на программу развития сельских территорий в Татарстане планируется направить 1,7 млрд рублей.

Большое внимание на коллегии уделялось программам господдержки на развитие отрасли. Фото: rt-online.ru

План спасения растениеводства — мелиорация и соблюдение технологий

Планы на 2022 год, с учетом поправок на засушливый 2021, включают восполнение потерь. А для этого отрасль должна вырасти минимум на 10,7%. Марат Зяббаров озвучил плановые показатели на 2022 год — 257,4 млрд рублей валовой продукции сельского хозяйства, объем отгруженных товаров собственного производства — 251,9 млрд рублей.

Министр честно признался — не одна засуха виной тому, что в 2021 году поставленные цели на растениеводство не достигнуты:

— Мы недополучили валовой продукции по земледелию на 50 млрд рублей от планового уровня. Собрали всего 15 центнеров с гектара зерновых против 31,2 в прошлом году. Виновата засуха — лишь четверть нормы осадков выпало в некоторых районах. Но были, конечно, и хозяйства, где урожайность сохранилась на уровне 30 центнеров с гектара, благодаря неукоснительному соблюдению технологий земледелия, рекомендованных республиканским Минсельхозом. Там и урожай, и рентабельность! Там же, где технологии не соблюдались, мы имеем менее 6 центнеров с гектара. Обращаюсь к руководителям хозяйств: хватит свои неудачи списывать на погоду! Нужно применять технологии, которые дают реальный эффект.

Поскольку на урожай напрямую влияет обеспеченность влагой, надо продолжать работы по мелиорации. Сейчас в республике 32,2 тысячи гектаров орошаемых земель. Задача на будущее — 100 тысяч гектаров площадей регулярного орошения, сообщил министр. Поливать в республике надо практически все: кукурузу, зерно, картофель и не менее 90% посадок овощных культур.

Рустам Минниханов тоже отдельно высказался по вопросу мелиорации:

— Очень серьезно необходимо поработать над орошением посевов. 2010 год нам [многое] показал, после этого мы приняли ряд программ по мелиорации. Марат Готович здесь, он помнит! (Марат Готович Ахметов, экс-министр сельского хозяйства РТ, утвердительно кивнул, — прим. ред.). Это стабилизировало ситуацию, но наш потенциал намного больше, и востребованность намного больше. Ряд районов активно работают, но ряд районов мы покритикуем: слабо развивают орошение Аксубаевский, Заинский, Менделеевский, Новошешминский и Спасский районы. Орошение везде нужно! Мы видим, что климатические изменения требуют более внимательного отношения — как по орошению, так и по засухоустойчивым сортам.

Задача, которую ставит перед собой республика, указал президент, — достичь урожая не менее 4 млн тонн зерна.

— Но мы все-таки должны понимать, что риски в агропромышленном комплексе, особенно в растениеводстве, всегда присутствуют. И здесь встает вопрос страхования — только 8% посевов в республике застрахованы. Марат Азатович, нам конечно, надо более активно работать в вопросах страхования. Риски всегда есть и остаются, — обратил внимание Минниханов на недоработки министерства по части страхования посевов.

Задача, которую ставит перед собой республика, указал президент, — достичь урожая не менее 4 млн тонн зерна. Фото: Илья Репин

«Мы вырастим, сколько нужно. Но у нас нет хранилищ»

Производство овощей и картофеля сдерживается не только нехваткой влаги, но и дефицитом современных хранилищ, и об этом говорили на коллегии очень много. Зяббаров сообщил: 20% затрат на строительство хранилищ возмещается действующей федеральной программой. И это не позволяет реализовывать запланированные проекты — татарстанские аграрии просят возмещать хотя бы 50%. А еще лучше — 70%, как говорил выступавший на коллегии фермер Минталип Миннеханов, но это уже ближе к утопическим сценариям. Фермер озвучил, кажется, общую боль овощеводов республики:

— Мы вырастим, сколько нужно, хоть сейчас. Но у нас нет хранилищ!

Министр сообщил: при возмещении 50% стоимости в республике уже в этом году приступили бы к строительству девяти хранилищ.

К этой просьбе в адрес федерального министерства сельского хозяйства присоединился и Рустам Минниханов:

— Прошлый год показал наши слабые места — это овощеводство. Был определенный дефицит овощей, а дефицит порождает рост цен. Данный вопрос можно решить, создавая овощехранилища. Осенью овощей достаточно, но потом, так как возможности хранения ограничены, мы попадаем в сложную ситуацию. Девять объектов у нас запланировано, но, конечно же, они нуждаются в поддержке. Будем обращаться в федеральное министерство, чтобы сумма поддержки была увеличена с 20% до 50%.

Животноводство — на коне, но поголовье коров настораживает

Результаты работы животноводческого комплекса в Татарстане традиционно радуют: более 70% выручки сельского хозяйства было получено от реализации продуктов животноводства. В республике надоено 1 млн 958 тыс. тонн молока, продуктивность на корову — 6 601 кг молока в год. Пять районов производят треть молока республики: Атнинский, Актанышский, Балтасинский, Сабинский, Кукморский. Но министр попенял, что в 15 муниципальных районах продуктивность на корову — менее 5 тысяч кг молока. За последние годы там не построено ни одного животноводческого комплекса, они не внедряют новых технологий содержания и кормления скота — а без этого, как известно, теперь и корову эффективно не подоить. Кстати, 145 хозяйств в республике работают с цифровыми системами в животноводстве, и там надаивают 72% молока республики.

— Дополнительная их выручка, благодаря автоматизации и цифровизации, составила 1,6 млрд рублей, — намекнул министр на необходимость «перековываться».

Планы по производству мяса в республике выполнены, а по производству яиц Татарстан поднялся в федеральном рейтинге регионов на 7-е место. Фото: Максим Платонов

Планы по производству мяса в республике выполнены, а по производству яиц Татарстан поднялся в федеральном рейтинге регионов на 7-е место, перескочив сразу через четыре позиции.

Но у животноводов остаются две проблемы. Первая — угроза распространения инфекционных заболеваний. Например, в 2021 году в Тукаевском районе возник очаг гриппа птиц, пришлось уничтожить 52 тысячи перепелок. Причиной тому стали не только дикие водоплавающие (которые и принесли болезнь в хозяйство), но и несоблюдение ветеринарно-санитарных норм. Рустам Минниханов особенно строго высказывался на эту тему:

— Тревожная ситуация в части ветеринарной безопасности! В прошлом году в соседних регионах зафиксированы случаи ящура. Наша республика ориентирована на животноводство, и для нас это будет катастрофой. Поэтому ветеринарной службе совместно с Россельхознадзором и исполкомами районов необходимо взять под жесткий контроль ввоз животных и птицы из неблагополучных регионов. Это упрощать нельзя, вообще! Без необходимости, без проверки — никаких таких действий! И провести разъяснительную работу с перекупщиками скота на местах.

И вторая проблема, несмотря на меры поддержки, поголовье КРС в республике уменьшилось в 2021 году на 31 700 голов. В том числе коров стало меньше на 7 900.

— В основном это связано с обновлением поголовья стада и заменой определенной его части на более продуктивную. Но 30% сокращенного поголовья восстанавливать не собираются, и это настораживает. Надеемся, что инвесторы усилят работу в данном направлении, — посетовал Марат Зяббаров. — Прошу глав муниципальных районов изучить, почему падает поголовье КРС в республике.

«Чем им заниматься, если не производить молоко?»

Рустам Минниханов тоже обеспокоенно говорил про поголовье коров, причем упирал на социальную компоненту:

— По поголовью КРС мы лидеры, и, конечно же, нас очень беспокоит вопрос его снижения. Есть разные объяснения — оздоровление и все остальное. Но вопрос же не в том, что мы поголовье коров снизили. Они должны быть везде! Если мы только в крупных комплексах будем производить молоко, то в населенных пунктах чем должно заниматься население? Чем им заниматься, если не производить молоко? Поэтому этот вопрос имеет еще и социальную направленность, надо на это обратить внимание. Сокращение поголовья КРС и поголовья молочного стада должно быть на контроле!

Рустам Минниханов обеспокоенно говорил про поголовье коров, причем упирал на социальную компоненту. Фото: Максим Платонов

А динамика роста надоев, по мнению президента, «могла бы быть значительно более динамичной». Он обратился к экс-министру Марату Ахметову:

— Марат Готович, мы сколько уже говорим про 2 миллиона тонн молока? Где-то рядом, никак не можем выйти. Миллион девятьсот, купме анда (много ли там? — пер. с тат.)?

Марат Зяббаров снова сверился со своими распечатками и озвучил план надоев на 2022 год:

— Миллион девятьсот восемьдесят, Рустам Нургалиевич, задачу ставим, планируем…

— Планируем... Давно планируем! — пожурил министра президент.

«Пошлины были установлены не от хорошей жизни»

В заседании коллегии принимала участие Оксана Лут, первый заместитель министра сельского хозяйства РФ. Высокая гостья с ходу похвалила Татарстан:

— Татарстан — ключевой регион ПФО и один из ключевых регионов России, с точки зрения производства сельхозпродукции и продукции АПК. К сожалению, прошлый год был не очень удачный по погодным условиям, поэтому собрали меньше зерновых, чем ожидалось. Погода нам мешает, но тем не менее, надо с ней жить и увеличивать объемы производства, выбирая определенные технологии. Но несмотря на это, по основным продуктам питания Татарстан показывает уверенный рост производства. Идет рост по молоку, что в наших условиях сложно показать. По всем ключевым видам продукции Татарстан показывает рост, и мы этому рады!

Замминистра рассказала о дополнительных федеральных мерах поддержки. Так, до Татарстана уже доведены 460 млн рублей льготного кредитования предприятий сельскохозяйственной отрасли. Причем республике будет дано право приоритизации распределения этих кредитов: на носу посевная, и новые кредитные деньги должны дать республике пройти это время максимально эффективно и спокойно.

По основным продуктам питания Татарстан показывает уверенный рост производства, отметила Оксана Лут. Фото: tatarstan.ru

Вторая мера поддержки касается производителей молока. В планах Минсельхоза РФ — повторить прошлогоднюю программу субсидирования в размере 10 млрд рублей на корма для животноводов. О том, сколько из этих средств достанется Татарстану, Оксана Лут не сказала — быстро перешла к овощам и даже упомянула многострадальные хранилища:

— К сожалению, Татарстан снизился, как и все регионы, по этому показателю. Снижается объем производства в личных подсобных хозяйствах, это тенденция всей страны, а ведь больше 50% овощей и картофеля в нашей стране производится именно в ЛПХ. Поэтому важно сейчас остановить это падение. Особенность Татарстана в том, что ЛПХ здесь уже много лет поддерживаются за счет регионального бюджета. Но сейчас, в рамках федеральной стимулирующей субсидии, есть возможность поддерживать личные подсобные хозяйства в рамках овощеводства и картофелеводства. И мы просим республику обратить внимание на эту меру поддержки. А что касается организованного сектора, то в этом году должен быть принят федеральный проект по поддержке овощеводства и картофелеводства, там будем собирать все имеющиеся меры и добавлять новые. Будем приоритизировать работы по мелиорации в этой области. Будем работать с картофелехранилищами, увеличивать ставку по возмещению затрат.

Также замминистра обещала уже к концу марта довести до регионов стимулирующие субсидии для хлебопеков (по образцу прошлого года, чтобы стабилизировать цену на хлеб). В прошлом году это было 2 рубля на 1 кг хлеба, теперь будет 2,5 рубля.

И еще один важный аспект выступления столичной гостьи касался вывозных пошлин на зерно. Она озвучила позицию своего министерства — механизм этот остается в работе:

— Эти пошлины были установлены не от хорошей жизни. Рост цен необходимо было контролировать, поэтому сейчас механизм пошлин направлен на то, чтобы обеспечить доступным зерном наших животноводов и переработчиков. Сейчас этот механизм с задачей справляется. Он остается, он хорошо настроен. Будем смотреть, какая будет себестоимость зерна в этом сезоне, и дальше, во втором полугодии, будем принимать решение по донастройке механизма.

Подытоживая все сказанное на коллегии, Рустам Минниханов озвучил свои надежды на будущее:

— В целом я хочу сказать, что несмотря на сложный год, мы справились со всеми задачами, сегодня надо уже говорить о текущем годе. Попросим Всевышнего, чтоб год был успешный. Столько удобрений, столько сил было вложено в прошлом году — к сожалению, результаты такие, какие есть… Я уверен, что этот год должен быть удачным для наших селян. Хочу поблагодарить вас и пожелать вам хорошей, успешной работы!