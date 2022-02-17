Российская гегемония на лыжне Китая

…и китайская гегемония в акробатике

Завершающие дни на Олимпиадах обычно успешны для России в летних Играх. Но и на зимних — Пекин-2022 порадовал урожаем среды, в которой отличились все стартовавшие команды: в биатлоне и командном спринте. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Россия попала в призы всех эстафет в биатлоне и лыжном спорте

Стоит признать очевидное, Россия прекрасно выглядит на китайской лыжне, традиционно провалившись только в двоеборье. Два золота и две вчерашние бронзы в лыжных эстафетах и командном спринте. Серебро и две бронзы в эстафетах и смешанной эстафете у биатлонистов. Понятно, что это две федерации, две разные сборные и все меньше людей, которые совмещают оба этих вида спорта. Но работа сервис-бригад ничем не отличается, лыжи готовят одинаково, и катят у нас все хорошо за редким исключением. Пожалуй, только Эдуард Латыпов был неубедителен на заключительном этапе смешанной эстафеты, да вчера Светлана Миронова еле передвигала ноги на финише третьего этапа. Как итог: семь медалей у России из семи, вслед за нами Норвегия с четырьмя комплектами, а также Германия, Франция и Швеция — с тремя.

Это работа целых команд, а не только суперзвезд. Тем более что в женской биатлонной эстафете у России вообще нет ни одной звезды. В нее не верил практически никто, обсуждая состав эстафеты, в которой не оказалось Буртасовой, Васнецовой, Павловой, а телекомментатор Дмитрий Губерниев вообще предложил уволить тренера Михаила Шашилова.

После гонки он говорил уже совсем другое: «мы молодцы», «поздравляю Шашилова», и что он создавал искусственное давление на Шашилова, тем самым, тонизируя его, но в данной ситуации хочется двумя руками проголосовать за предложение депутата Олега Нилова о разработке законопроекта о защите чести и достоинства российских спортсменов. Одно дело критиковать по делу, другое — навязывать свое мнение до старта и не извиниться за него после финиша.

Одного «якоря» в команде хватило на серебро, поскольку у нее было два моторчика — Кристина Резцова на втором этапе и Нигматуллина на четвертом

Ульяна Нигматуллина (Кайшева) пришла к финишу второй, после сборной Швеции. Более того, мы претендовали на золотую медаль, но Светлана Миронова на третьем этапе завалила стрельбу стоя, промахнувшись ровно в половине выстрелов: четырех из восьми, и зашла на штрафной круг. Тем самым сборная России была единственной из команд-призеров, которая «пробежала» штраф, затем очень плохо доработала ногами, о чем мы уже говорили. Но одного «якоря» в команде хватило на серебро, поскольку у нее было два моторчика — Кристина Резцова на втором этапе и Нигматуллина на четвертом, да еще Ирина Казакевич достойно отработала старт.

Биатлон. Эстафетная гонка среди женских команд. 1. Швеция. 2. Россия. 3. Германия.

Через тернии — к бронзам

Две бронзы российских спринтерских команд были добыты по разному. Женская выглядела обиднее, поскольку Наталья Непряева заходила в финишный створ, логично карауля шведку Йонну Сундлинг, но их обеих обошла немка Виктория Карл, хотя в какой-то момент показалось, что она «сдулась».

Что касается мужской бронзы, то Александр Терентьев заставил поволноваться в полуфинале, когда вначале упал, затем из-за него слетела лыжа у немца, и появились опасения в подаче протеста. Терентьев в целом выглядел правым, но ранее судьи спокойно дисквалифицировали наших, достаточно вспомнить финишные разборки с Йони Мяки и Йоханнесом Клэбо. Что касается вчерашнего забега, то именно они и выскочили в финишном створе вместе с Терентьевым, но Александр как-то безропотно уступил обоим. Понятно, что за Клэбо было не угнаться, но с Мяки можно было хотя бы поспорить, финишируя по параллельным лыжням. Однако Терентьев зачем-то пристроился к финну за спину.



Лыжные гонки. Командный спринт среди женских команд. 1. Германия. 2. Швеция. 3. Россия.

Лыжные гонки. Командный спринт среди мужских команд. 1. Норвегия. 2. Финляндия. 3. Россия.

Две бронзы российских спринтерских команд были добыты по разному. Женская выглядела обиднее

Китай привычно силен в акробатике

Хозяева Олимпиады завоевали очередное золото и опять в сложнокоординационной дисциплине. Это акробатический фристайл, где первенствовал Ци Гуанпю, а 3-е место занял россиянин Илья Буров.

Отдавая на откуп судьям вынесение оценок в акробатических дисциплинах, отметим, что Китай уже выигрывал в этой же дисциплине по женщинам — Гу Айлин, по мужчинам в акробатическом сноуборде, который носит название биг-эйр — Су Имин и Сюй Минтао, плюс два серебра, одно из которых на счету Гу Айлин, 18-летней американки из Сан Франциско, которая уже 3 года как выступает за родину своих предков, живя и подрабатывая в Америке фотомоделью. Миллиардный Китай ради побед на домашней Олимпиаде активно рекрутировал в свою сборную и спортсменов, и тренеров, один из которых на чистом русском языке поддерживал будущего чемпиона Ци Гуанпю.

Резонируя с новостями о российско-украинском кризисе, акробатические старты свели нос к носу фристайлистов этих стран, когда в полуфинале собрались по два россиянина, украинца, а также американца и китайца. Дуэт американцев прошел в финал, но там оказался в роли статистов, поскольку на первом плане были Китай, Украина, Россия и финишировавший четвертым швейцарец. Украина наконец-то дождалась спортивной «перемоги», завоевав медаль после Беларуси, Латвии и Эстонии.

Лыжная акробатика. 1. Ци Гуанпю (Китай). 2. Александр Авраменко (Украина). 3. Илья Буров (Россия).

Улицы городов уже заполонили баннеры с поддержкой в ее адрес

Надо бы поменьше пафоса в отношении Камилы

После того, как Алина Загитова в прямом эфире Первого канала «приостановила» свою карьеру, ее стало так много в СМИ, что это уже утомляет. Все тот же Первый канал заполнял ею перерывы в соревнованиях фигуристов: то в компании с Павлом Занозиным и Маргаритой Мамун, то соло. Яркая, но короткая спортивная карьера действующей олимпийской чемпионки уже в прошлом, и хотя бы во время стартов олимпийцев действующих можно было оставить в покое Загитову. Тем более, что скоро ей исполнится 20 лет, и снова будет повод вернуться к ее персоне. Дайте же нам шанс хоть немного соскучиться по ней.

Как и по Камиле Валиевой. Улицы городов уже заполонили баннеры с поддержкой в ее адрес. По сравнению с историей фигуристки, отставка всей легкой атлетики (Елена Исинбаева, Мария Ласицкене, Сергей Шубенков) от Олимпиады 2016 года — вот, где трагедия.

Лыжники Максим Вылегжанин, Александр Легков, Сергей Устюгов, которых отстраняли от участия в соревнованиях, дисквалифицировали пожизненно, лишали олимпийских наград в Сочи, а затем втихую возвращали медали, отменяли дисквалификации — вот, трагедия только уже зимнего спорта. Наш гребец Артем Косов, практически лишившийся двух Олимпиад (Рио-2016 и Токио-2020) из-за отстранения его товарищей по экипажу — это душераздирающая история.

Сама короткая программа у фигуристок началась с выхода на лед Анастасии Шаботовой, экс-россиянки, выступающей за Украину, и она в первом же прыжке упала. В итоге безупречное катание мы увидели только в последнем прокате Анны Щербаковой.

Джаудат Абдуллин, фото: olympic.ru