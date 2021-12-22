Тренды «зеленой» экономики: экопросвещение и передовые технологии

Как промышленность поддерживает курс на экологию и прививает культуру школьникам

Фото: Роман Хасаев

С каждым годом экологическая повестка в мире и России звучит все громче. Изменение климата, загрязнение окружающей среды, мусорные свалки — все эти проблемы говорят не только о необходимости обеспечения экологической безопасности в сфере производства и снижения воздействия на окружающую среду, но и о необходимости экопросвещения, начиная с детского возраста. О том, как крупные предприятия помогают существенно улучшить экологическую ситуацию в стране и при этом поддерживают многочисленные проекты, направленные на формирование экологической культуры среди детей и молодежи — в материале «Реального времени».

Воспитание бережного отношения к окружающей среде

Взаимодействие бизнеса и власти во многом помогает решать проблемы эффективно и масштабно. Сегодня экологически сознательного бизнеса становится все больше. Компании активно принимают участие в масштабных акциях, крупных международных проектах, направленных на повышение уровня культуры, экологических знаний и на формирование бережного отношения к окружающей среде у подрастающего поколения.

Не случайно именно сейчас молодежь начинает волновать будущее во всех аспектах, в том числе и экологических — что будет происходить с природой и климатом, если существующая тенденция сохранится. Эти вопросы во многом и стали лейтмотивом прошедшего недавно международного детско-юношеского конкурса «Экология — дело каждого», федеральным партнером которого выступила крупнейшая нефтегазохимическая компания России СИБУР.

Премия была учреждена Росприроднадзором весной этого года. За 6 месяцев поступило свыше 9,5 тысячи заявок. На площадке были собраны лучшие экологические инициативы детей в возрасте от 7 до 16 лет из 86 регионов России и 27 стран мира.

Итоги конкурса были подведены в ходе онлайн-конференции. Профессиональное и экспертное жюри представило к наградам около 200 финалистов, из них почти половина заняли первое, второе и третье места в 12 номинациях конкурса, четыре награды получили журналисты, а остальные отмечены специальными призами.

Профессиональное и экспертное жюри представило к наградам около 200 финалистов, из них почти половина заняли первое, второе и третье места в 12 номинациях конкурса. Фото: rpn.gov.ru

— Выработать во взрослом возрасте привычку к ответственному потреблению и бережному отношению к окружающей среде может быть непросто. Но у детей картина еще только формируется. Очень важно вовремя привлечь их внимание к современным проблемам и научить принципам, которые становятся неотъемлемой частью жизни просвещенного человека. Благодаря участию в конкурсе тысячи детей смогли лучше разобраться в вопросах экологии, и мы рады быть частью этого большого проекта. СИБУР уделяет много внимания просветительской работе в этой области, поддержка конкурса дает нам возможность лучше понять, как подрастающее поколение видит будущее и свою роль в нем, — отметил председатель правления СИБУРа Дмитрий Конов.

СИБУР выступил федеральным партнером международного конкурса «Экология — дело каждого». Фото: Роман Хасаев

«Экологическое воспитание необходимо начинать с родителя»

Среди победителей конкурса оказалось много школьников и из Республики Татарстан, что говорит о высокой экологической ответственности подрастающего поколения в регионе. Ученики представили самые интересные и креативные идеи, посвященные сохранению окружающей среды и бережному отношению к природе.

Так, 10-летняя Жаклин Лутфуллина из Казани, занявшая первое место в номинации «Экорисунок», изобразила птиц в респираторах на фоне предприятий, загрязняющих воздух.

— Этим рисунком мы хотели показать, как важно сохранить голубое небо для жизни на земле и задуматься над тем, как человек влияет на природу. Необходимо учиться ответственному отношению к животным и ко всему, что нас окружает, — рассказывает мама Жаклин Анна Лутфуллина. — Очень важно начинать прививать экологическое воспитание с детского возраста. Как раз такие конкурсы мотивируют детей и в дальнейшем помогают формировать экологические привычки. Мы с детьми постоянно принимаем участие в различных экологических мероприятиях города, сажаем деревья, собираем батарейки, макулатуру, сортируем мусор.

Школьница из Казани заняла первое место в номинации «Экорисунок». Фото предоставлено организаторами конкурса «Экология — дело каждого»

Еще одна победительница конкурса в номинации «Экосемья» — 13-летняя Азалия Ханнанова из поселка Джалиль Сармановского района республики вместе с отцом и братом построили скворечники для пернатых. По словам отца девочки Ильнура Ханнанова, это давняя и полезная традиция в их семье.

— Птицы — важная часть нашей природы и мы должны им помогать. Кроме того, строить скворечники — это отличная возможность занять ребенка ручным трудом, в век гаджетов и электроники познакомить с основами столярного дела. Нужно не упустить момент в воспитании ребенка, важно научить его ценить природу с детства. Кто любит природу, тот не поломает дерево, не погубит птицу и не останется равнодушным ко всему живому. Но, прежде всего, экологическое воспитание необходимо начинать с родителя. Я занимаюсь экологией с 2011 года и параллельно этому учу и своих детей, — говорит Ильнур Ханнанов.

К слову, основам экопросвещения в татарстанских школах уделяют особое внимание. Для начальных классов урок представляет собой сказку, а для старших классов — более серьезный формат.

— Важно не запугать, а заинтересовать детей. Поэтому на уроках мы в игровой форме рассказываем детям об окружающей среде, рисуем плакаты, делаем памятки, раскраски по теме лесных пожаров, проводим мастер-классы, — рассказывает один из призеров в номинации «Экошкола», директор МБОУ «Лешев-Тамакская ООШ» Ринат Давлетов.

Промышленная экология

Кроме того, большую роль в экообразовании играют и промышленные предприятия республики. Например, «Нижнекамскнефтехим» проводит в подшефных школах Нижнекамска акцию «Пластик, сдавайся!», цель которой является развитие вторичной переработки пластика.

«Нижнекамскнефтехим» в этом году запустил пилотный проект по установке фандоматов для сбора использованной пластиковой упаковки. Первые устройства установили в шести подшефных учебных заведениях Нижнекамска, еще два фандомата появились на территории промышленной зоны.

Благодаря участию СИБУРа собранный пластик будет передаваться на вторичную переработку, после чего подготовленное вторичное сырье отправится на предприятие «ПОЛИЭФ» в Башкирии для производства «зеленой» ПЭТ-гранулы Vivilen rPET. Из этого экологичного материала с содержанием вторсырья можно будет произвести новые бутылки, товары народного потребления и упаковку для них. За счет использования переработанного пластика, такая продукция будет иметь меньший углеродный след по сравнению с изделиями из первичного сырья.

«Нижнекамскнефтехим» совместно с компанией СИБУР проводят в подшефных школах Нижнекамска акцию «Пластик, сдавайся!». Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Являясь ярким примером того, как вести бизнес и не наносить вред окружающей среде, ведущий производитель синтетических каучуков России ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) ежегодно вкладывает миллионы рублей на реализацию природоохранных мероприятий. Результаты этой работы не остались незамеченными. По итогам Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России» «Нижнекамскнефтехим» стал лучшим экологически ответственным градообразующим предприятием.

Жюри конкурса высоко оценило внедрение на предприятии современных технологий, рациональное использование природных ресурсов, обновление и модернизацию технологического оборудования и другие экологические программы.



Так, масштабная модернизация биологических очистных сооружений НКНХ позволила забыть о неприятных запахах в атмосфере, которые последние годы волновали жителей города и района.

Только за последние 6 лет флагман нефтехимии Татарстана «Нижнекамскнефтехим» реализовал более 480 мероприятий. Компания существенно сократила количество вредных выбросов в атмосферу, потребление речной воды, при этом увеличив выпуск товарной продукции.

ПАО «Казаньоргсинтез» за последние 3 года на мероприятия по охране окружающей среды направило свыше миллиарда рублей. Фото: Роман Хасаев

Высокую экологическую ответственность можно отметить и у другого лидера татарстанской нефтехимии — ПАО «Казаньоргсинтез» (входит в СИБУР). За последние 3 года на мероприятия по охране окружающей среды компания направила свыше миллиарда рублей. В 2021 году уже выполнено более 40 мероприятий, направленных на мониторинг состояния окружающей среды, охрану почв и земельных ресурсов, энергосбережение, обращение с отходами производства и потребления, охрану водных ресурсов и атмосферного воздуха.

Помимо этого, проект КОСа по модернизации факельных установок был признан лучшим в номинации «Энергоэффективность и энергосбережение» национальной премии в области экологических решений «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР 2021».

Обеспечение экологической безопасности и решение экологических проблем — это в первую очередь выгодное вложение в самый ценный экономический ресурс — в своих собственных граждан, их здоровье и человеческий капитал.

