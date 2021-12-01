В мире есть страна, которой уже 17 лет руководят спортсмены

Спортсмены, которые пошли в политику

Действующий президент Либерии Джордж Веа (на фото выше) — лучший футболист мира 1995 года. Президент Монголии Халмаатийн Баттулга был чемпионом мира по самбо 1983 года, а в 1990-м году завоевал серебро. Турецкий президент Реджеп Эрдоган вспоминает, что до 27 лет играл в футбол на полупрофессиональном уровне, будучи капитаном «ИЕТТ Спор» — одного из ведущих любительских клубов Стамбула, где провел семь сезонов. Столицей Украины руководит экс-боксер Виталий Кличко, а мэром грузинской столицы Тбилиси во второй раз избран бывший футболист Каха Каладзе. «Реальное время» вспоминает, как профессиональный спорт идет в политику и экономику.

Первый футболист, который едва не стал президентом

Первым спортсменом, кто мог бы стать главой своей страны, был исландский футболист Альберт Гудмундссон. Он уже во многом был первым в своей стране, когда стал первым профессиональным футболистом, уехав в Великобританию, кстати, сын его родился на лазурных берегах Ниццы. Поиграв за «Арсенал», «Глазго», «Милан», уже упомянутую Ниццу, Гудмундссон вернулся на родину, занялся бизнесом и политикой, благодаря которой стал министром финансов, а затем министром промышленности.

Но ранее Гудмундссон проиграл президентские выборы 1980 года, уже будучи депутатом Альтинга, парламента Исландии. Перед этими выборами казалось, что у Гудмундссона отличные шансы. Во-первых, соперником была женщина Вигдис Финнбогадоттир, а на тот момент только одна из представительниц слабого пола озглавляла свою страну. Маргарет Тэтчер годом ранее стала премьер-министром Великобритании. Во-вторых, велика была футбольная слава самого Гудмундссона. В-третьих, именно в те годы на поле блистал его сын Инги-Бьорн Альбертссон, причем, под руководством советского тренера Юрия Ильичева. Их команда «Валюр» была чемпионом Исландии, Альбертссон четыре года подряд (С 1975 по 1979 годы) становился лучшим бомбардиром команды, стабильно играл за сборную страны, которую взялся тренировать все тот же Ильичев (первый и последний такой случай в истории советского футбола, когда наш человек возглавил сборную буржуазной, по сути, страны).

Первым спортсменом, кто мог бы стать главой своей страны, был исландский футболист Альберт Гудмундссон. Фото: calciopedia.com.br

Кстати, Ильичев не знал, что под его руководством играют сразу два сына нацистского преступника. Йоуханнес и Атли Эдвальдссонами были сыновьями нацистского преступника Эвальда Миксона, уроженца Таллина. Бывший футболист досоветской сборной Эстонии стал начальником гестапо Таллина, лично убив несколько десятков человек.

Как футболист играл, уже будучи депутатом Альтинга

Альбертссон весь 1980 год он посвятил избирательной компании отца, пропустив сезон за «Валюр». Возможно, этот уход на второй план помешал, поскольку предыдущий президент Исландии Кристьян Эльдьярн наоборот воспользовался своей популярностью телеведущего, чтобы выиграть президентскую гонку, в которую он вступал аутсайдером, работая на тот момент директором национального музея Исландии. Кстати, Эльдьярн был во главе страны 12 лет, а сменившая его Финнбогадоттир президентствовала уже 16 лет.

Любопытно, что Альбертссон вернулся в футбол в 1981 году, но не в сборную, поскольку ее тренер Гудни Кьяртанссон, до того времени работавший учителем физкультуры, да-да, пресловутым физруком, в гимназии Кефлавика, игнорировал сына футболиста, проигравшего президентские выборы. В 1987 году Альберт Гудмундссон создал свою партию, назвав ее Гражданской партией, одним из членов которой стал сын Инги-Бьорн Альбертссон, избранный в парламент Исландии. Причем, он оставался действующим футболистом, сыграв еще за «Хабнафьордур» и «Сельфосс» уже в качестве депутата. Его дочка Кристбьерг Хельге Ингадоттир также играла в футбол, в том числе за сборную страны, и вышла замуж за футболиста сборной Гюдмюндюра Бенедиктссона. Уже их сын, внук футболиста-депутата Инги-Бьорна и правнук футболиста-кандидата в президенты Альберт Гюдмюндссон, сейчас выступает за сборную Исландии, сыграв на чемпионате мира в России.

Действующий президент Исландии Гудни Йоханнесон тоже достаточно близко связан со спортом, поскольку его родной брат Патрекур Йоханнесон ранее играл за сборную страны по гандболу, затем долго и успешно тренировал сборную Австрии, а с повышением брата возглавил родную команду «Стьярнан».

Поиграв за «Арсенал», «Глазго», «Милан», уже упомянутую Ниццу, Гудмундссон вернулся на родину, занялся бизнесом и политикой, благодаря которой стал министром финансов, а затем министром промышленности. Фото: lucascialo.it

Первым «спортивным» премьер-министром Фарер стал футболист

Исландия — это страна из 300 тысяч жителей, соседние Фарерские острова насчитывают порядка 50 тысяч. И вот этим скандинавским государством уже 17 лет управляют спортсмены.

Началось все с голкипера местной сборной по футболу Кай Лео Йоханнесена. Он 20 лет защищал ворота одной из ведущих команд Овечьих островов — «ХБ Торсхавна», сыграл четыре мачта за сборную. Сыграл бы и больше, но его карьера пришлась на карьеру легендарного Йенса Кнудсена. Кнудсен защищал ворота в 1989 году, когда Фареры одержали первую свою победу в истории, обыграв Австрию — 1:0. Тогда Кнудсен работал водителем, успевая совмещать работу и футбол со спортивной гимнастикой, будучи чемпионом страны, и гандболом, играя и в местной команде ГК «Тьялдур» и в сборной Фарер. Сейчас это местный рыбный магнат, поскольку лосося из Норвегии, после введения антироссийских санкций, заменил лосось из Фарер. Поставки выросли с 7 процентов от общего количества в 2013 году, до 40 процентов. Не случайно бывший вратарь сейчас спонсор родного футбольного клуба, где для души трудится и тренером по вратарям. Его белая шапочка хранится в музее ФИФА в Цюрихе.

Несмотря на то, что во время карьеры Йоханнесена, Фареры дважды противостояли России в отборе на ЧЕ-1996 и ЧМ-2002, будущий премьер-министр так и не сыграл против россиян. Хотя наш соотечественник Валерий Попович дважды забивал ему, правда, играя в то время за финский ХИК. Во время футбольной карьеры Кай Лео Йоханнесен торговал рыбой, а после футбола возглавил местную партию «Самбандсфлоккурин», сменив на этом месте Лизбет Петерсен, которая прославилась тем, что стала первой фарерской женщиной, возглавившей парламентскую партию. Но ей уже было 65 лет.

Затем волейболист, а сейчас гандболист

В 2008 году Йоханнесен стал премьер-министром Фарер, и пребывал на этой должности семь лет. Кстати, его заместитель Анника Олсен в молодости выступала за сборную страны по плаванию. За год до отставки Йоханнесен вернулся в футбол, чтобы сыграть матч за родной «ХБ Торсхавн». Дело в том, что в своей спортивной карьере он сыграл 299 матчей, и в 2014-м, спустя десять лет, после ухода из спорта, он занял ворота в матче против «Сувуроя». «ХБ Торсхавн» победил — 1:0, а через год, в 2015-м, Кай Лео Йоханнесена сменил Аксель Йоханнесен. Не родственник, но зато коллега по спорту. Он бегал спринт, играл в волейбол за «Мьелнир», и в футбол за «КИ Клаксвик». Чемпионом страны по легкой атлетике он был однажды, а в футболе — дважды.

В 2008 году Йоханнесен стал премьер-министром Фарер, и пребывал на этой должности семь лет. Фото: wikimedia.org

Через четыре года однофамильцев Йоханнесенов сменил Барур А Стейг Нильсен, бывший голкипер гандбольного клуба ВИФ. Его дебют в сборной состоялся в 2001 году против сборной Румынии, затем он сыграл против Литвы.

Министр торговли и иностранных дел Пол Михельсен играл за сборные страны по бадминтону, настольному теннису и футболу.

Совместители

Совместители в ходу не только в политике, но и в спорте Фарер, страна-то крошечная. К примеру, в 2004 году перед матчем еврокубков тренер «Ги Готу» сетовал на то, что сразу четверо его ведущих футболистов уехали играть за сборную страны на чемпионат Европы среди малых стран по волейболу. Один из футболистов Бартал Элиасен за 12-летнюю карьеру в футболе ничего не выиграл, а вот в волейболе у него была бронза с этого чемпионата, который дает возможность странам-карликам ощутить вкус побед. Мы уже написали, что премьер-министр Кай Лео Йоханнесен играл и в футбол и в гандбол, и там его партнерами были еще несколько человек. Речь идет о команде ГК «Киндил», в которой играли Уни Арге (105 матчей) Ганс А Лаг Якобсен (133 матча), который был еще чемпионом страны по бадминтону.

Аксель Йоханнесен бегал спринт, играл в волейбол за «Мьелнир», и в футбол за «КИ Клаксвик». Фото: facebook.com/aksel.johannesen

В нынешних сборных Фарерских островов по футболу и гандболу также есть один человек, 23-летний Хильмар-Леон Якобсен, ранее выступавший в отборе на чемпионате мира по гандболу, кстати, против сборной России, а затем дебютировал за сборную по футболу.

Есть даже семья совместителей Нильсенов — Торкиль, который как раз и забил гол в легендарной победе 1989 года над Австрией. Футбол он совмещал с шахматами, как и два его сына. Старший Рогви, игрок Фарер U-19, который был чемпионом страны по шахматам в 2012, 2015 и 2016 годах. Его рейтинг 2334. Младший Хёгни Нильсен U-17, играет за «07 Вестур», а в шахматах он стал самым молодым победителем, выиграв в 2014 году чемпионат страны в возрасте 16 лет. В качестве чемпиона он сменил старшего брата Рогви, правда, тот затем сменил Хегни.

С 1989-го года фарерцы одержали еще несколько значимых для себя побед. Увы, в 2009 году островитяне в рамках отбора на Олимпиаду-2012 были сильнее команды России с Дзагоевым, Дзюбой, Ионовым, Кокориным, Щенниковым.

Джаудат Абдуллин