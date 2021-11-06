«На сегодня Россия — это страна больших возможностей»

Интервью с главным тренером юниорской сборной России по водному поло

Евгений Трубецкой возглавляет юниорскую сборную России по водному поло. В эксклюзивном интервью «Реальному времени» он рассказал о том, как начинал играть в одной из сильнейших спортшкол СССР, выживал после его развала, перебрался в Португалию, где играл за местную сборную — и в итоге приехал в Россию, считая, что здесь больше перспектив.

«Мы встречали Маркоча после бронзы на Олимпиаде, потом тренерам за это досталось»

— Евгений Львович, молдавская школа водного поло во времена СССР работала очень продуктивно. Достаточно вспомнить Вдовина и Маркоча, игравших в национальной сборной СССР, Козлова, Панфили, Панькова, защищавших честь молодежных и юниорских команд. Это в сухом остатке, а что в целом представляла из себя тогдашняя молдавская школа?

— Соглашусь, что команда под руководством братьев Осиповых — Георгия Павловича и Юрия Павловича — добилась высочайших результатов в тот период, но я был молод и лично не застал золотого времени сборной Молдавской ССР. Об этих временах надо говорить с непосредственными участниками той команды — Сергей Маркоч может рассказать об этом все. Он был кумиром для нас, молодых ребят.

Помню, как Георгий Павлович, мой первый тренер, в 1988 году организовал торжественную встречу в аэропорту Кишинева, когда Маркоч возвращался с бронзовой медалью сеульской Олимпиады. Мы, пионеры, строем встречали Сергея, было все торжественно. А потом за эту встречу прилетело сверху — место-то заняли третье, а это считалось поражением (!) на тот момент. Помимо братьев Осиповых, работали и много других хороших тренеров в тот период: Балтрамович, Григорьев, Нагорный, Шведов и другие. Молдавская школа была очень сильной.

— В Кишиневе во времена СССР играли казанские ватерполисты Афремов, Романов, Сорокин. Они играли в 80-е, когда вы, скорее всего, еще и пришли в секцию. Помните их?

— С казанскими ватерполистами времен 80-ых я не пересекался. Слышал только истории от старших ребят. Что касается меня, то я играл за сборную Молдавии: вначале за юниорскую, потом пять лет за национальную, уже после развала СССР.

Кстати, именно с участием в чемпионате Европы связана уже более поздняя история взаимодействия казанской и молдавской школ водного поло. Я тогда уже жил в Португалии и приезжал в Кишинев в отпуск. Сборная страны готовилась к чемпионату Европы после успешного прохождения отборочного этапа, как раз в Португалии, где я принял участие. Помогал готовить команду тренер из Казани Виктор Яковлев. Он привез с собой пару ребят, которые получили паспорта и сыграли за сборную Молдовы. Один из них был Алексей Сигитов, уроженец Волгограда, в то время игравший за казанский «Синтез».

После окончания института физвоспитания я два года отработал тренером в родной ДЮСШОР. Были 90-е годы, в Молдове все было в глубочайшем упадке, без перспектив развития. Я искал возможности уехать. В Португалию попал случайно — там оказались знакомые ребята, которые помогли вначале.

«Люди оставались без работы, переключаясь на коммерцию»

— «В Молдавии все было в глубочайшем упадке». Можно поподробнее, что вы имеете в виду? Мы, татарстанцы 90-х из Казани, Нижнекамска, Челнов завидовали жителям поселка Зырнешты, поскольку после пустых полок в Казани и Москве (там у нас была пересадка) в Молдавии мы застали магазины, в которых все было, это были практически нынешние супермаркеты в миниатюре.

— Основные сложности, на мой взгляд, были с местом для тренировок и, естественно, финансированием. Во времена моего детства, в Кишиневе работали две школы: СДЮШОР 4, где я воспитывался, и «Локомотив». Оба были открытыми бассейнами, где проходили тренировки и летом, и зимой, закрытых бассейнов у ватерполистов не было. Потом бассейн СДЮШОР 4 закрылся на многолетний ремонт, а в «Локомотиве» начали продвигать коммерцию, и ватерполистов постепенно поджимали в тренировочном времени. Страна, в целом, обеднела. Девальвация привела к тому, что денег не стало, стали вводить купоны. Люди оставались без работы, переключаясь на коммерцию. Это была эпоха поездок в Турцию за товаром или же выживания за счет дач — почти все стали развивать огороды и подсобные хозяйства. На фоне движения народного фронта и отсоединения Приднестровья от Молдовы были межнациональные конфликты.

Чемпионата страны не было за отсутствием конкуренции, и мы стали ездить в Румынию. Участие в том чемпионате и выезды один-два раза в год на международные соревнования, отборы и финалы первенств и чемпионатов Европы и мира, позволили молдавскому водному поло пережить, по моему мнению, тот сложный период развала советской системы.

— Как в вашей карьере возникла Португалия? К примеру, Панфили, я помню, уехал в Чехию, что можно понять — чешский язык понятнее, страна ближе. А водное поло и Португалия — не самый очевидный выбор. С одной стороны — это экшн, но в него люди бросаются, перебесившись с жиру, а приключений вам и на родине хватало.

— С Лешей Панфили мы поиграли вместе, как раз в чемпионате Румынии и за сборную Молдавии. Он был последним игроком, кто попал в сборную СССР перед развалом и благодаря этому, насколько я знаю, уехал играть в Россию. Перед нами эти двери захлопнулись, дальше пошёл спад и тяжелые времена.

Возвращаясь к девяностым и несоответствию картинки: после окончания института (1997 год), я пришел в родную школу детским тренером — зарплата была копеечной и ее задерживали на несколько месяцев. Воды для тренировок почти не было, искали аренду дорожек и какие-то залы, работали на улице — выживали как могли. Игры за сборную и участие в чемпионатов Европы и мира в летний период были просветами в обстановке затухания. Так продолжалось несколько лет. Я не видел перспектив в таком положении дел, финансовая ситуация в семье требовала перемен. Но окончательно я решил уезжать после того, как в 1999-м сборная Молдовы чуть не пробилась в группу А чемпионата Европы, но пройти нам не дали.

Португалия не была поиском развлечений. Все кто уезжал, либо ехали работать и потом возвращались в водное поло, вернее, совмещали, либо уезжали их родители — и потом уже дети приходили в ватерпольные клубы.

Фото: micevol.ru

«Я получал зарплату только как тренер, а не игрок»

— Как в Португалии оказались другие молдаване — Собецкий и Сикриеру?

— Дима Собецкий занимался у меня с детства и прошел через все возрастные категории, а позже он переехал и выступал за другие клубы на севере страны, в том числе и «Салгейруш». Максим Секриеру попал к нам в клуб уже к концу моей португальской истории и сыграл у нас два-три сезона. Были и еще в других клубах выходцы из бывшего Союза. Но ватерполисты в Португалии денег не получали. Уровень португальского водного поло любительский, кто хотел играть, работали днем, а вечером тренировались. Клубы живут за счёт ежемесячных взносов спортсменов и членов клуба и за счет поддержки муниципалитетов. Некоторым удаётся привлечь спонсоров, но это обычно поддержка при выездах на соревнования и приобретение экипировки. Я сам получал зарплату только как тренер, а не как игрок.

Продолжительных подготовительных сборов там не бывает, даже сборная собирается на один, два, три дня на выходных. Тренировки проходят обычно в период с восьми до 11 вечера. Португальцы хорошо одарены в игровых видах спорта, достаточно вспомнить футбол, но они не обладают необходимыми для водного поло физическими параметрами — это, в первую очередь, определяет их невысокий уровень на международной арене.

— Вы в итоге покинули Португалию. Этого могут не понять представители поколения «надо валить».

— Я переехал в 2012 году, и да, никто не понял этого переезда, представляя, что Португалия — это солнце, океан и пляжи. Красота и идеальный климат, конечно, были, но к тому моменту уже не было развития. За годы работы были достигнуты всевозможные успехи, выиграны все трофеи. Участие в еврокубках из-за финансового кризиса 2008 года нам закрыли, а с этим — и все возможности для профессионального роста.

В этот же период я женился, и после года жизни в Португалии мы с женой приняли решение ехать в ее родной Петербург. Европа — это определенный и гарантированный комфорт, но все подконтрольно и регламентировано, и иностранцу сложно пробиться. В Европе, если нельзя — то нельзя. А в России, если нельзя, то иногда — можно. При этом, конечно, в России жить сложнее, правила меняются по ходу игры, и нет никаких гарантий в завтрашнем дне. Но о переезде ни разу не пожалел. На сегодня Россия, хоть это и может показаться кому-то странным, — это страна больших возможностей, здесь можно развиваться и добиваться больших успехов.

Фото: vk.com/wpnevawave

«Период просадки российского водного поло затянулся»

— И как происходит этот рост?

— В Питере я начал работу в спортивной школе «Невская волна». Она тогда только открылась, традиций не было, надо было зарабатывать имя и авторитет. Большой наработанный опыт позволил готовить спортсменов, способных играть на равных с лучшими командами России. Пришли первые победы в первенствах и Спартакиадах, воспитанники стали попадать в сборные страны, и выходить там на лидирующие позиции. Это стало определяющим — меня привлекли к работе со сборной, и в 2021 году меня назначили старшим тренером сборной до 18 лет.

В этом году мы сыграли на первенстве Европы, оно оказалось неудачным: мы заняли девятое место, хотя потенциально могли достичь более высокого результата. Есть психологический барьер, связанный с многолетним отсутствием побед на международной арене, который необходимо преодолеть. Помимо этого, нужна большая работа всех детско-юношеских тренеров по повышению уровня подготовки сегодняшних российских ватерполистов. У нас традиционно хорошая плавательная подготовка, и физически россияне не обделены. Нужна только селекция, и к этому надо добавить технико-тактический арсенал и жажду победы.

Период просадки российского водного поло затянулся, и мы отстаем, но, по моему мнению, это поправимо и можно возродить победные традиции. Я вижу много энтузиастов, делающих большую работу. Необходимо только объединение усилий всех специалистов и построение единой системы, направленной на подготовку сильных ватерполистов.

— Сейчас главным тренером сборной страны стал Андрей Белофастов, работающий с питерской «Балтикой». Что скажете об этом?

— Андрей Владимирович безусловно, опытный специалист, активно работающий в мужском и женском водном поло, которые, конечно, очень сильно отличаются. Остается пожелать ему найти пути выхода мужской сборной на уровень выступлений наших девушек.

— Портимао, где вы жили — это футбольный клуб «Портимоненсе», не играли ли там наши бывшие соотечественники?

— С ФК «Портимоненсе» я связан не был, и не знаю, как там обстояли дела с легионерами, хотя мои спортсмены — фанаты и ходили регулярно на игры. Вообще, все португальцы лютые фанаты футбола, поэтому бесконечные споры о том кто лучше: «Бенфика», «Порто» или «Спортинг» длились часами.

Фото: vk.com/wpnevawave

«Ребята принимают участие в Мастерс, сохраняют дружеские связи с другими спортсменами»

— У вас играл Микола Яночко, любопытный тем, что он успел сыграть на турнире ветеранов за команду Украины, а спустя три года, в 2015-м, играл против сборной России за Португалию.

— Яночко, как и все другие ребята, попал в Португалию на той же волне эмиграции в сложный период в странах бывшего СССР. Мы с ним прошли большой путь вместе, порядка 11 лет, в течении которых он был вратарем в моей команде, а позже и в сборной страны, куда пришёл за мной и успешно отыграл за команду немало лет. Потом и сам стал тренером.

— Яночко из Ужгорода, и любителям казанского водного поло интересно будет узнать, что этот вид спорта там поднимают бывшие игроки «Синтеза» Геннадий Мордвинцев и Исрафил Василькин. Кстати, Евгений Львович, а что происходит сейчас в Молдове? Я обнаружил, что там вырастили целую плеяду игроков, которые сейчас играют в Румынии, Влад Пантазиев выступал за молодежку в России. Чем объяснить этот всплеск?

— Я очень давно был в Молдавии, поэтому прямой у меня с ней связи нет, и за тем что происходит там, слежу больше из соцсетей. У меня остались там друзья-тренеры, мы периодически общаемся. Сейчас всё водное поло там сосредоточено в одном бассейне — это отремонтированный СДЮШОР 4, с чашей в 33 метра. Они регулярно проводят у себя международные турниры и ездят сами. Реально виден новый рост уровня спортсменов, которые попадают в сборную Румынии и команды в разных странах. Уровень ребят нового поколения оценить не могу, так как не видел их в деле. Хорошие тренеры-ветераны ещё остались, но, в основном, это результат труда более молодых коллег.

— Президент федерации Молдовы Олег Волку был игроком в той самой «Молдове», или это спортсмен-любитель? Интерес связан еще и с тем, что Волку сейчас не только бизнесмен, но и успешный актер российского кино (в основном, второго плана).

— С Олегом Волку мы пересекались не очень часто, но всегда, когда это происходило, он меня впечатлял, как человек, готовый помогать другим. В моем отношении, после переезда в Питер, он дал мне контакты тренера, через которого я пришел в спортшколу «Невская волна». Что касается Молдовы, то Волку является, наверное, основным двигателем ветеранского водного поло в стране, поскольку ребята принимают участие в Мастерс, сохраняют дружеские связи с другими спортсменами, в том числе, российскими, участвуя в соревнованиях смешанными командами. Кстати, на одном из турниров за команду Молдовы играл президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров.

