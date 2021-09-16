Бизнес-аккаунт дня: нижнекамский магазин морепродуктов

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 152-я

В последнее время в нашей стране обороты набирает новый вид бизнеса — доставка морепродуктов на дом. При этом бизнес непростой, поскольку реализуется скоропортящийся продукт, к товару приковано внимание Роспотребнадзора и других надзорных ведомств. С недавнего времени доставку морепродуктов могут заказывать и жители Нижнекамска. Бизнес-аккаунт такого магазина стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Чтобы было вкусно и полезно

О пользе морских продуктов знает каждый — это источник полезных витаминов, жиров и микроэлементов. Сохранить их в рыбе и других дарах морей и океанов помогает сухая заморозка, которая проводится сразу после отлова. К тому же покупателю не приходится переплачивать за ледяную глазурь. Три года назад заняться доставкой замороженных таким способом морепродуктов решила жительница Нижнекамска Ольга Парфенова.

В ассортименте магазина, который она открыла в «Инстаграм», есть разнообразные виды морепродуктов — начиная от креветок и популярных видов красной рыбы и до деликатесов, таких как гребешки, осьминоги и другие. Можно заказать и полуфабрикаты из рыбы, например уже нарезанные стейки или котлеты. Продукция закупается у отечественных компаний, а на каждый вид рыбы есть сертификат. В Нижнекамск морепродукты доставляют в рефрижераторах, а потом развозят по заказчикам.

Сегодня аналитический разбор аккаунта магазина провела команда казанского digital-агентства Yield’s Trail. Его эксперты специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.



Хайлайтс как витрина магазина

В целом отсутствует единый стиль оформления. Первое, на что сразу обращаешь внимание, — это аватарка. На этом месте желательно разместить фирменный знак, например логотип.

Количество подписок желательно сократить на 99%. Помогите сначала себе сами, а потом и алгоритмы «Инстаграма» станут лучше вас продвигать.

В профиле можно добавить больше описания: не забудьте указать «доставка Нижнекамск», одной такой фразой обретете больше сторонников-подписчиков в лице потенциальных покупателей.

В связи с тем, что у компании нет сайта, где вся продукция была бы представлена в виде каталога с красивыми фотографиями товаров, описанием и прочим, предлагаем отработать этот вопрос в хайлайтсах. Можно добавить рубрики по разновидностям товаров, например: «Стейки», «Филе», «Котлеты», «Креветки», «Икра», «Мидии», «Рецепты» и т.д. Так вашему клиенту будет удобнее рассматривать и выбирать продукцию. Используйте хайлайтс в качестве витрины своего магазина.

Молодцы, что публикуете очень много положительных отзывов. Аудитория активная — это тоже огромный плюс! Но все-таки в хайлайтс можно проявить больше творчества. И вновь к единому стилю — рекомендуем подумать над оформлением обложек хайлайтс.

Безмолвные фото не задержат внимание посетителя аккаунта

В публикациях очень просится текст! Безмолвные фото не останавливают посетителя аккаунта, чтобы осмотреться и убедить себя купить вашу продукцию. Описывайте то, что представлено на фотографии — например, канапе у вас остались без описания. Посты с пожеланиями доброго утра также можно сопроводить текстом, например: «Рецепты блюд из морепродуктов на завтрак» или «Готовим бенто в офис за 5 минут».

К видеопубликациям с рецептами можно не только текст писать, но и титры, поскольку иногда пользователи этой соцсети смотрят ленту без звука.

К сожалению, нет никаких активностей. Иногда необходимо и полезно баловать своих подписчиков акциями и конкурсами. Привлекайте на свою сторону новых поклонников морепродуктов. Их намного больше в вашем городе.

Начали экспериментировать с Reels — отлично! Рекомендации к этому разделу все те же — требуются стиль, концепция и подача.

По продукции. Морепродукты — это все-таки товар особенный, и порой покупателю необходимо доверять продавцу. Насколько товар свежий? Откуда вам его доставляют и как часто? Он действительно пахнет морем, как вы заявляете? А как вы храните товар? А в каком виде доставляете? На эти и многие другие вопросы подписчики точно хотят знать ответы. Дайте им всю информацию, и вы увидите, что лояльность аудитории к вашему аккаунту повысится, следовательно, вырастет и количество покупателей.