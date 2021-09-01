Фермеры Башкирии подсчитывают убытки от засухи

Аграрии республики потеряли большую часть урожая зерновых культур.

Аномально жаркое лето добавило бед не только аграриям Татарстана, но и фермерам соседних республик. Так, засуха нанесла значительный урон сельскому хозяйству Башкортостана. Если жителям городов жаркая и сухая погода может доставляла лишь дискомфорт, то для аграриев она обернулась настоящей бедой. Это привело к снижению объемов заготовки сельскохозяйственных культур. Жители республики всерьез обеспокоены перспективой роста цен на продукты. Подробнее — в материале «Реального времени».

Лето дало жару всем земледельцам



Фермер из Янаульского района Валентин Соломенников рассказал «Реальному времени», что лето действительно получилось непростым, однако при грамотно выстроенной работе удалось минимизировать потери.

— Действительно, это лето дало жару всем земледельцам, в буквальном смысле слова. Потери урожая из-за засухи не обошли стороной и наше хозяйство. Но все же, я считаю, что урон мы смогли свести к минимуму. Большое внимание мы уделяем задержке влаги в почве весной. Тут нужно выбрать правильное время для начала обработки почвы, не опоздать. И еще один главный метод борьбы с засухой — борьба с сорняками, так как именно они забирают много влаги.

Выращивать зерновые культуры — процесс сложный и иногда непредсказуемый, считает фермер. Ведь фактор погоды человеку не подвластен.

— Совсем недавно мы закончили посев озимой культуры. Так как осень выдалась засушливой, мы соблюли ряд условий: норма высева 3,5—4 млн шт./га, оптимальная глубина 4-5 см. Ну и, конечно же, не теряем надежды на скорые дожди.

Однако прогнозы синоптиков пока неутешительны, особенно для южных районов Башкортостана. Дожди там ожидаются не раньше сентября.



Зилаирский район пострадал от засухи гораздо сильнее. Фото: скриншот видео из соцсетей

Хозяйству Айдара Бикбулатова повезло куда меньше. Зилаирский район, где оно расположено, пострадал от засухи и пожаров гораздо сильнее. Общая площадь посевов пшеницы, овса и ячменя более 500 гектаров.

— Последний более-менее сильный дождь прошел в середине июля. Если бы его не было, урожай стал бы еще меньше. Река Зилаир пересохла. Воду брать на полив было неоткуда, — сокрушается фермер.



По мнению Бикбулатова, ситуацию могла бы изменить развитая система мелиорации. Но пока такая задумка существует лишь в виде инвестпроекта. Глава Башкортостана Радий Хабиров анонсировал его старт в 2022 году.

«Пострадало 624 хозяйства на площади 616 тысяч га»

А пока фермеры подсчитывают убытки. По мнению Айдара из-за таких потерь на полях сельхозпродукция может подорожать. Аграрий уверен — поднимется в цене не только хлеб, но и семена на следующий год:

— По предварительным подсчетам от засухи пострадало 624 хозяйства на площади 616 тыс. га, в том числе урожай погиб на площади 332 тыс. га.

Источник: glavarb.ru

В тоже время, сложившиеся погодные условия года способствовали ускоренному прохождению фенологических фаз сельскохозяйственных культур. Так с опережением на 2—2,5 недели от среднемноголетних данных начали уборочные работы. Наиболее сильно пострадали районы Зауралья — Хайбуллинский, Зилаирский, Баймакский, — сообщил «Реальному времени» заместитель начальника отдела по работе с инвесторами и внешним связям Министерства сельского хозяйства Башкортостана Алмаз Галимов.

Вместе с тем представитель Министерства заверяет, что дальнейшего ухудшения прогноза по сбору зерновых культур не будет, так как 90% площадей уже убраны, общее количество намолоченного зерна, как ожидается, составит около 2,1 млн тонн.

Однако в Минсельхозе Башкортостана также замечают, что непрекращающаяся жара отрицательно сказывается на сахарной свекле и кукурузе.

Новости о введении чрезвычайной ситуации из-за засухи беспокоят не только аграриев. В сети появляются комментарии жителей республики, обеспокоенных возможным ростом цен.

— Ждем повышения цен на хлебобулочную продукцию, муку и так далее. Цены на хлеб растут. Значит и на мясо цены будут расти, если в РБ зерно на фураж, — уверен житель Туймазов Ришар Мухамадеев.

Алмаз Галимов успокаивает: «Сейчас нет резкого скачка цен на зерновые, он примерно на уровне прошлого года. Да и на стоимости хлеба цена муки и зерна отражается не так сильно, как могло бы показаться».

Общее количество намолоченного зерна, как ожидается, составит около 2,1 млн тонн. Фото: agriculture.bashkortostan.ru

Режим ЧС по всему Башкортостану

Засуха доставила столько проблем аграриям, что стала одной из главных тем обсуждения на еженедельных оперативных совещаниях в правительстве Башкортостана.

— Нынешняя жара внесла существенные коррективы в наши первоначальные планы. Жатву мы начали на 16—18 дней раньше обычного, но сельхозпроизводители понесли существенный ущерб из-за высоких температур. Если в воздухе было под 40°C, то на поверхности почвы температура достигала 70°C, — рассказал вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов. — Мы уже объявили режим чрезвычайной ситуации регионального уровня на территории 41 муниципалитета. Сейчас готовимся объявить режим ЧС по всему Башкортостану.

Позже в поддержку аграриев выступил и глава Башкирии Радий Хабиров: «Лето, страда продолжается. На полях республики уже намолотили 1 млн 727 тыс. тонн зерновых. К сожалению, урожайность ниже той, что мы планировали — засуха. Но наши сельхозпроизводители стараются, в восьми муниципальных районах Башкортостана обмолотили более 90% площадей зерновых и зернобобовых культур, в Илишевском районе завершили уборку яровых зерновых и зернобобовых культур. По темпам уборки лидируют Альшеевский (94,5%), Давлекановский (94,4%), Туймазинский (94,2%), Миякинский (94,1%), Бураевский (93,5%), Стерлибашевский (93,4%), Кармаскалинский (90%) районы».

Лидерами по урожайности зерновых культур, по его словам, являются Кармаскалинский (25 ц/га), Аургазинский (24,6 ц/га), Чекмагушевский (22 ц/га), Стерлитамакский (18,6 ц/га) районы. Начали уборку и масличных культур — рапса, горчицы и льна.

Одним из ключевых факторов успеха в уборочной и посевной кампаниях глава РБ назвал техническую оснащенность сельхозхозяйств. Фото: glavarb.ru

Одним из ключевых факторов успеха в уборочной и посевной кампаниях глава РБ назвал техническую оснащенность хозяйств. На текущий сезон для обмолота сельскохозяйственных культур аграрии подготовили 3 900 зерноуборочных комбайнов. Парк зерноуборочных комбайнов за последние 3 года увеличился на 230 единиц. За счет этого нагрузка по республике снизилась до 430 га на комбайн.

В этом году башкирские аграрии закупили 142 зерноуборочных комбайна, в планах — приобрести еще 100. «Многие из них воспользовались нашими мерами поддержки, которые мы разработали для предпринимателей Башкортостана. Будем поддерживать наших аграриев и дальше», пообещал Хабиров.

Тем не менее засуха уже нанесла урон отрасли. Поднимутся ли цены на продукты вслед за температурой воздуха станет понятно уже совсем скоро. Если же опасения башкортостанцев подтвердятся, то нынешнее лето даст жару во всех смыслах не только работникам сельского хозяйства.