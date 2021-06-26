Бизнес-омбудсмен Борис Титов: капитализм построить сложно — все хотят госзаказ

На деловом форуме в Казани команда федерального бизнес-омбудсмена представила проект программы по унификации индустриальных парков

Иногда выгоднее купить сырье в Германии, произвести там, а потом завезти (товары) в Россию. Как сделать так, чтобы в России было выгодно работать производственному бизнесу? Эту наболевшую тему в очередной раз вчера подняли на межрегиональной конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей в Казани. Бизнес-омбудсмен при президенте РФ Борис Титов готовится предложить на рассмотрение федерального правительства новый пакет мер поддержки бизнеса, развивающего собственное производство в индустриальных парках. Татарстану с его удачным опытом организации таких парков заимствовать нечего, кроме одного. Генеральный директор АО «КИП «Мастер» Фарид Закиров лишь попросил московских гостей помочь реанимировать механизм субсидирования строительства инфраструктуры, «потерянный» при передаче полномочий от Минэкономразвития к Минпромторгу РФ.

Челнинская «кухня идей» Бориса Титова

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и Институт экономики роста имени П.А. Столыпина разработали федеральную программу по развитию производственного малого бизнеса в России с условным названием «Экономика простых вещей». Ключевые ее положения 2 дня обсуждали в Казани и Набережных Челнах. Челны, как считают авторы программы, при поддержке КАМАЗа сумели воплотить лучшие мировые практики в построении промышленных парков для малого бизнеса. Как говорит сам Титов, производственные компании из сегмента МСП в России занимают пока еще слишком малую долю — всего 9%. В силу разных причин проблем у него больше, чем у других видов бизнеса.

— В Набережных Челнах построен самый крупный в Европе промышленный парк. КИП «Мастер» запускает седьмую очередь, а предприниматели выстраиваются в очередь, чтобы попасть в него, — хвалил Титов челнинцев, давая понять, что, видимо, «кухней» многих его новых инициатив стали как раз Челны, а не, скажем, Москва или Казань.

Суть разрабатываемой программы сводится к тому, чтобы унифицировать условия работы для бизнеса в промпарках для всей страны и устранить региональные различия. Как говорит омбудсмен, даже в границах одного лишь Татарстана опыт функционирования парков разноречивый. Нет единой политики по стоимости подключения к коммуникационным сетям, по размеру арендных ставок, по набору налоговых льгот.

«КИП «Мастер» запускает седьмую очередь, а предприниматели выстраиваются в очередь, чтобы попасть в него», — хвалил Титов челнинцев. Фото: vestikamaza.ru

И действительно, на территории республики действует добрая сотня промышленных парков с абсолютно разными режимами: кто-то работает по льготным правилам ТОСЭР (в пяти городах Татарстана), есть две ОЭЗ, в которых работают технопарки. У каждого — свои правила.

— Как же развивать производственный бизнес в стране? — риторически воскликнул Борис Титов.

Предприниматели сами по себе

— До сих пор в некоторых регионах инженерную инфраструктуру для бизнеса подводит сам предприниматель. Это нонсенс, — заявила глава АИР Талия Минуллина. — В Татарстане не так. У нас проблема решена. Базовая инженерная инфраструктура к нашим ста промышленным паркам подведена за счет государства, там есть газ, электричество, водоснабжение. Все эти вопросы решены! Но если раньше инженерной инфраструктуры было достаточно, то сейчас предприниматели хотят готовые здания под аренду, они не хотят сами их строить. Также они ставят вопрос по кадрам. Очень жестко ставят вопрос по компетенциям на территории. И это все есть у Татарстана. В комплексе это экосистема, которая создана в республике.

По словам Минуллиной, многих предпринимателей раздражают чиновники, потому что те не только помочь не могут, так еще и с большим рвением мешать готовы. В Татарстане стараются избавляться от излишне ретивых чиновников на местах, сообщила глава АИР.

Глава института Столыпина Антон Свириденко (по совместительству — советник бизнес-омбудсмена) изложил основные подходы к унификации индустриальной парковой инфраструктуры. По его мнению, если сейчас не будет системных изменений в экономической политике, шансов на рост нет.

Глава института Столыпина Антон Свириденко (по совместительству — советник бизнес-омбудсмена) изложил основные подходы к унификации индустриальной парковой инфраструктуры. Фото: roscongress.org

Три составляющие новой программы Титова

Авторы программы предлагают оказывать поддержку по трем направлениям. Это финансирование кластеров, создание индустриальных парков возле крупных городов и финансирование проектов из банка типовых решений.

Кластеры — это объединение предприятий по кооперации, совместный сбыт. В качестве примера Свириденко привел сельхозкооперацию в Краснодарском крае в выращивании и переработке продукции. По мнению омбудсмена государство должно оказывать системные меры, а не хаотично финансировать предприятия, как это происходило в последние десятилетия. «И даже сейчас господдержка прерывается: в один год есть, а на другой год — нет. И получается, кто успел, тот и съел», — критиковал спикер избирательный подход. Второе — размещение промпарков вокруг мегаполисов и средних городов. Почему так? Потому что около городов есть рабочая сила, компетенции, предприниматели. «У нас ТОСЭР, ОЭЗ и СПИК расположены в совершенно нелогичных местах. Они так расположены, что не в каждый доедешь. Мы считаем, надо сделать проще — создавать промпарки около городов и со специальными условиями», — объяснил Свириденко. Третье — финансирование проектов из банка типовых производств. Сейчас в этот банк включено 100 типов проектов, которые позволяют выпускать простые вещи — трубы, тару, мебель... « Сейчас сектор услуг перенасыщен предпринимателями. Им тесно, конкуренция высокая, маржа снижается. Они хотели бы перейти в другой сектор, но не знают, куда. Мы предлагаем им альтернативные проекты в производстве», — пояснил советник омбудсмена.

Талия Минуллина напомнила, как республика поддерживала предпринимателей во время коронавирусного локдауна. Фото: tida.tatarstan.ru

Помогать, а не драть три шкуры

В дополнение к этому он предложил еще несколько серьезных мер помощи:

предоставить резидентам промпарков бесплатную аренду на 3 года (платить, по этой логике, должно государство);

облегчить налогообложение. Предлагается повысить порог выручки УСН для производственных МСП (только юридических лиц) до 5 млрд (вместо 2 млрд ) и численность работников до 500 человек;

для предприятий в промышленных парках, выбравших УСН, предлагаются аналогичные налоговые условия, как и в ТОСЭР, на 10 лет;

для применяющих общую систему налогообложения сделать, как в ТОСЭР: налог на прибыль 0—5%, налоги на землю и имущество — 0%, страховые взносы 7,6%.

— Если все это случится, если будет принята федеральная программа, то нас ожидает взрывной рост. К 2037 году объемы производства МСП вырастут в 22 раза, — мечтал глава Института Столыпина. Словом, команда бизнес-омбудсмена считает, что требовать много денег с нового производства — нет смысла, нужно его, наоборот, поддерживать.

Татарстан так и делает. Талия Минуллина напомнила, как республика поддерживала предпринимателей во время коронавирусного локдауна:

— Это 2,5 млрд рублей субсидий на неотложные нужды для более чем 40 тыс. предпринимателей Татарстана, которые в прошлом году наше правительство выделило малому предпринимательству. Это свыше 7,5 тыс. льготных кредитов под 0 и 2% годовых на 17 млрд рублей, которые мы выдали. У нас были продлены сроки уплаты налогов для 46 тыс. предпринимателей. Системообразующие предприятия получили более 7 млрд льготных кредитов. Были отрасли, которые не вошли в федеральный перечень пострадавших. Республика для них реализовала меры поддержки на 3,3 млрд рублей, и это тоже очень важно — вовремя сориентироваться и помочь.



В заключение бизнес-омбудсмен Борис Титов предостерег бизнес от того, чтобы заигрываться с госзаказом, из-за чего возбуждается немало уголовных дел. «Капитализм построить сложно — все хотят госзаказ», — пошутил он.

