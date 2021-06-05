Таблетка от холеры, желудок акулы и другие факты… о кетчупе

Международному дню кетчупа посвящается: пять фактов о популярнейшем соусе

5 июня отмечается Международный день кетчупа. «Реальное время» вместе с АО «Эссен Продакшн АГ», производителем линейки кетчупов под брендом «Махеевъ», представляет подборку интересных фактов об этом удивительном соусе. Где его придумали, почему больше тысячи лет в нем не было помидоров, что лечили в XIX веке «кетчуповыми таблетками», где едят больше всего кетчупа в мире — в нашем материале.

Факт №1. Первый кетчуп был сделан из ферментированной рыбы



Первый кетчуп был совсем не похож на привычный нам томатный соус с бархатистой структурой и мягким вкусом. Это был вариант рыбного соуса, придуманный в Юго-Восточной Азии, и первый его найденный рецепт относится к VI веку нашей эры. Честно говоря, даже с тем кетчупом, что знали англичане еще в начале XIX века, нынешний роднит только название, заимствованное у китайцев и малайзийцев. Большего ничего общего найти невозможно.

Шутка ли: в первом рецепте указывалось, что для изготовления «соуса ке-ча» нужно взять кишки, желудок и плавательный пузырь желтой рыбы, акулы и кефали, хорошо промыть, смешать с солью и закрыть в отдельной емкости. Эту емкость нужно поставить на солнце. Летом соус будет готов через 20 дней, весной или осенью — через 50, а зимой — через 100.

Английские моряки, попавшие в XVI веке в Малайзию и Китай, такого «деликатеса» уже не застали — к их прибытию соус представлял собой едкую жидкость янтарного цвета, приготовленную из соленых и ферментированных анчоусов с плодами местных растений. Невероятно, но он им понравился, и приехав домой, они начали вовсю экспериментировать, пытаясь сделать кетчуп даже на основе пива. В XVII веке в Англии ели соусы на основе анчоусов, грецких орехов, грибов и фасоли, а еще в него добавляли рыбный рассол, специи, чеснок и, конечно, вино. В Британии такие соусы называли catchup или ketchup. Как видим, ничего похожего ни на первоначальный рыбный соус, ни на нынешний томатный в английской кухне не наблюдалось.

В Британии помидоры в этот соус начали добавлять в начале XIX века, а к 1830-м годам томаты реабилитировали и в Штатах: перестали считать ядовитыми и начали добавлять в соусы, в том числе и в кетчуп.

NB: В кетчупы «Махеевъ» ни рыбу, ни пиво, конечно, не добавляют. Зато в ассортиментной линейке есть варианты с добавлением паприки, перца чили, чеснока, зеленого лука, горчицы, аджики, кумина, кинзы — 15 разновидностей на любой вкус.

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Факт №2. Прародитель современного кетчупа представлял собой… таблетку

Как мы уже упоминали выше, европейцы долго воспринимали помидоры как ядовитые плоды, которые могли принести лишь смерть и страдания (а вовсе не пиццу, кетчуп и томатный сок). Биологи и другие просвещенные люди долго пытались переубедить сограждан, но получалось это не быстро. Примерно через 300 лет после того, как томат попал в Европу, его наконец признали за своего и начали использовать на кухне. Конечно, не добавить его в кетчуп англичане просто не могли — раз уж соус пытались сделать на основе оливок или ферментированных грибов, то помидоры вряд ли могли одарить экспериментаторов более противным вкусом. В поваренных книгах начала XIX века английские повара уже давали рецепт соуса на основе томатов. В 1830-х годах появились и первые рецепты американского томатного кетчупа, но прародителем любимого томатного соуса Нового Света стали… таблетки!

За это спасибо доктору Джону Куку Беннетту, который в первой трети XIX века публиковал громкие «исследования» о том, что помидор — идеальное природное лекарство. В числе хворей, которые якобы побеждал помидор, указывались даже холера, ревматизм и желтуха. Для вящей пользы доктор советовал варить помидоры в соусе, и его советы широко тиражировались в американской прессе. Один предприимчивый фабрикант сделал на этом бизнес: скооперировавшись с Беннеттом, запатентовал таблетку «Экстракт помидора» — и этим, по сути, сублимированным кетчупом пыталась лечиться вся Америка. Потом до людей дошло, что холеру все-таки помидорами не исцелить. Соус снова стал жидким и перекочевал из медицинских шкафчиков на кухню, где и закрепился до сих пор.

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NB: В линейке «Махеевъ» есть кетчуп, который довольно близко передает вкус соуса доктора Беннетта (его рецепт сохранился благодаря большому количеству публикаций в газетах). Болгарский перец и кетчуп придавали соусу по рецепту американского «первопроходца» характерный аромат. Среди кетчупов «Махеевъ» ближе всего к нему «Лечо».

Факт №3. в Советском Союзе кетчуп не делали

Несмотря на то, что к началу XX века в Америке кетчуп уже ели вовсю (правда, использовали его довольно экзотично — например, в качестве начинки для пирогов), наши соотечественники познакомились с ним довольно поздно. Советский пищепром выпускал томатную пасту, разные виды томатных соусов (например, «Краснодарский» или «Южный»), но продукт под названием «кетчуп» к нам завозили из солнечной Болгарии. В начале восьмидесятых достать болгарский кетчуп считалось огромной удачей.

И как только не называли наши с вами сограждане этот соус, как только не коверкали это слово! И «кепач», и «кепчук», и «кечак»... В толковых словарях русского языка слово «кетчуп» появилось совсем поздно, уже после распада СССР — причем сначала в словарях иностранных слов. И толковалось оно тогда так: «Острый соус из томатов, уксуса и пряностей» (Большой толковый словарь русского языка под ред. С. Кузнецова, 1998 год). Сегодня уксус в состав кетчупа входит далеко не всегда, а в России производятся многие десятки наименований этого соуса.

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NB: Кетчуп под брендом «Махеевъ» производится уже 21 год — с 2000 года. В 2016 году кетчупы этой марки стали лидером национального рейтинга и лауреатом премии «Товар года» в специальной номинации «Высокое доверие и выбор потребителей», и с тех практически каждый год становятся лидерами национальных рейтингов.

Факт №4. Среднестатистический россиянин съедает 1,7 кг кетчупа в год

С тех пор, как кетчуп заполонил прилавки наших магазинов, он приобрел поразительную популярность: не зря советские граждане охотились за болгарским кетчупом в свое время. Вспомним: с распада СССР прошло всего 30 лет, а наши пищевые пристрастия сдвинулись кардинально. Сейчас сложно представить себе холодильник среднестатистического жителя России, в котором нет бутылочки или дой-пака с кетчупом. Его подают к мясу и макаронам, сдабривают им бутерброды и добавляют в пиццу, без него невозможно представить выезд на природу. Современные технологии производства позволяют сохранять все полезные свойства томатов, а на производствах исхитряются самыми разнообразными способами, постоянно придумывая все новые и новые вкусы.

Согласно последним исследованиям, потребление кетчупа в России остается одним из самых высоких в мире — 1,7 кг на человека в год. Однако мы позорно уступаем в этом рейтинге другим странам. И лидируют в нем, как ни странно, не Штаты, а Канада: здесь в год съедают 3,1 кг кетчупа на человека. На пятки канадцам наступают финны (3 кг в год), им в затылок жарко дышат шведы (2,7 кг), следом идут британцы (2,4 кг), норвежцы (2,3 кг), и только за ними позорно плетутся американцы в компании с австрийцами (2,2 кг на брата в год).

maheev.ru

NB: на предприятиях АО «Эссен Продакшн АГ» изготавливают 42 тысячи тонн томатных соусов в год. Если разделить это количество на общую численность населения России (146,17 млн человек, по данным на январь 2021 года), то продукции бренда «Махеевъ» хватит, чтобы угостить каждого россиянина 300 граммами кетчупа в год. Нехитрые расчеты показывают, что елабужское предприятие покрывает 17,6% потребности нашей огромной страны (если исходить из озвученных выше 1,7 кг в год на человека), а значит, каждый шестой килограмм кетчупа, потребляемый в России, — это «Махеевъ»!

Факт №5. Кетчуп — один из немногих продуктов, объединяющий все пять основных вкусов

Современная нутрициология и гастрономия выделяют пять основных вкусов — кислый, сладкий, горький, соленый и умами. Все остальные вкусы на свете складываются из их сочетания. В последние десятилетия ученые изучают природу вкуса — ведь как-то же надо понять, почему без одних продуктов мы жить не можем, а других нам и даром не надо. Выяснилось: чем больше основных вкусов объединено в продукте, тем милее он нашему сердцу. В идеале надо, чтобы еда сочетала в себе все пять.

А теперь — главное: рассказываем, почему томатный кетчуп завоевал весь мир. Это один из очень немногих готовых продуктов, в котором объединены все пять основных вкусов, без исключения. Причем за большинство отвечают помидоры. Даже экзотический и характерный в основном для мяса вкус умами они обеспечивают, благодаря присутствию в них природных солей глутаминовой кислоты. Сладость тоже дают помидоры (далеко не во всех кетчупах есть сахар), кислоту — тоже они. За горечь отвечают перец и другие пряности, за соленость — понятное дело, соль. Так что перед нами — своеобразный «универсальный солдат», который нравится большей части цивилизованного мира.

maheev.ru

NB: Для обеспечения сладкого вкуса в классическую рецептуру кетчупов входит сахар. Но в тренде сегодня не только богатство вкуса, но и здоровье. Мы — за то, чтобы вкусно есть могли все без исключения, даже придерживающиеся малоуглеводной диеты и люди, которым не стоит употреблять сахар. Поэтому в ассортименте «Махеевъ» появился кетчуп без сахара и крахмала: все богатство вкуса (в том числе сладкого) в нем обеспечивается за счет спелых томатов, и он одобрен Российской Диабетической ассоциацией. При этом купить его можно по совершенно обычной цене в совершенно обычном магазине (в отличие от большинства других соусов, одобренных для больных сахарным диабетом — они дороже обычных в разы).

