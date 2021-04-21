Что нам стоит дом построить
Десять секретов укладки керамических блоков
Керамоблоки, которые часто становятся альтернативой обычному кирпичу, привлекают многих будущих домовладельцев. Но у многих встает вопрос: а как их, собственно, укладывать? Можно ли использовать те же самые техники, что и при работе с кирпичом? Есть ли собственные нюансы? Конечно же есть. И, выбирая строительную бригаду, нужно ориентироваться на тех специалистов, которые уже имеют опыт работы с керамическими блоками, а значит в курсе всех тонкостей. Сегодня кратко перечисляем 10 основных принципов, которые нужно учитывать при сборке стен дома из этого материала.
- Обязательно гидроизолируем фундамент. А вот усиливать не обязательно — керамоблоки, благодаря наличию воздушных пустот внутри они легкие, хоть и объемные. Зато они прекрасно впитывают воду, поэтому жизненно необходимо гидроизолировать поверхность фундамента, иначе стены будут постоянно отсыревать.
Для этого сначала поверхность фундамента (допустим, ленточного) нужно выровнять по горизонту тонким слоем водонепроницаемого раствора. Потом ее обрабатывают водоотталкивающей мастикой, а сверху раскатывают слой рулонной гидроизоляции.
- Керамоблоки кладут на цементно-песчаный раствор, но распределяют его не сплошь по поверхности блока, а бороздками — чтобы между ними оставались воздушные прослойки. Это позволит улучшить теплоизоляцию кладки (правда, ничего радикального от такого способа ждать не стоит — дом станет теплее максимум процентов на пять).
Еще один способ — «теплая» кладочная смесь, в которую добавляется перлит. Ее коэффициент теплопередачи примерно равен этому коэффициенту у самого блока. Правда, это влетит вам в копеечку — зато потом можно будет экономить на отоплении. В любом случае, «теплую» смесь рекомендуется применять, если стены меньше 500 мм в толщину. При толщине 380 или даже 300 мм швов будет промерзать зимой.
Перлитно-цементную смесь строители порой берутся сделать сами — здесь уже вам решать, доверять им эту технологическую новацию или нет.
- Толщина шва должна быть 8—12 мм. Это регламентируется СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции», который вступит в силу с 1 июля. А пока действует его старая версия, в которой заложена та же самая норма.
Благодаря тому, что керамический кирпич оснащен системой торцевой стыковки «паз — гребень», блоки стыкуются, образуя закрытые воздушные ячейки.
Класть керамоблоки начинаем с углов дома. На раствор выставляют угловые блоки. Каждый блок нужно смочить водой, укладывая иначе, благодаря своей гигроскопичности, они будут забирать влагу из раствора. Так что проливайте керамический кирпич водой при укладке.
Начинайте с самого высокого угла фундамента. Блоки, уложенные в ряд, выравнивайте раствором, поверхность линии должна быть идеально ровной. В направлении паз-гребень блок должен задвигаться сверху, нельзя состыковывать блоки друг с другом, придвигая их друг к другу горизонтально.
- Выравнивать блоки киркой нельзя! Для этого они слишком хрупкие, ведь стенки их тонкие. А керамику слишком легко разбить. Поэтому для выравнивания или осадки керамического кирпича при кладке используется резиновая киянка, и только она.
- Не нужно экономить на базальтовой сетке: в каждое междурядье она должна закладываться, особенно если вы используете крупные блоки, в которых множество пустот. Сетка предотвратит попадание раствора в пустоты — и таким образом поможет сделать стену и крепче, и теплее. Некоторые «специалисты» утверждают, что можно вместо сетки использовать стекловолокно — оно дешевле и проще в работе. Но так делать не рекомендуется — базальтовая сетка поможет сделать стену однороднее, а значит крепче.
- Обязательно нужно делать перевязку кладки. Минимальный шаг перевязки при стандартной высоте блока в 219 мм должен быть 88 мм. Его можно немного увеличить, но меньше делать нельзя.
- Если перекрытие дома планируется сделать из железобетонной плиты, то поверх кладки нужно залить монолитный армопояс из бетона. Его высота должна быть 10—20 см. Это нужно для того, чтобы равномерно распределить нагрузку от перекрытия, приходящуюся на стену.
- Если конфигурация стены предполагает использование блоков нестандартного размера, то для начала обратите внимание на то, можно ли применять доборные блоки — они могут быть размером в половину или в четверть целого керамического кирпича. Но если не получается, нужно грамотно подходить к разрезанию блока. Раскалывать их ни в коем случае нельзя — они просто будут рассыпаться. Хорошо подходит для этого обычная двуручная пила, но лучше всего — болгарка с кругом по камню или по плитке. При этом блоки должны быть сухими.
- В теплом климате керамоблочная стена будет хорошо выполнять свою функцию и без дополнительных «танцев с бубном». В наших климатических условиях, особенно если ваш участок продувается ветрами, есть смысл дополнительно защитить от продувания. Если бюджет невелик, используется штукатурка толщиной не менее 3 см. Если есть средства и желание — отлично подойдет облицовочный кирпич. Высота из трех кирпичей будет равна высоте одного блока, шов кладки должен быть 12 см. Не забудьте про утеплитель, причем имейте в виду: его паропроницаемость не должна быть меньше, чем у самих керамоблоков. Надо давать влаге спокойно выдуваться из кладки, иначе рискуете получить постоянно отсыревающую стену.
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