Вся регбийная интрига была израсходована на «Ак Барсе» и «УНИКСе»

Казанская «Стрела» уступила в первом матче четвертьфинала

Фото: Максим Платонов

Поражением 7:40 завершилась четвертьфинальная игра чемпионата России по регби между казанской «Стрелой» и красноярским «Енисеем-СТМ». Оптимистичные ожидания казанских любителей регби пока не оправдались, но надо вспомнить, что это даже не второй сезон «Стрелы» в Суперлиге, а окончание дебютного. По его итогам стало понятно, что нам рано пока замахиваться на лидеров. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о перипетиях пятничного поединка.

Что-то пошло не так с самого начала

Этого матча ждали с затаенной надеждой. Прошлогодний дебют «Стрелы» в высшем свете российского регби был воспринят положительно. В зимний период появилась возможность подтянуть командные взаимодействия и замахнуться на нашего с вами «Енисей-СТМ», классика советско-российского регби.



Но что-то пошло не так с самого начала поединка. Диктор стадиона еще продолжал называть составы команд, как ему пришлось отвлечься на автора попытки Дениса Симпликевича и автора реализации попытки Азата Мусина. Поскольку события матча специально для «Реального времени» согласился комментировать новичок «Стрелы» Андрей Капалин, то и дадим ему слово:

«После розыгрыша коридора игрок «Енисея» под номером десять (Рамиль Гайсин) получил пространство, он им воспользовался, хорошо прорезал, а потом отдал передачу на 15-го (Никита Чурашов). Он вошел в линию, «протянул», наш крайний защитник начал работать по нему, отвлекся, а 15-й сделал пас Симпликевичу, и Денис занес мяч в зачетное поле».

Если перевести с регбийного на обычный, то красноярцы выиграли мяч с аута, и три их игрока разбежались так, что их было уже не остановить, тут сказалось мастерство атакующей команды. К защищающейся «Стреле» минимум претензий, поскольку бывает такое, что против лома нет приема.

Но, возможно, самый принципиальный момент матча случился чуть позже, когда «Стрела» максимально приблизилась к зачетной зоне «Енисея», находясь, по сути, в метре от желаемой цели. Было назначено последовательно три схватки, гости теряли игроков, поскольку у них удалились Фридл Оливье и Азат Мусин. Оставалось только занести мяч в зачетную зону, потом реализовать попытку и сравнять счет.

Слово снова Андрею Капалину:

«Мы пришли в зону соперника и должны были уходить оттуда с очками. Пытались продавить «схваткой», то есть сделать всю работу нападающими, а линией не пользовались».

Для понимания, «стрелки» попытались преодолеть недостающий до зачетной зоны метр в борьбе, хотя можно было попытаться передачами по флангам — вправо-влево, попытаться раскачать оборону гостей и найти ту самую искомую брешь.

«Надо было уходить из зоны «Енисея» с очками»

«По ходу третьей схватки уже мы нарушили правила», и мяч передали красноярцам. Повторюсь, что мы должны были уходить из зоны «Енисея» с очками, но не сделали это, а такие моменты очень эмоционально переживаются. Мы свою возможность не использовали, а в матчах с таким соперником подобное не прощается. Вначале красноярцы прорвались вперед за счет обыгрыша, и Алексей Михальцов на индивидуальном мастерстве положил вторую попытку. А третью попытку они сделали, поймав наш мяч, а наши обороняющиеся не успели перестроиться. В итоге 0:26 после первого тайма, поскольку мы были эмоционально разбалансированы после момента, в котором надо было набирать очки, а у нас не получилось этого сделать».

Понятно, что получив такое преимущество, красноярцы не собирались разбазаривать его по ходу встречи, более того, нарастили его по ходу второго тайма до 40:0. Только действия испытанной связки Йоханнеса Тромпа и Якобуса Мораиса позволили поменять счет на 7:40, иными словами — 1:6 по попыткам. Это слишком много — во всяком случае, достаточно для того, чтобы считать, что интрига в данном противостоянии умерла, и у себя дома, в Мекке российского регби, красноярцы доведут дело до победы. Разочарованные представители казанского регбийного семейства расходились со стадиона, горько шутя: «сколько я должен заплатить, чтобы больше не приходить сюда?».

«Если вы хотите выигрывать, то надо обыгрывать лидеров»

На самом деле, ничего страшного не случилось. Надо быть излишними оптимистами, чтобы представить, что на исходе первого сезона мы будем побеждать лидеров, которые шли к вершине не годами, а десятилетиями, как Красноярск. На самом деле, наш дебютный сезон в Суперлиге только подходит к концу, и второй сезон команда начнет, уже обновившись. Тот же Капалин, между прочим, — двукратный чемпион Европы в разновидности регби-7. Уже в Казани он давно тренируется с командой, но не может быть задействован в играх, поскольку не закончен прошлый сезон, который он провел в команде Краснодара. Так же — и другие новички межсезонья, приглашенные не с целью заткнуть дыры, а для усиления, которого пока не произошло. Этот фактор и улучшение командных взаимодействий должны стать козырями нового сезона.



1 / 26 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Во всяком случае, главный тренер казанцев Джей Пи Нил прогнозирует потенциальное усиление в том, что «межсезонье мы провели более разумно. Физические кондиции игроков очень хорошие. В целом, я доволен подготовкой, я уже говорил игрокам о том, что если вы хотите выигрывать и быть лидерами чемпионата, то надо уметь обыгрывать такие команды, как «Красный Яр» и «Енисей». Это лидеры нашего регби, они постоянно делят чемпионские титулы между собой».

Капитан казанцев Магомед Даудов тоже не теряет оптимизма перед началом нового сезона: «Команда на данный момент хорошо готова. На просмотр приехали 4-5 человек, с некоторыми подписали контракты, новички помогли нам и в регби-7, мы рассчитываем на них и в регби-15. Они отлично влились в команду, никаких проблем с адаптацией у них не возникло. С ребятами из российского чемпионата мы были знакомы, с иностранцами тоже нашли общий язык. Нас лучше всего объединяют игры — когда вы вместе играете на поле, вы больше общаетесь и взаимодействуете».



Джаудат Абдуллин, фото: Максим Платонов, видео: Камиль Исмаилов