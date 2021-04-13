Бизнес-аккаунт дня: казанские мастера напольного покрытия

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 40

Казанская фирма «АртПол» реализуют напольные покрытия, климатическую технику и межкомнатные двери. Кроме того, команда мастеров делает ремонт в квартирах «под ключ». Продавать и монтировать ламинат и паркет они начали весной 2017 года. Бизнес-профиль фирмы, созданный в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта, который «Реальное время» реализует совместно с ведущими СММ-агентствами Поволжья.

От продукции до лайфхаков по ее использованию

Фирма входит в группу магазинов «Арт групп», руководит всеми направлениями деятельности предприниматель Ренат Сафин. Он ведет свой бизнес и продвигает услуги компании в соцсетях. На страницах профиля «АртПол» Ренат делится со своими подписчиками секретами и лайфхаками по выбору изделий или их монтажу: например, почему скрипит ламинат и как это исправить. Как пишет предприниматель, за три года специалистами его фирмы в домах казанцев уложено уже более 70 тыс. кв. метров полов.

Сегодня рекомендации по ведению бизнес-профиля и советы по продвижению дает Елена Куликова — директор по сопровождению SMM-проектов одного из ведущих SMM-агентств Поволжья Social Lift, специализация которого — маркетинг в социальных сетях.

Больше интерактивных элементов

Прежде всего хочу отметить владельца аккаунта за грамотно оформленное БИО (имя аккаунта, никнейм и описание). Информация подана в цифрах, отмечены партнеры, есть ссылка на ютуб-канал с работами, это упрощает пользовательский путь и сокращает время на принятие решения о заказе услуги. В разделе “отметки” также нет спама, все публикации релевантные, создается впечатление, что уже много людей заказывало услугу и остались ей довольны.

Архивы сторис. Рекомендуем сократить количество архивов до 5-6, объединив и оставив самое важное, так как обычно именно такое количество просматривается пользователями. Сами названия и содержание архивов хорошее, отлично, что используете видео-форматы. Но можно добавить больше интерактивных элементов (опросы, вопросы, викторины, игры и т.п.), а также подтянуть визуальное оформление с помощью фильтров или обработки через специальные программы, такие как Mojo, Canva. Обратите внимание на оформление обложек, они должны быть в едином стиле (фото или иконки).

Пример оформления обложек для архивов

Упор — на лайфхаки и видео

Контент. По данным LiveDune, наибольшей популярностью по количеству лайков пользуется рубрика лайфхаки и видео-контент — упор стоит сделать на них.

По показателям вовлеченности, аккаунт находится на несколько позиций ниже, чем схожие аккаунты конкурентов. Для повышения ER, необходимо запускать рекламное продвижение, проводить конкурсы и выпускать интерактивный контент.

Также обратите внимание на визуальное оформление постов. Сейчас общий вид профиля выглядит разрозненно, некоторые публикации не соответствуют стандартным размерам соцсети.

Привести все к общему виду и создать шаблоны для оформления вам поможет сервис Canva.

Продвижение. Для продвижения услуг с целью получения заказов рекомендуем использовать комплекс инструментов: таргетированная реклама, интерактивный и полезный контент, проведение конкурсов, а также реклама у блогеров.