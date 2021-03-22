Новости спорта

11:06 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Борьба за «Золотую клюшку»: в Казани стартовал турнир по флорболу

19:55, 22.03.2021
Борьба за «Золотую клюшку»: в Казани стартовал турнир по флорболу
Фото: Ринат Назметдинов

Сегодня во дворце единоборств «Ак Барс» в Казани прошла торжественная церемония открытия всероссийского детско-юношеского турнира по флорболу «Золотая клюшка — 2021». В турнире примут участие 64 команды из 13 регионов России. За победу будут бороться юные спортсмены в возрастных категориях 8-9 лет, 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет. Татарстан в соревнованиях представит региональная сборная по флорболу, в составе которой будут участники всех возрастов, а также команды «Беркет», «Авентадор», «Барс» и «Алга».

1/29
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Видео Камиля Исмаилова, фото Рината Назметдинова
Спорт Татарстан

Новости партнеров

 комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости спорта

11:06 МСК Все новости
Новости раздела