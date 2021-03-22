Бизнес-аккаунт дня: столярная мастерская из Нижнекамска

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 25-я

Столярная мастерская под руководством Валерия Изотова заработала в Нижнекамске лишь в январе этого года, но ее продукция уже заинтересовала жителей города. В основе производства — различная мебель из древесины, спрос на которую в последнее время растет. Как продвигать аккаунт мастерской в соцсетях — свои рекомендации в рамках спецпроекта «Реального времени» дают эксперты ведущих СММ-агентств.

От кроваток до стульев-трансформеров

Бизнес по изготовлению деревянной мебели Валерий Изотов начал с создания детских кроваток. Прежде работал в строительной сфере, занимал должность механика-энергетика, но всегда увлекался столярным делом. Поэтому 2 года назад, изучив рынок, покупательский спрос, решил открыть мини-фабрику по производству мебели из эко-древесины. Однако реальные намерения удалось реализовать только в этом году. Его столярная мастерская «Древо» выпускает ключницы, шкафы, уголки и скамейки для кухни.

Все изделия Валерий Изотов делает своими руками, приглашая при сложных заказах помощника. Одной из новинок для мастера-столяра стали стулья-трансформеры. Казалось бы, обычный с виду стул, при раскладывании превращается в лестницу-стремянку, которая позволяет доставать вещи с высоких полок или выполнять мелкие ремонтные работы по дому.

В перспективе Изотов планирует расширить ассортимент и выйти на рынок соседних городов и регионов. Как этого добиться, ведя бизнес-аккаунт в «Инстаграм», — рекомендации дает эксперт — проектный директор коммуникационного агентства «Без воды» Полина Романова.

На аватар — собственный логотип или фото

Описание профиля. Сразу понятно, что это бизнес-аккаунт, так как указана сфера деятельности — товар/услуга и есть кнопка «Позвонить», и это плюс.

Данный аккаунт в основном профессиональный: личного практически ничего нет, кроме поста, где упоминается про подарок от папы. Публикаций мало, вести аккаунт начали недавно. При этом хорошо, что подписок меньше, чем подписчиков. Некоторые странички грешат, подписываясь на 100 500 пользователей и думая, что так на них все подпишутся в ответ. Чтобы аккаунт выглядел солидно, количество подписчиков должно превышать количество подписок. Аватарка — заимствованный визуал. Вместо этого лучше сделать что-то свое. Для этого можно обратиться к графическому дизайнеру-фрилансеру или же поставить фото. В шапке профиля лучше убрать «гарантия качества», так как это штамп. Стоит прописать что-то иное, соответствующее только «Древу», что поможет выделяться среди конкурентов. Поскольку есть кнопка «Позвонить», следует убрать номер телефона из шапки. Я не увидела пост-знакомство со следующей информацией: что это за мастерская, кто создал, когда появилась, какой перечень услуг, какое дерево использует. Когда компания только появляется в социальной сети, лучше написать хотя бы небольшой пост о себе.

Визуальному оформлению — единый стиль

Стиль оформления ленты и хайлайтс отсутствует, а в обложках постов преобладают фото. Для формирования их единого стиля:

определитесь, будут ли они в обработке в теплых оттенках или холодных

чередуйте планы фотографий: крупных планов, средних и общих

постарайтесь исключить заимствованные фото, при необходимости публикуйте визуалы без авторских прав. Их можно найти на бесплатных или платных стоковых сервисах.

снимайте подведение итогов розыгрыша вертикально. Для удобной съемки можно купить подставку для телефона и поставить напротив экрана. И руки не заняты, и смартфон трястись не будет.

откажитесь от визуалов, гуляющих по интернету и портящих ленту бизнес-аккаунта (https://www.instagram.com/p/CIsbVHQn92L/ и https://www.instagram.com/p/CITWt-anrv5/)

еще рекомендую не использовать картинки с поздравлениями, которые тоже заимствованы и не вписываются в аккаунт (https://www.instagram.com/p/CMY9OmBDjyf/ и https://www.instagram.com/p/CJtCo84nbYS/)

при выкладке видео или фото не стоит делать дополнительный фон, который преобразовывает визуал формата из 16:9 или 9:16 в 1:1 (https://www.instagram.com/p/CJoSkzuni5I/ и https://www.instagram.com/p/CMMvlydpZND/)

Вертикальное видео лучше обрезать, например, 1:1 или 4:5, а горизонтального формата 16:9, в принципе, можно оставить. Красивую визуальную ленту можно выстроить без графики, используя фото и видео. Но если она крайне необходима, то опять же можно посмотреть стоковые сервисы.

Контенту разнообразия, а текстам уникальности

Слишком много продающих постов. Аудитория сидит в соцсетях, чтобы расслабиться и отвлечься от обычной суеты. В связи с этим она не любит прямые продажи и навязчивый контент. Поэтому необходимо заинтересовать аудиторию, показать, почему ваш продукт лучше, чем он отличается, почему стоит выбрать именно вашу мастерскую.

Составьте рубрикатор на основе хотя бы трех видов постов: например, продающие, полезные, развлекательные. Сделайте оптимальное соотношение: сколько постов какой рубрики будет опубликовано в месяц. Это поможет разнообразить контент и сделать его интересней. За розыгрыш ставлю плюс. Это отличная механика для привлечения внимания аудитории и ее разогрева.

Визуал: смело добавляйте видео с процессом создания мебели — людям нравится смотреть, как из ничего появляется что-то интересное. Фото и видео должны быть самого высокого качества. Обязательно проверьте перед съемкой настройки в телефоне и протрите камеру. Контент с некачественным визуалом малопривлекателен для аудитории.

Хештеги: они всегда должны соответствовать тематике поста. Например, под постом со шкафом не стоит писать #детскиекроватки, потому что это другой продукт. Плюс в том, что их под постами не так много — семь тегов вполне оптимально.

Копирайтинг:

посты написаны простым языком. Если и вы хотите, чтобы ваши тексты читались легко, то пишите как для друзей, близких и знакомых,

при ведении аккаунта важно помнить про уникальность текстов. Например, вы увидели необходимую информацию у какого-либо источника — отредактируйте текст под себя, применяя собственный стиль изложения,

также при использовании сложных терминов в тексте прописывайте трактовку, вдруг подписчикам могут быть неизвестны значения,

рекомендую изменить стиль оформления текстов: если в личном аккаунте вы можете позволить себе использовать бесчисленное количество смайлов, то в бизнес-аккаунте от этого стоит воздержаться,

в постах не нужно писать «Вы» с большой буквы, так вы можете обращаться, например, в Директ, а в тексте стоит писать «вы» с маленькой буквы,

Обязательно нужно проверять тексты на ошибки. Тексты — это ваше лицо. Лучше перепроверить все лишний раз. Облегчить эту задачу поможет сервис text.ru.

Хайлайтс: было бы здорово, если бы у него тоже было единое оформление обложек. Какой-либо информации о товарах и услугах, самой мастерской нет и ее стоит добавить — так подписчикам будет удобнее найти что-то и прочитать сразу. Визуал для хайлайтс лучше адаптировать под 9:16, таким образом он будем смотреться органичнее.

Модерация: отлично, что ни один вопрос про цену не остался без ответа, тут хвалю. Заметила, что комментарии без вопросов о цене остались без внимания. На них тоже нужно отвечать, чтобы поддержать интерес подписчиков. Первый шаг — завести аккаунт и наполнить — сделан, и это отлично. Желаю не останавливаться на достигнутом и смело двигаться вперед. Уверена, у «Древа» все получится. Успехов!