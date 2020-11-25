«Если человек нацелен на спортивный результат, внешняя форма ему неважна. Посмотрите на Емельяненко»

Тренер Денис Тюрин — о правильном подходе к занятиям тайским боксом

Тренер Денис Тюрин рассказал каналу «Дзержинский спорт», почему не все боксеры имеют спортивное телосложение, сможет ли девушка, которая занимается боксом, дать отпор неподготовленному мужчине, и что делать, если человек боится идти на тренировку по единоборствам. Публикуем стенограмму интервью с сокращениями.

«Возьмем Федю Емельяненко. На вид мужичок с пузиком, зато физически бешено силен и вынослив»



— У боксеров телосложение часто не дотягивает не то что до качков, но даже до фитнесистов. У кого-то пузо, у кого-то сисечки свисают. Почему есть боксеры с некрасивой формой?

— Да, есть такое. Тут интересная ситуация. Если человек полноценно занимается и нацелен на спортивный результат, и он идет за этой целью, то здесь внешняя форма отодвигается на задний план, она не оценивается вообще никаким образом. Да, у него может не быть спортивного телосложения — все индивидуально, тут и генетика играет свою роль.

Я так скажу. Если спортсмен захочет нарастить мышечную массу и подтянуть себя, даже несмотря на то, что такие тяжелые тренировки не дают визуального эффекта... Возьмем всем известного Федю Емельяненко. Ну такой мужичок с пузиком, да, зато физически — бешеная сила и выносливость. Когда он выступал, он был фактически машиной. Так вот, если он захочет себя подтянуть, он себя подтянет.

Но здесь тоже бывают индивидуальные случаи. Но опять же, даже если у человека происходит такая ситуация, что он выкладывается через тренировки в единоборствах и не получает того результата, которого хочет, тогда просто корректируется программа. Все меняется — это убавить, это добавить, сделать какой-то силовой цикл, на 3—6 месяцев подтянуть «мясо». Все это делается, и достаточно просто.

Фото: vk.com/8svarog88

— До какого возраста возможно просто прийти в зал и заниматься общими тренировками?

— В моей тренерский деятельности самый большой возраст ученика был 55 лет. В Таиланде это 75 лет. Так что по большому счету ограничений нет. Они есть, если человек хочет стать спортсменом, — это вопрос другой. А для тренировочного процесса и развития тайский бокс считается достаточно поздним видом единоборств. Потому что у нас в России очень много примеров, когда люди приходили в возрасте за 25—30 лет и достигали серьезных результатов. Если говорить просто о тренировочном процессе, то здесь «все возрасты покорны».

— Реально ли заниматься тайским боксом, если куришь?

— Вообще, все эти штуки очень сильно мешают. Но, опять же, народ занимается разношерстный, и у меня были люди, которые курили. Но в 99% случаев они бросают. Это мешает, но заниматься можно. Правда, трудно.

— Есть мнение, что тренерам в фитнес-клубе невыгоден прогресс их подопечных.

— Я отвечу, опираясь на свой опыт: если вы попали в подобную ситуацию, то вы попали не к тому тренеру. Нормальный тренер будет вести человека полностью. Я знаком с тренерами из фитнес-клубов, и если человек к ним попадает, то они его действительно ведут, никакого лохотрона.

Нормальный тренер должен передавать свой фанатизм своему ученику. А с какими-то коммерческими моментами я не сталкивался, если честно.

— Как часто нужно ходить на тренировки? Если я буду ходить каждый день в 25 лет, я стану лучше, или это только усугубит ситуацию и станет хуже?

— Опять же, все индивидуально. Здесь нужно учитывать общую нагрузку человека, в том числе социальную, рабочую. В некоторых случаях тренировки от двух до четырех раз в неделю приводят к более хорошему и быстрому результату, чем ежедневные. Потому что если человека перегрузить, можно попасть в перетренированность, для него все станет черно-белым, мир потеряет краски, и человек будет долго-долго из этого выходить. Здесь нужно балансировать и смотреть индивидуально по человеку — сколько он работает, когда спит и прочее.

Фото: vk.com/8svarog88

«В уличной драке на первом месте психология»



— Самооборона: есть много видеоуроков в интернете о том, как победить любого человека каким-то чудо-приемом. Возможно ли научиться этому без подготовки в зале?

— В таком вопросе, как драка на улице, на результат влияет очень большое количество факторов. Я так скажу: «выключить», обезвредить угрозу без должных навыков и умения достаточно сложно. В первую очередь человек должен быть готов психологически. Не столько физически, сколько психологически. Потому что очень много историй, когда били и резали титулованных спортсменов.

Уличная ситуация — это отдельный разговор, потому что там присутствуют палки, ножи, баллоны и т. д. Но я скажу от себя: единоборства дают ту уверенность и спокойствие, при правильном подходе, которая жизненно важна для решения таких ситуаций. Но это вопрос для отдельного разговора.

— Девушка, которая занимается боксом, сможет дать отпор неподготовленному мужчине?

— Здесь тоже очень большое значение имеет психологический фактор. Если спортсменка психологически не готова к экстремальной ситуации, то какой бы навык единоборств у нее не был, отпор будет дать достаточно тяжело. Но в целом, отвечая на ваш вопрос, да. Если убрать частности и посмотреть более широко, то определенно да.

— Стоит ли отдавать ребенка на тренировки, если он не хочет?

— О каком возрасте идет речь?

— Допустим, лет шесть.

— Ребенка нужно постараться увлечь, заинтересовать какими-то обманными путями, грубо говоря. В первую очередь у ребенка все-таки должно быть желание и вовлечение. Сначала пробуем так. Если так не получается, нужно думать и смотреть: почему ребенок не хочет. Может быть, он вообще не переносит любую дополнительную нагрузку, и это не связано со спортом. То есть отведи его в кружок рисования — будет то же самое. Надо смотреть и разбираться, каждый случай индивидуальный.

— Можно ли заниматься детям вместе с родителями?

— Да, конечно. Если ребенок активный и неусидчивый, нужно его как-то занимать. У меня были такие случаи, когда у папы не получается тренироваться, в этом случае я предлагаю заниматься отдельно с папой, отдельно с ребенком. Ребенка нужно как-то увлечь, договориться.

— Сколько мне нужно тебе «закинуть», чтобы ты тренировал его лучше в общей группе?

— (Смеется) Нисколько, это даже не рассматривается. Бывали такие предложения, но ни один нормальный тренер на это не пойдет. Персонально я могу заниматься с ребенком, но в общих группах все будут на равных, никого выделять я не буду ни за какие деньги. Не продаюсь (смеется).

Фото: vk.com/8svarog88

«Если у человека задача «подсушиться», и он подготовлен, мы исключаем воду на тренировках»



— Нужна ли вода на тренировке, или нужно тренироваться «насухую»? И сколько воды нужно пить в день?

— Есть два мнения, и они оба правильные. Все зависит от цели. Если цель у подготовленного человека, то есть мы знаем, как ложится нагрузка, он понимает, как у него работает организм, и у него задача «подсушиться», в этом случае мы исключаем воду на тренировках.

Во всех остальных случаях воду пить нужно, так как это сердечная деятельность, и вообще вода отвечает практически за все процессы в организме. Самое страшное для спортсмена — это обезвоживание.

Что касается литража воды в день, то это от литра до трех. В некоторых случаях он может увеличен — если у человека идут интенсивные тренировки плюс он работает грузчиком, например.

— Требуются ли справки от врача?

— Да. Вообще, в большинстве случаев, когда приходит незнакомый человек, справки нужны. Нужна справка о состоянии здоровья. Если он такую справку предоставить не может, то мне нужно знать, что у человека с организмом, я запрашиваю документы, исследования. После этого принимается решение — можно ли человеку заниматься. И следующее — как заниматься и по какому принципу.

— У человека барьер, он боится идти на тренировку — как быть?

— Нужно разговаривать. В первую очередь нужно понять, хочет ли он идти на тренировку. Если желание есть и человек просто боится общества, то этот барьер убирается очень легко. Подбирается комфортная обстановка, либо предупреждается тренерский состав, в дальнейшем, в процессе работы, ты изучаешь своего ученика и убираешь остальные барьеры. Тайский бокс — это [в том числе] инструмент для усиления духовных и моральных качеств человека.

— Чем тайский бокс отличается от бокса и кикбоксинга?

— Наличием клинча, ударов локтями, подсечек и скруток. Это основные отличия.

— Если человек морально слаб, он изменится в лучшую сторону после продолжительных тренировок или останется таким же?

— Здесь все зависит от тренера. Да, может быть такое, что человек прозанимался энное количество времени, а характер у него не изменился. Я говорю о совсем мягких характерах, когда он не то что партнера, а мешок не может ударить. Здесь нужно разбираться.

То есть изменения должны быть, человек должен становиться более твердым, в каких-то моментах нужно достаточно быстро нанести удар. Нужно что-то менять, добавлять какие-то упражнения, чтобы человек изменился в положительную сторону.

Длительных задержек в этом изменении быть не должно, то есть как меняется физическая форма, так должна подтягиваться и моральная.

Фото: vk.com/8svarog88

— Если времени на тренировки не хватает, каков минимум? Сколько раз в неделю надо приходить?

— Мы знаем, что при желании время находится. Но если у человека две-три работы и совсем нет сил, то в некоторых случаях это количество снижается до одной тренировки. То есть если у человека стресс, в этом случае делается одна тренировка — как поддерживающая. И когда человек начинает чувствовать, что адаптация прошла, добавляется еще одна тренировка. Идеальное соотношение при минимальном времени — это, конечно, пару раз в неделю.

