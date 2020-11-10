Отменен оправдательный приговор полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы
Апелляционные жалобы на приговор по делу об изнасиловании дознавательницы из Башкирии полицейскими повторно рассмотрит Верховный суд РБ. Такое решение сегодня вынесли в Самаре — в Шестом кассационном суде общей юрисдикции, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.
Напомним, в 2018 году сотрудница полиции обвинила трех коллег в изнасиловании. В декабре 2019-го Кировский суд Уфы признал всех троих виновными в преступлении и наказал экс-начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и экс-начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева семью годами колонии общего режима, на год меньше получил начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.
Однако в июне 2020-го Верховный суд Башкортостана в ходе рассмотрения апелляционных жалоб защиты отменил приговор в отношении Матвеева и Галиева и полностью оправдал их, но согласился с виновностью Яромчука и снизил ему срок посадки с 6 до 4 лет.
В ходе кассационного рассмотрения по данному делу июньское решение Верховного суда Башкортостана, включая оправдание, полностью отменено. А это означает, что декабрьский приговор 2019 года де-факто не вступил в силу. Это произойдет лишь по итогам нового апелляционного разбирательства в Уфе.
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