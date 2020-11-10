Отменен оправдательный приговор полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы из Уфы

Фото: пресс-служба Шестого КСОЮ

Апелляционные жалобы на приговор по делу об изнасиловании дознавательницы из Башкирии полицейскими повторно рассмотрит Верховный суд РБ. Такое решение сегодня вынесли в Самаре — в Шестом кассационном суде общей юрисдикции, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Напомним, в 2018 году сотрудница полиции обвинила трех коллег в изнасиловании. В декабре 2019-го Кировский суд Уфы признал всех троих виновными в преступлении и наказал экс-начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и экс-начальник ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева семью годами колонии общего режима, на год меньше получил начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук.

Однако в июне 2020-го Верховный суд Башкортостана в ходе рассмотрения апелляционных жалоб защиты отменил приговор в отношении Матвеева и Галиева и полностью оправдал их, но согласился с виновностью Яромчука и снизил ему срок посадки с 6 до 4 лет.

В ходе кассационного рассмотрения по данному делу июньское решение Верховного суда Башкортостана, включая оправдание, полностью отменено. А это означает, что декабрьский приговор 2019 года де-факто не вступил в силу. Это произойдет лишь по итогам нового апелляционного разбирательства в Уфе.

Ближайшие три месяца осужденные экс-полицейские проведут под домашним арестом.