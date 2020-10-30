Инструкция по применению: как выбрать ресторан для корпоратива?

Разнообразная кухня, сервис, атмосфера места — рассказываем, на что стоит обратить внимание для лучшего праздника с коллегами

Фото: Bilyar Palace Hotel

До Нового года осталось чуть больше двух месяцев, а это значит, что близится время корпоративов. Чтобы красиво и вкусно проводить сложный 2020 год, о месте торжества с коллегами стоит подумать заранее. «Реальное время» и Bilyar Palace Hotel решили помочь сделать выбор и подготовили инструкцию, которая подскажет, как организовать лучший корпоративный праздник.

Все дело во вкусе

Рецепт удачного корпоратива начинается с вкусной качественной еды. 2020 год определенно стоит проводить новогодним пиром. А для этого нужно обратить внимание на меню. В идеале в нем должны быть мясные блюда, салаты и выпечка. Например, в Bilyar предлагают национальные блюда, особенно отмечая треугольники, элешы с уткой. А еще рестораны при отеле славятся своими мясными блюдами: бараниной и кониной. Что важно — свинину в них не подают, соответствуя концепции национальной кухни. Продукты закупают специально к мероприятию, используя предоплату. Как следствие — они все свежие и не залеживаются в ожидании своего часа.

Кстати, при желании там можно заказать мастер-класс по приготовлению национальной выпечки: чак-чака, треугольников, талкыш калеве. За приготовление пяти-шести порций под контролем опытного повара берут всего 2 тысячи рублей. Естественно, потом вся выпечка попадает на стол для дегустации.

1 / 3





Гибкость условий, как дополнительное преимущество

Когда есть выбор площадки с разной вместимостью — это определенно плюс. Особенно если нравится локация, сервис, цены и кухня. Поэтому многие выбирают рестораны Bilyar Palace Hotel, где на свой вкус, цвет и потребности доступны шесть залов вместимостью от 10 до 120 персон. У каждого из залов свои преимущества. Можно выбрать шикарный «Миллениум» на 120 человек с видом на парк Тысячелетия, а можно отметить Новый год на первом этаже в ресторане на 50 мест. У него, кстати, собственный выход на улицу, что дает ему дополнительное преимущество.



Интерьер для атмосферы праздника

Согласитесь, что выгуливать праздничные наряды приятнее в не менее праздничной обстановке. При выборе площадки обратите внимание на интерьер — в идеале он должен быть таким, чтобы в нем захотелось сделать как можно больше фото со своими коллегами. В ресторанах Bilyar Palace Hotel каждый угол, как произведение искусства. Национальный колорит в купе с лепниной, резными деталями и продуманным освещением намекает на десятки удачных фото. Богатым убранством особенно выделяется самый большой банкетный зал «Миллениум». Именно поэтому площадку вместимостью до 120 мест часто выбирают для свадеб и никахов.

При выборе площадки обратите внимание на интерьер — в идеале он должен быть таким, чтобы в нем захотелось сделать как можно больше фото со своими коллегами

Сборный корпоратив для малого бизнеса

Что делать, если в компании работает всего человек пять, а провести масштабный праздник все равно хочется? Присмотритесь к ресторанам, в которых есть опция сборного корпоратива. Таким образом на одной площадке можно собрать сотрудников сразу нескольких фирм, а это значит, что даже для небольшого коллектива наступающий Новый год будет веселым, шумным и что немаловажно — бюджетным. К тому же, обстановка определенно будет располагать к новым приятным знакомствам.

Ставка на сервис

Сервис не менее важен, чем вкусная кухня и качество продуктов. Согласитесь, отдыхать приятнее, когда вас встречают приветливые официанты, пустые тарелки исчезают со стола сами собой без просьб, а на их месте появляются свежие блюда. Оценить уровень обслуживания проще всего по отзывам клиентов и репутации заведения. Не забудьте при этом уделить внимание мерам, которые заведения принимают во время пандемии. Санитайзеры и маски приветствуются.

Согласитесь, отдыхать приятнее, когда вас встречают приветливые официанты, пустые тарелки исчезают со стола сами собой без просьб, а на их месте появляются свежие блюда

Без переплат за алкоголь



Чтобы не переплачивать за алкоголь, уточните, можно ли его принести с собой? Зачастую в этом случае ресторан берет с клиентов пробковый сбор. Но есть и исключения. На площадках Bilyar Palace Hotel, например, платить за свои напитки не придется вообще. Принести с собой можно все, кроме пива. Впрочем, пенистое мало подходит для новогодних празднеств, поэтому коллеги вряд ли расстроятся из-за его отсутствия.

Учитывая, что алкоголь можно принести с собой, а средний чек на человека начинается от 2 200 рублей, праздник среди богатого национального убранства и с вкусной едой будет приятно греть душу еще и своей невысокой стоимостью.

Удобная локация = забота о сотрудниках

Ни один сотрудник не скажет «спасибо», если корпоратив пройдет где-нибудь в Авиастроительном районе. Лучший вариант — выбрать такую площадку, до которой просто добраться на общественном транспорте или машине. Для этого идеально подходит центр и клиенты Bilyar Palace Hotel это подтвердят. Метро, троллейбусы, автобусы, удобные развязки — локация на улице Островского доступна для жителей любой части города. Бонусом идет близость к набережной озера Кабан и парк Тысячелетия через дорогу от входа. Это возможность прогуляться после корпоратива в теплый зимний вечер на свежем воздухе или заскочить с коллегами «догулять» праздник в ближайший бар.

Лучший вариант — выбрать такую площадку, до которой просто добраться на общественном транспорте или машине.

Не откладывая бронь

Не откладывайте бронь площадки на потом — в результате есть опасность остаться вообще без выбора. В Bilyar Palace Hotel рекомендуют определиться уже в октябре, чтобы зарезервировать самую подходящую дату с 15 по 30 декабря, когда традиционно и проводят корпоративы.

1 / 5







