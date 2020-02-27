Фотомарафон «100-летие ТАССР»: районный Дом культуры в Кукморе, 1965 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану, часть 193-я

Фото: из архивов Кукморского краеведческого музея

После войны Кукмор отстраивался и постепенно вырос из захолустного поселка в уверенный райцентр с относительно хорошо развитым строительством. Уже в 1947 году на улицах поселка установили электрические фонари — для той поры это было роскошью. Фонари эти питались от фабрики «Красный текстильщик» (ныне — Кукморский валяльно-войлочный комбинат).

До 1930-х в Кукморе стояла церковь, а при ней было кладбище. Церковь сровняли с землей во времена воинствующего атеизма, и в 1948-м, после войны, на ее месте (это тогда уже называлось площадью Ленина) открыли «Ленинский сад». В нем установили памятник. Разумеется, памятник был Ленину.

Памятник Ленину в «Ленинском саду», 1960-е

К началу 50-х в поселке работало радио, а население могло свободно пользоваться услугами конторы связи, банка, аптеки, колхозного рынка, ветлечебницы, детского сада, яслей, пяти промысловых артелей, пищекомбината и даже пивного зала. Были в поселке две средние школы, кинотеатр, строился Дом культуры.



Баня работала только по пятницам и субботам, но поскольку электричеством ее снабжала все та же валяльная фабрика, то в 1953 году был осуществлен крайне смелый коммунальный проект: прямо в бане смонтировали электродвигатель мощностью в целых 22 «лошади».

Продовольственный магазин №1, Кукмор, 1950-е

Развивалась торговля: в 1954-м Кукморское сельпо начало строить керосиновую лавку, а райпо открыло целую чайхану на Колхозном рынке. Тогда же открылся и КБО (о комбинатах бытового обслуживания мы уже рассказывали в одном из недавних выпусков проекта).

Строились дома для сотрудников местных предприятий: кирпичный завод строил дома на собственной территории, а валяльно-войлочный комбинат — на улице Стаханова.

Дом для рабочих валяльно-войлочного комбината, 1950-е

В 1961 году из-за ветхости и неудобства моста через реку Нурминка возле пищекомбината было решено построить новый мост чуть ниже по течению по прямой дороге. Для выравнивания дороги со стороны улицы 40 лет Октября (ул. Ворошилова) приходилось машинами завозить песок, глину. Но по улицам поселка прекрасно ездили не только автомобили — более привычным и распространенным видом транспорта в 1950-е все равно оставался гужевой.

Впрочем, в 1960-х развивалось автобусное сообщение между Кукмором, деревнями района и соседними райцентрами. Чтобы люди могли в относительном комфорте (не под дождем) ждать своего автобуса, в Кукморе построили целых шесть стоянок. А вот асфальт в Кукморе появился очень поздно: в 1967 году на улице Ленина.



Людмила Губаева