Тендеры Башкирии: горная масса — дорожникам, трап — аэропорту и поездки на внедорожниках для нефтяников

Обзор наиболее интересных тендеров Башкортостана за неделю

Фото: башкиравтодор.рф

1. Более миллиона тонн взорванной горной массы для «Башкиравтодора»

«Башкиравтодор» собирается закупить взорванную горную массу на общую сумму в 120,2 млн рублей. О соответствующем аукционе стало известно 4 февраля, заявки будут принимать до 20-го числа, а итоги закупки подведут 26-го.

Как следует из технического задания, всего понадобится 1,2 миллиона тонн горной массы. Каждая тонна будет стоить 100,2 рубля. Поставки — по 400 тысяч тонн в год — должны осуществляться в 2020, 2021 и 2022 годах. Указанный объем — максимальный, покупатель может взять не весь объем.



2. Доставка сотрудников «Башнипинефти» на месторождения на внедорожниках

ООО «РН-Башнипинефть» планирует потратить 26,3 млн на доставку сотрудников на месторождения нефти. О таком тендере стало известно 4 февраля, а заявки на участие от потенциальных подрядчиков будут принимать до 13-го числа.

Транспортные услуги должны оказывать в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Башкортостане. Требуемый транспорт, на котором будут возить сотрудников, — внедорожник повышенной проходимости, с колесной формулой 4 х 4, дорожным просветом не менее 200 мм, грузоподъемностью не менее 450 кг. Всего понадобится 19 таких машин. Каждая машина будет работать по 10 часов в день, среднесуточный пробег составит от 200 до 350 километров.



ООО «РН-Башнипинефть» планирует потратить 26,3 млн на доставку сотрудников на месторождения нефти. Фото pirsoilgas.ru

3. Ремонт Дворца культуры в Красноусольском

МБУ «Отдел культуры» Гафурийского района выделит 20,8 млн на капремонт здания районного Дворца культуры в селе Красноусольский. О таком электронном аукционе стало известно 31 января, заявки принимаются до 10 февраля, тогда же состоится и сам аукцион.

Работы должны выполняться в Красноусольском, на улице Коммунистической, 14/1. Капитальный ремонт должен быть проведен до середины июня. Среди прочего, предполагается отремонтировать систему водоснабжения, двери, канализацию, окна, систему отопления, провести электромонтажные работы, заняться фасадами, отмосткой и пандусами.



4. Почти 400 тысяч литров топлива для «Уфимских инженерных сетей»

МУП «Уфимские инженерные сети» собирается купить автомобильного топлива на сумму в 18,8 млн рублей. О закупке объявили 4 февраля, заявки принимаются до 12-го числа, а итоги подведут 14-го.

Поставка топлива должна осуществляться через автозаправочные станции на территории Уфы и Башкортостана. Топливо будут закупать до 30 сентября с использованием топливных карт в рамках суточного лимита. Всего понадобится 75 тысяч литров «92-го» бензина по 45,67 рубля за литр, 9 тысяч литров «95-го» бензина по 48,44 рубля за литр и 300 тысяч литров дизельного топлива по 49,78 рубля за литр.



5. Самоходный трап — уфимскому аэропорту

Аэропорту понадобится один самоходный трап, предназначенный для посадки в самолеты 21 вида

Тем временем Международный аэропорт «Уфа» купит самоходный пассажирский трап за 7,5 млн рублей. Информацию о запросе предложений разместили на портале госзакупок 3 февраля, заявки принимаются до 11 февраля, а итоги подведут 12-го числа.

Аэропорту понадобится один самоходный трап, предназначенный для посадки в самолеты 21 вида, включая распространенные Boeing 737 и Airbus A320, а также, например, в Ту-134, Ил-62, а также в не выпускающийся с 1978 года Boeing 707. Трап должен быть не ранее 2016 года выпуска, общая наработка — не более 2,5 тысячи моточасов. Двигатель у трапа должен быть дизельным, с мощностью не менее 65 кВт. Скорость движения его составит до 25 км/ч.



6. Для «Энергосбытовой компании» — восемь «Дастеров»

А вот «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» планирует купить восемь легковых автомобилей на общую сумму в 7,02 млн рублей. Об открытых конкурентных переговорах в электронной форме было объявлено 5 февраля, заявки принимаются до 21-го числа, а итоги подведут только 17 апреля.

Всего предприятию понадобится восемь автомобилей, примерно по 880 тысяч за штуку. Из технического задания известно, что нужен Renault Duster или эквивалент — машина белого цвета с объемом двигателя около двух литров и мощностью не меньше 143 л. с., с механической коробкой передач, полным приводом, кондиционером и ГУРом, антиблокировочной системой, бортовым компьютером, подушками безопасности водителя и переднего пассажира. Поставку должны осуществить в Уфу, на улицу Речную, 1.



7. Автобус для Дворца культуры Караидельского района

Районный Дворец культуры Караидельского района Башкирии тоже закупит транспорт. Фото ok-karaidel.ucoz.ru

Районный Дворец культуры Караидельского района Башкирии тоже закупит транспорт. Речь идет об автобусе за 4,14 млн рублей. Соответствующий тендер разместили 5 февраля, заявки принимают до 13-го числа, а аукцион состоится 14-го.

Автобус должен будет вмещать не менее 50 пассажиров, в нем должно быть не меньше 30 пассажирских сидений, оснащенных ремнями безопасности. Двигатель автобуса будет объемом от 3,8 до 4,5 литров, максимальная мощность — не меньше 150 л. с. В автобусе при этом должна быть магнитола не менее чем с шестью динамиками.



8. Кассовое оборудование для совхоза «Рощинский»

Совхозу «Рощинский» понадобится компьютерное оборудование на общую сумму в 3,5 млн рублей. О закупке по результатам анализа рынка в электронной форме объявили 30 января, заявки принимаются до 10:30 утра 7 февраля, тогда же подведут и итоги.

Товар должен быть поставлен в Стерлитамак, на улицу Элеваторную, 43. Всего понадобится 22 POS-компьютера АТОЛ, 25 фискальных регистраторов, 30 кодов активации промотарифа на 15 месяцев, 35 шифровальных (криптографических) средств защиты фискальных данных, 25 программируемых клавиатур, 70 сканеров штрих-кодов, 22 дисплея покупателя, 25 15-дюймовых мониторов, столько же денежных ящиков и комплектов программного обеспечения, 40 товарных весов.

Совхозу «Рощинский» понадобится компьютерное оборудование на общую сумму в 3,5 млн рублей. Фото gs57.ru

9. Две KIA от «Лизинг-Трейда» для «Башсельхозтехники»

ООО «Башсельхозтехника» возьмет в лизинг два транспортных средства за 2,9 млн рублей. О закупке, которую осуществят у единственного поставщика, стало известно 5 февраля. Этим поставщиком стало казанское ООО «Лизинг-Трейд», зарегистрированное на Петербургской, 86а.

«Башсельхозтехнике» понадобятся два KIA YD — известных под названиями Cerato и Forte. Договор действует с 5 февраля 2020 по 1 февраля 2023 года — то есть почти 3 года. Конкретных требований к машине в документации обнаружить не удалось. Согласно сайту производителя, модель Cerato стоит от 1,05 млн рублей.



10. Билеты на культурные мероприятия за 2,5 миллиона

«Башкирская генерирующая компания» собирается купить билеты на культурные мероприятия для своих работников на общую сумму в 2,5 млн рублей. Закупка будет произведена у единственного поставщика — ООО «АртБилет». Известно о ней стало 30 января, а итоги были подведены еще 28-го числа.

Конкретное количество, а также цели закупки билетов в документации не указаны. Известно, однако, что билеты покупаются для проекта «Кафетерий». Что это за проект, информации найти не удалось. Услуги будут оказываться с 1 января по 31 декабря 2020 года.

