Автонеделя: расширение линейки Opel, автокредит вырос до миллиона, а старые машины «просели» вслед за новыми

Обзор событий автомобильного рынка от «Реального времени»

Фото: Максим Платонов

Chevrolet Niva перезапустят под брендом Lada, а Opel расширит линейку

Автомобиль Chevrolet Niva, с 2002 года выпускавшийся совместным предприятием АвтоВАЗа и General Motors, начнут выпускать под брендом Lada. Машина будет интегрирована в модельный ряд до конца 2020 года. При этом производство классической модели 4x4, ранее известной как «Нива», будет продолжено в прежнем режиме. Теперь под именем Niva будет выпускаться именно бывшая Chevrolet Niva. О соответствующих планах рассказали на пресс-конференции компании, посвященной итогам 2019 года. Напомним, в конце 2019 года GM вышел из совместного предприятия по производству автомобиля.

Тем временем Opel, совсем недавно вернувшийся на российский рынок, сообщил о планах по расширению модельного ряда. В конце декабря, напомним, заявлялось, что в России будут продаваться три модели — кроссовер Grandland X, микроавтобус Zafira Life и фургон Opel Vivaro. В начале 2020 года стало известно, что в планах компании запустить в течение этого года еще три модели, расширив линейку до шести. Кроме того, к топовым комплектациям собираются добавить средние и базовые, тем самым снизив стоимость машин.

Автомобиль Chevrolet Niva, с 2002 года выпускавшийся совместным предприятием АвтоВАЗа и General Motors, начнут выпускать под брендом Lada. Машина будет интегрирована в модельный ряд до конца 2020 года. Фото auto.rambler.ru

Грузовики «просели» вслед за легковушками, а сумма автокредита в Москве выросла до миллиона

В прошлом году падение авторынка случилось не только в сегменте легковых автомобилей, но и в случае с грузовиками. По данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых грузовых автомобилей составил 80,7 тысячи единиц — это на 2% меньше, чем в 2018 году. Из 10 главных по продажам производителей грузовых машин рост по итогам года был зафиксирован только у трех. Это — лидеры рынка КАМАЗ и ГАЗ (+7,3% и +5,9% соответственно), а также «Урал», расположившийся на восьмом месте (+5,4%). Остальные производители продажи снизили. Например, у замыкающего тройку лидеров Volvo проседание составило 11%, а у Scania с 4-го места — вообще 16%.

При этом «Известия» со ссылкой на исследование БКИ «Эквифакс» сообщают, что средняя сумма автокредита в столице перешагнула психологическую отметку в 1 миллион рублей. В долг на покупку машины в Москве по сравнению с 2015 годом стали брать на 45% больше. В регионах средняя сумма автокредита за 4 года выросла еще больше — на 49%, до 761 тысячи рублей. Эксперты предполагают, что средний чек автокредита за пределами Москвы может достигнуть миллиона рублей в конце 2021 — начале 2022 года, другие знакомые с рынком экономисты называют срок в 5 лет.

Из 10 главных по продажам производителей грузовых машин рост по итогам года был зафиксирован только у трех. Это — КАМАЗ, ГАЗ и «Урал». Фото Олега Тихонова

Авто с пробегом дорожают, но теряют спрос, а в Европе интерес к машинам не снижается

Тем временем в цене растут не только новые, но и подержанные автомобили. Как посчитали в «Авто.Ру», машины с пробегом в 2019 году в среднем подорожали на 2,4% — до 581 тысячи рублей. Башкортостан и Татарстан оказались в списке лидеров по росту — здесь он составил 15,1% и 9,7% соответственно. При этом «Коммерсант» отмечает уменьшение объема рынка, который связан с динамикой реальных доходов населения. Вторичный рынок показал падение продаж на 0,4% — до 5,4 млн автомобилей.

Интересно при этом, что автомобильный рынок не снижается в Европе. Как сообщает Finmarket.ru со ссылкой на Европейскую ассоциацию производителей автомобилей, в 2019 году регистрация новых автомобилей в Европе выросла на 1,2% — до 15,3 млн штук. Наиболее значительный рост — в Германии (на 5%) и Франции (на 1,9%). В декабре рынок вообще вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 21,7%.