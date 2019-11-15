Греко-римская борьба в Казани: 400 спортсменов из 42 регионов России
Сегодня в казанском дворце единоборств «Ак Барс» открылся VI всероссийский турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Мубаракшиновича Сахабутдинова. Соревнования собрали на казанских коврах 400 спортсменов из 42 регионов Российской Федерации. Турнир пройдет среди борцов в возрасте до 21 года. Юниоры определят сильнейших в весовых категориях 55 кг, 60 кг, 63 кг, 67 кг, 72 кг, 77 кг, 82 кг, 87 кг, 97 кг и до 130 кг.
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