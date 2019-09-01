Загитову тянет в Японию, хоккеистов «Салавата» — на футбол, а Лихошерстова — на Британские острова

Обзор социальных сетей звезд татарстанского и башкирского спорта

Последняя неделя лета поставила жирную точку в отпусках многих спортсменов. Правда, фигуристы и волейболисты пока еще прощаются с летом за границей, но хоккеисты уже совсем скоро начнут регулярный чемпионат, а футболисты стартовали еще в июле. Спортивная редакция «Реального времени» подготовила подборку самых ярких и любопытных постов в социальных сетях от башкирских и татарстанских звезд спорта. Почему Алина Загитова все больше времени проводит в Японии, как адаптируются в Казани шведские легионеры «Ак Барса», чем живут уфимские хоккеисты вне работы и как культурно обогащаются волейболисты «Зенит-Казань» — об этом в обзоре «Реального времени».

«Японизация» Загитовой продолжается

Уже давно ни для кого не секрет, что настоящей Меккой фигурного катания на сегодняшний день является Страна восходящего солнца. Именно здесь по-настоящему фанатичное внимание к «фигурке» со стороны СМИ и болельщиков, здесь самые высокие рекламные контракты для известных фигуристов и здесь билеты на показательные шоу скупаются за пару часов.

Алина Загитова, как и Евгения Медведева в свое время, быстро это поняла, поэтому в Японии она очень частый гость. Олимпийская чемпионка активно раздает интервью местным телешоу (в России, кстати, фигуристка журналистов практически игнорирует), снимается для местной рекламы и просто отдыхает. Вот и на уходящей неделе Алина отправилась на шопинг в Токио.

«Этим летом в Токио. Гинза. Дом красоты Шисейдо. Волшебно и незабываемо», — подписала Загитова подборку своих фото в токийском торговом центре (фигуристка, как известно, является лицом этой косметической компании).

Впрочем, не забывает Загитова и о своем главном контракте с немецким экипировщиком Puma, с которым она «подписалась» еще зимой и с тех пор снимается в спортивных костюмах и кроссовках только этой фирмы. Вот и несколькими днями ранее Алина снялась в стильном и ярком фотосете, где в довольно расслабленном виде (что непривычно для всегда собранной фигуристки) восседает в кресле в кроссовках «правильной» компании.



А Микаэль Викстранд — татаризируется

А вот новый защитник «Ак Барса» из Швеции Микаэль Викстранд, которому предстоит провести первый сезон в Континентальной хоккейной лиге, активно адаптируется к новой среде и культуре. Не так давно он вместе со своим соотечественником, еще одним новичком казанцев голкипером Адамом Рейдеборном, гулял по казанскому Кремлю, нахваливая его красоты. А теперь, судя по Instagram, перевез в Казань свою семью с маленьким ребенком.

«Самый лучший в мире парень!» — подписал он на шведском фото своего сына в начале этой недели.

А два дня назад шведский хоккеист выложил и фото с официальной презентации состава «Ак Барса» вместе с формой своей новой команды. Остается надеяться, что адаптация на льду для Микаэля пройдет так же гладко, как и в новом для него городе.

Ника Кипиани — новый объект обожания казанских фанаток футбола

Из всего грузинского легиона в казанском «Рубине» Ника Кипиани — единственный, кто свободно говорит на русском языке и при этом пока получает наименьшее игровое время. Впрочем, недостатком популярности среди казанских любительниц футбола он от этого не страдает.

Свое внимание на яркой и эффектной внешности 22-летнего нападающего сфокусировали сначала smm-щики казанского клуба, выложив портрет футболиста крупным планом, и в Instagram тут же пошли комментарии далекие от футбола — в основном от женской половины поклонников «рубиновых». Позже фото в свой профиль «подхватил» и сам Ника.

На клубном фото Кипиани действительно чем-то напоминает защитника сборной Испании и каталонский «Барселоны» Жерара Пике в молодые годы, что не могли не отметить любительницы футбола.

Уфимская коллаборация Александра Бурмистрова и Ярослава Ракицкого

Экс-«барс», а ныне нападающий «Салавата Юлаева» Александр Бурмистров тоже интересуется отечественным футболом и яркими игроками. Вот только критерии отбора «любимчиков» у него несколько иные.

Так, например, после домашнего матча «Уфы» с действующим чемпионом страны питерским «Зенитом» Бурми решил лично пообщаться с украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким, ставшим любимцем питерских болельщиков благодаря пушечным ударам со штрафных.

Дежурными фразами, судя по общему фото спортсменов, дело не закончилось. «Спасибо за подгон», — подписал Александр совместное фото и добавил смайлики в виде мяча и клюшки, намекая на обмен спортивными снарядами на память.

В комментариях тут же отметился другой украинский футболист (и главная звезда украинского футбола) Александр Зинченко, который переходил в «Манчестер Сити» как раз из уфимского клуба. Защитник «Сити» простыми огненными смайлами одобрил такую неожиданную «коллаборацию» товарищей.

Хоккеисты «Салавата» дружно топят за «Уфу»

Впрочем, как оказалось, Бурмистров не единственный из хоккеистов «Салавата Юлаева», кто пришел в тот день поддержать коллег из ФК «Уфа». На общем фото с сектора на уфимском стадионе «Нефтяник», которое выложили сразу несколько хоккеистов, можно отметить и защитников «зеленых» Григория Панина, Павла Коледова и Артема Сергеева, и нападающего Никиту Сошникова, и голкипера Андрея Кареева. Пришли на футбол и супруги игроков «Салавата».

И поддержка хоккеистов, как оказалось, помогла футболистам — неожиданная и сенсационная победа «Уфы» над чемпионом 1:0. Видимо, хоккеистам нужно ходить на стадион чаще — глядишь и в еврокубки «горожане» вернутся.

Похоже, атмосфера в коллективе «Салавата Юлаева» здоровая. Когда игроки вместе во внетренировочное время, да еще и семьями — это показатель.

Лихошерстов осваивает Британские острова

Волейбольный сезон, в отличие от футбольного и хоккейного, стартует еще не скоро, и у спортсменов пока еще есть время отдохнуть и изучить интересные уголки земного шара.

Самым необычным выбором (а, следовательно, и пейзажами в Instagram) отметился блокирующий «Зенит-Казань» Вадим Лихошерстов. Волейболист, видимо, устал от пляжного отдыха и решил разнообразить его походами по холмистому и скалистому побережью Ирландии. В частности, в аккаунте Вадима можно полюбоваться Утесами Мохер — клифом на берегу Атлантического океана в графстве Клэр.

Но сначала Лихошерстов тщательно изучил и Англию — он осмотрел все основные лондонские достопримечательности, в том числе Бейкер-стрит и Тауэрский мост. Не забыл заглянуть волейболист и в престижнейшие учебные заведения мира — Оксфорд и Кембридж.