Пожалуй, лучшая Лига чемпионов в истории. Английские клубы выдали главные камбэки сезона

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» подарили футбольным гурманам два сказочных вечера

Неожиданные вылеты почти всех топ-клубов Европы еще на стадии четвертьфиналов уже сделали нынешнюю Лигу чемпионов особенной. Но когда в полуфинале случилось сразу два чудесных спасения английских клубов с трехголевого гандикапа, стало окончательно ясно, что нынешний сезон — самый сумасшедший и непредсказуемый в истории еврокубка с момента его «реформации». Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, как Клопп победил в самой безнадежной ситуации, а «Тоттенхэм» вышел в финал ЛЧ впервые в своей истории, оставив нас без такого симпатичного «Аякса».

Алисон — прародитель исторической победы. А Месси вновь исчез в нужный момент

0:3 в первом матче на «Камп Ноу» — если кто-то и ждал тотального перелома в этом полуфинале, то только самые безбашенные и верящие в безмерное чудо поклонники мерсисайдцев.

«Если вылетать, то красиво», — под таким напутствием своего наставника Юргена Клоппа готовился «Ливерпуль» к ответному матчу на вечно поющем «Энфилде».

«Мы должны провести идеальный матч, а еще нам нужна удача», — тянул немного в другую сторону защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон, и так вышло, что «красные» вышли на поле показывать и то, и другое. Идеальный настрой и мощный напор, с которыми вышел «Ливерпуль», принесли свои плоды уже на 7-й минуте — Ориги оказался именно там, где надо было, чтобы добить. Удача в этом матче тоже явно была двенадцатым игроком в красной футболке.

Каталонцы особо не закрывались и сами лезли в атаку, а мерсисайдцы включили самоотдачу на пятую скорость и выгрызали мячи даже в центре поля. По первым минутам никто и не мог сказать, кто здесь главный фаворит всей Лиги чемпионов, «Барса» лишь робко огрызалась, но на большее ее не хватало — «красные» тут же перехватывали и неслись вперед. Высокий прессинг душил гостей, и они с трудом выходили из обороны.

И это учитывая тот факт, что «Ливерпулю» сильно не хватало его лидеров — Салаха, Фирмино и Кейта.

Что же касается Лео, то это как раз тот случай, когда вся Каталония, многочисленные фанаты «блауграны» в остальном мире и еще 10 человек на поле уповали на одного лишь него. Фото facebook.com/fcbarcelona

И если бы не постоянное кряхтение и покашливание русскоязычных комментаторов, вещающих в звуке словно из репортажа 80-х годов, то первую четверть матча и впрямь можно было бы считать идеальной. Не только для «Ливерпуля», но для футбола вообще.

Вскоре «Барса» смекнула, как убить прыть англичан, и стала просто разбивать игру на эпизоды, сбивая темп и не гнушаясь нарушениями. Наконец проснулся Месси (но лишь эпизодически — в большей части игры его просто выключили), который резко пробил от угла штрафной прямо в «девятку», но Алисон достал, и это стало началом конца. Именно Алисон, который сохранил свою команду в игре после серии опасных атак «Барсы», стал «прародителем» дальнейшей истории.

Что же касается Лео, то это как раз тот случай, когда вся Каталония, многочисленные фанаты «блауграны» в остальном мире и еще 10 человек на поле уповали на одного лишь него. Вот только это был не вечер Месси — четко разглядеть, что он был на поле, можно было лишь после финального свистка, когда десятый номер с недовольным выражением лица направлялся в раздевалку.

Полностью провалил матч и Коутиньо, который не создал за первый тайм ни одного момента, — замена напрашивалась, но Вальверде не прочувствовал. Так же, как не сумел и передать правильный настрой остальной команде.

Главный угловой XXI века запомнится навсегда

А вот тайм второй окончательно перевернул все в европейском футболе за один вечер. Команда Клоппа из раздевалки вышла еще заряженнее, хотя что это сложно было представить.

Высокий прессинг «Ливерпуля» стал совсем невыносимым для каталонцев — они едва успевали подбирать ноги. Последующие три мяча описывать нет смысла — важно, что каждый из них логичен, понятен и неоспоримо заслужен. Но самым главным моментом поединка стал эпизод с угловым, который смело можно назвать «угловым века».

Пижонство и расхлябанность, которые играли с «Барселоной» злую шутку весь матч, вконец добили ее именно тогда, когда Трент Александер-Арнольд и Ориги выдали эти эпические 15 секунд.

Немецкий специалист не только переиграл своего визави Вальверде в тактике, но еще больше — в умении настроить своих игроков. Фото facebook.com/LiverpoolFC

Александер-Арнольд готовился подать угловой и ждал, когда с поля уберут лишний мяч, но затем отошел от мяча и хотел уступить подачу Джердану Шакири. Каталонцы спокойно готовились к подаче, а тер Штеген хлопал в ладоши и давал указания своим защитникам. Никто из «Барсы» даже не смотрел в сторону углового флажка — все решили, что пока Шакири не дойдет до угла, опасности нет. Но не тут-то было — защитник «Ливерпуля» заметил одинокого Ориги в штрафной, вдруг резко вернулся назад и отдал неожиданный пас мимо зевающих каталонцев — лишь Пике в последний момент среагировал, но было поздно. Ориги не растерялся и подставил ногу — 4:3, и это было последний смертельный выстрел.

Сам Трент после игры признавался, что это была импровизация. «Я думаю, все получилось инстинктивно. Это был один из тех моментов, когда вы просто видите шанс».

«Барселона» так и не сумела собраться и даже просто создать толкового финального навала. Юрген Клопп подготовил команду в данный конкретный вечер, на данный конкретный матч так, что ее уже никому было не остановить. Немецкий специалист не только переиграл своего визави Вальверде в тактике, но еще больше — в умении настроить своих игроков. Если каталонцы и вышли на поле, то только чтобы поставить галочку после домашнего разгрома. Игроки «Ливерпуля» вышли умирать. Именно это стало определяющим фактором полуфинала.

Ну а «Барселона», которая вылетела в прошлом сезоне примерно в такой же ситуации от «Ромы», так ничему и не научилась. Пижонство — главный враг топ-клубов.

Гибкий «Аякс» действует так, как хочет сам, но проигрывает



На следующий день никто, конечно, подобной сказки не ждал, и, как оказалось, зря. «Аякс» хоть и умеет играть так, что глаз не оторвать, все же к полуфиналу избрал подход несколько более прагматичный, чем обычно.

Пожалуй, впервые в нынешнем году амстердамцы, главное открытие сезона Лиги, сыграли от обороны в первом матче против «Тоттенхэма», и это позволило им увезти минимальную победу с тотально обновленного «Уайт Харт Лейн».

Но ко второму матчу они даже и думать не смели, чтобы окапываться и защищать добытое в Англии преимущество, а принялись душить «Тоттенхэм», сделав очередной шаг навстречу Мадриду уже на 5-й минуте.

Сначала Тадич при массовом навале пробил мощно из-под защитника с рикошетом и заработал угловой. А уже со стандарта «Аякс» забил так легко, словно в рядовой игре голландской Эредивизи против какого-нибудь «Ден Хаага». Это Де Лигт завис в воздухе выше всех и легко переправил мяч головой в дальний угол. Рефери решил глянуть VAR, но тот ничего нового не показал — чистый гол.

Тут же свой супермомент создали «шпоры», которые продолжали играть так, будто ничего не произошло. Мяч попал в штангу после прострела Сона, Эриксен мог добивать, но не ожидал, что мяч окажется у него. После этого игра успокоилась и проснулась лишь во второй половине тайма, когда все тот же Сон выскочил один на один с Онаной, и снова кореец переиграть вратаря не сумел. У англичан моментов было предостаточно — только реализуй.

Но вместо этого «Аякс» словно по заранее приготовленному плану сотворил из ниоткуда второй гол и, казалось, снял все вопросы — теперь «Тоттенхэму» нужно было забивать три за один тайм. Это Ван де Бек создал быструю контратаку, отдал налево Тадичу, который прострелил точно под удар Зиешу. Удар Хакима вышел точным — прямо в дальний уголок. Пока трибуны сходили с ума, Зиеш заигрывал с камерой, будто точно знал, что этот гол случится и обязательно на этой самой 35-й минуте — с таким спокойствием он указывал на телезрителей, как бы говоря им: «Я же обещал, что забью». Но Зиеш просто не знал, что у «шпор» заготовлен свой план на второй тайм, где как по нотам расписано главное спасение для «Тоттенхэма» в еврокубках.

Ко второму матчу они даже и думать не смели, чтобы окапываться и защищать добытое в Англии преимущество, а принялись душить «Тоттенхэм», сделав очередной шаг навстречу Мадриду уже на 5-й минуте. Фото ajax.nl

Моура убил «Аякс» и вывел «шпор» в исторический финал

Словно подхватив гиперудачу и гипернастрой, которые выдали днем ранее в своем втором тайме мерсисайдцы, «шпоры» выскочили на после перерыва совсем другими. Моментов было по-прежнему много, только теперь у англичан наконец-то стало все получаться.

Сначала «Тоттенхэм» выдал скоростную контратаку — Моура начал ее, скинув мяч на Алли, и Моура же ее и завершил, получив мяч обратно и пробив в угол, 2:1. Уже вскоре «Аякс» в суматохе отбивался, как мог, в своей вратарской, но «Тоттенхэм» был неудержим и после трех волн атак затолкал еще один — это тот же Моура извернулся в чужой штрафной и отправил мяч в тот же угол, 2:2.

Эрик тен Хаг быстро среагировал заменами, Почеттино тоже начал искать варианты, и вскоре вместо слишком заведенного Роуза на поле пошел Дэвис, а Эрик Ламела поменял Триппьера. Тренер «Тоттенхэма» до последнего вел себя спокойно, не выдавая волнения перед игроками, пока наконец не сорвал с себя пиджак и в сердцах не выкинул жвачку. С одного только взгляда на Почеттино можно было прочувствовать весь тот мандраж и в то же время возбуждение, с которым он смотрел то на поле, то на табло.

Вот здесь игра окончательно сбилась на безумные опаснейшие обоюдные атаки, и потихоньку становилось заметно, что «шпоры» перебегали несколько подзагнанных голландцев, а потом и вовсе перешли на один сплошной навал. Чем ближе была концовка, тем более остервенело англичане рвались к чужим воротам, лишь бы забить этот последний и такой нужный мяч. Онана тянул время как мог, выкидывая мячи за кромку поля и не боясь желтых карточек за задержку. Камерунский голкипер старался хоть как-то дать полевым перевести дух, но и это не помогло голландцам.

Уже на добавленной 5-й минуте все тот же неудержимый бразильский полузащитник Лукас Моура получил разрезающую передачу из глубины поля и отправил свой третий мяч в левый от Онаны угол — 2:3, и «Тоттенхэм» впервые в своей истории будет играть в финале Лиги чемпионов!

Такое сумасшествие в европейском футболе даже сложно вспомнить. В обоих полуфиналах английские клубы вырвали свои матчи, уступая три мяча. Причем во второй паре у «Тоттенхэма» для спасения был лишь один-единственный тайм. И «шпоры» это сделали, подарив болельщикам вторую сказку за два вечера.