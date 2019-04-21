Поволжская неделя: Минниханов в Башкортостане, срочная госпитализация Быкова, доходы чиновников

События уходящих семи дней в ПФО

На минувшей неделе в Уфе провели Дни Татарстана в Башкортостане. Символическое братание двух конкурирующих республик прошло гладко. Чего нельзя сказать о визите в Башкортостан писателя и журналиста Дмитрия Быкова. Госпитализированный по прилету в Уфу литератор уже перевезен в Москву, но диагноз ему так и не поставлен. Группа ГАЗ попросила у правительства почти 30 млрд рублей. «Реальное время» проанализировало рынки страхования в Самаре и Нижнем Новгороде. Также на этой неделе отчитались о доходах многие региональные чиновники.

Башкирия

В среду стало известно, что писатель Дмитрий Быков, прилетевший в Уфу, экстренно госпитализирован. Он был введен в состояние искусственной комы. В СМИ сразу же стало появляться множество версий диагноза литератора. Однако точно определить причину недуга башкирские врачи не смогли. К ним на помощь направилась бригада медиков из московского госпиталя имени Бурденко. Состояние Быкова оставалось тяжелым и на следующий день. Было принято решение доставить писателя в Москву. В пятницу его супруга Ирина Лукьянова рассказала о положительных изменениях в состоянии писателя.

В среду и четверг в Уфе прошли Дни Татарстана в Башкортостане. Прибывший на это мероприятие президент РТ Рустам Минниханов вновь напомнил, что «нет никого ближе татарина и башкира». Он пообещал в следующем году провести Дни Башкирии в Татарстане. На открытии делового форума «Башкортостан — Татарстан» Минниханов предложил нарастить товарооборот между республиками с 34 млрд до 50—60 млрд рублей. Кстати, на форуме стало известно, что Казанский вертолетный завод может передать сборку фюзеляжа вертолета «Ансат» «Кумертаускому авиационному производственному предприятию» (КумАПП).

Бывший советник главы Альметьевского района РТ по инвестиционному развитию Ратмир Мавлиев стал главой Нефтекамска. При этом он является сыном местного предпринимателя Рафила Мавлиева. «Реальное время» изучило ситуацию в городе, которым предстоит управлять самому молодому в Башкирии мэру.

В среду и четверг в Уфе прошли Дни Татарстана в Башкортостане, где вновь прозвучало, что «нет никого ближе татарина и башкира». Фото tatarstan.ru



Уфимский политолог Дмитрий Казанцев написал колонку о проблемах с парковками в Уфе на фоне объявленной Хабировым войны автомобилистам, паркующимся на газонах. Штрафы за нарушение правил составляют от 1—2 тыс. до 20—30 тыс. рублей.

Из-за гибели озимой пшеницы в Башкирии, как и в ряде других регионов, могут ввести чрезвычайное положение. Пока ситуацию изучают эксперты федерального уровня.

В СПЧ сообщили о требованиях, выдвинутых властям РБ по ситуации в Сибае. В частности, общественники рассказали, что, возможно, в шахтах карьера продолжается тление руды. Также они назвали и возможную причину подземного пожара: отработанные шахты не бетонировались и не заиливались.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров отчитался о доходах за 2018 год. Согласно опубликованной декларации, он заработал 4 млн рублей. Бывший мэр Уфы Ирек Ялалов, перебравшийся в Совет Федерации в ноябре 2018-го, отчитался о доходе в 6,39 млн рублей. Самым богатым депутатом Госдумы от РБ стал глава партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов. Он задекларировал доход в 23,4 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении ряда судей в регионах. В том числе глава государства утвердил на посту председателя Верховного суда Башкортостана Земфиру Латыпову. Она останется на посту «до достижения предельного возраста пребывания в должности судьи».

Земфира Латыпова останется на посту «до достижения предельного возраста пребывания в должности судьи». Фото vechufa.ru

Самара

Судья из Казани Раиль Шайдуллин был назначен судьей Шестого кассационного суда общей юрисдикции, который находится в Самаре.

Бывшего председателя Совета депутатов Промышленного района Самары Минахмета Халиуллова, подозреваемого в даче взятки, местный райсуд выпустил из СИЗО.

«Реальное время» подготовило обзор рынка страхования в Самарской области. По итогам 2018 года регион показал один из самых значительных результатов по премиям страховщиков — за год компании получили 28,1 млрд рублей.

Нижний Новгород

Нижегородский автопроизводитель ГАЗ Олега Дерипаски обратился к правительству с просьбой выделить дополнительно 29,5 млрд рублей государственной поддержки в связи с санкциями США. Однако власти не стали торопиться с помощью. Сначала в правительстве сказали, что думают о целесообразности такого шага. А позже уточнили, что поддержка группы будет умеренной.



На этой неделе также вышел обзор «Реального времени» по рынку страхования в Нижегородской области. За 2018 год в регионе страховщики получили премий на сумму 19,9 млрд рублей, при этом выплаты составили 7,3 млрд рублей.



Нижегородский районный суд отправил под арест бывшего зампрокурора области Дмитрия Жиделева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Нижегородский автопроизводитель ГАЗ Олега Дерипаски обратился к правительству с просьбой выделить дополнительно 29,5 млрд рублей государственной поддержки в связи с санкциями США. Фото dalnoboi.org

Киров

Кампания по раскрытию доходов идет по всей России. Губернатор Кировской области Игорь Васильев отчитался о доходе в 2,2 млн рублей. Он также задекларировал 1/3 квартиры площадью 75,1 кв. м, автомобили Volkswagen Touareg и ВАЗ-21053. В пользовании чиновника находятся два земельных участка площадью 1,2 тыс. и 1,5 тыс. кв. м и жилой дом площадью 206 кв. м.

Удмуртия

Процесс по делу экс-главы Удмуртии Александра Соловьева продолжается. На очередном заседании суда поставщик песка для строительства мостов через реки Каму и Буй Рустем Валеев рассказал об обстоятельствах дачи взяток бывшему руководителю республики. Он дал показания о том, как помог узаконить дом бывшего губернатора в элитном поселке на берегу Камы.



МУП «Воткинские городские электрические сети» (ВГЭС) объединят с городским предприятием «Благоустройство». Позже они, одним юрлицом, будут проданы. Власти Воткинска рассчитывают получить за энергопредприятия более 300 млн рублей.

В Ижевске планируют открыть два новых киноцентра. Ожидается, что первый, под названием «Дядя Федор», заработает в конце июня в ТРЦ «Италмас». Второй кинотеатр должен появиться осенью в новом ТРК «Матрица» в Ленинском районе города.

Ижевская группа ИТС Михаила Попова приобрела у башкирского совхоза «Алексеевский» животноводческий комплекс в Янаульском районе РБ. Стоимость сделки составила 120,5 млн рублей. Компания рассчитывает вложить в комплекс еще 1,3 млрд рублей. Молоко предполагается поставлять на переработку все тому же совхозу.

группа ИТС Михаила Попова приобрела у башкирского совхоза «Алексеевский» животноводческий комплекс в Янаульском районе РБ. Фото alex-agro.ru

Ульяновск



В правительстве Ульяновской области также отчитались о доходах за 2018 год. Больше всех заработала министр финансов Екатерина Буцкая (3,2 млн рублей). Мэр Ульяновска Сергей Панчин задекларировал 2,8 млн рублей.