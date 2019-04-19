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В Самаре суд перевел под домашний арест экс-депутата Минахмета Халиуллова

13:09, 19.04.2019
В Самаре суд перевел под домашний арест экс-депутата Минахмета Халиуллова
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Самарский райсуд изменил меру пресечения бывшему председателю Совета депутатов Промышленного района Самары Минахмету Халиуллову. Он переведен из СИЗО под домашний арест.

Следователь согласился ходатайствовать об освобождении обвиняемого из-под стражи после того, как он дал признательные показания и согласился сотрудничать со следствием, передает «Волга Ньюс».

Срок домашнего ареста экс-депутату установили на три месяца — до 20 июля. Он был освобожден из-под стражи в зале суда.

СКР подозревает Халиуллова в коммерческом подкупе. Якобы депутат передал врио руководителя самарского фонда капремонта Михаилу Архипову более 1 млн рублей. Взамен связанные с ним компании получили подряды на ремонт ряда домов.

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