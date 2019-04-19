В Самаре суд перевел под домашний арест экс-депутата Минахмета Халиуллова

Самарский райсуд изменил меру пресечения бывшему председателю Совета депутатов Промышленного района Самары Минахмету Халиуллову. Он переведен из СИЗО под домашний арест.

Следователь согласился ходатайствовать об освобождении обвиняемого из-под стражи после того, как он дал признательные показания и согласился сотрудничать со следствием, передает «Волга Ньюс».

Срок домашнего ареста экс-депутату установили на три месяца — до 20 июля. Он был освобожден из-под стражи в зале суда.

СКР подозревает Халиуллова в коммерческом подкупе. Якобы депутат передал врио руководителя самарского фонда капремонта Михаилу Архипову более 1 млн рублей. Взамен связанные с ним компании получили подряды на ремонт ряда домов.