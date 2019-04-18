В Уфу приедут врачи из госпиталя Бурденко для лечения Дмитрия Быкова

В Уфу прибудет бригада врачей из московского госпиталя имени Бурденко для помощи в лечении писателя и журналиста Дмитрия Быкова.

Также в столицу Башкирии приедет руководитель «Новой газеты» Дмитрий Муратов, сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Twitter. Он отметил, что за ночь изменений в состоянии Быкова не произошло.

«Вместе с уфимскими коллегами они (врачи госпиталя Бурденко) определят дальнейший ход лечения Дмитрия Быкова», — подчеркнул Венедиктов.

Напомним, что 17 апреля в Уфе был экстренно госпитализирован писатель и журналист Дмитрий Быков. В столице Башкирии он планировал провести лекцию. За несколько часов до этого ему стало плохо.

Ирина Лукьянова, жена Дмитрия Быкова, рассказала, что его состояние стабилизировалось. По ее словам, состояние писателя стабильно тяжелое, он находится в медицинском сне.