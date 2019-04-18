Скворцова: писатель Дмитрий Быков находится в стабильно тяжелом состоянии

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова рассказала о состоянии российского писателя Дмитрия Быкова, госпитализированного накануне в Уфе. Она назвала его стабильным, но тяжелым.

«Быков находится в стабильно тяжелом состоянии, гемодинамически стабилен. За ночь состояние его не ухудшилось. Его состояние обусловлено декомпенсацией хронического заболевания», — передает слова министра ТАСС.

По словам Скворцовой, наблюдение ведут главные внештатные специалисты Минздрава по анестезиологии, реанимации и неврологии, ведущие медики Эндокринологического научного центра. Два раза в сутки проводятся телемедицинские консилиумы. «Для решения вопроса о дальнейшей тактике ведения пациента, в том числе определения срока медицинской эвакуации, направлены специалисты НИИ Вишневского и НИИ эндокринологии», — отметила министр.

Напомним, что в среду, 17 апреля, Быков был госпитализирован сразу по прибытии в Уфу. Медики говорят, что у него проявились проблемы с кровообращением мозга. Он введен в искусственную кому. Из Москвы для помощи башкирским врачам отправились медики госпиталя имени Бурденко.