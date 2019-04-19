Губернатор Кировской области в прошлом году заработал 2,2 млн рублей

По итогам 2018 года доход губернатора Кировской области Игоря Васильева составил 2,2 млн рублей.

В собственности у него находится 1/3 квартиры площадью 75,1 кв. м, а также автомобили Volkswagen Touareg и ВАЗ-21053, в пользовании два земельных участка площадью 1,2 тыс. и 1,5 тыс. кв. м и жилой дом площадью 206 кв. м, говорится на сайте регионального правительства.

Супруга Васильева за 2018 год заработала 952,8 тыс. рублей. У нее в собственности находится автомобиль Toyota Land Cruiser-200, земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м и 1/3 квартиры площадью 75,1 кв. м.

Напомним, Васильев в 2017 году заработал 2,1 млн рублей, его супруга — 2,4 млн рублей.