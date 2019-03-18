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«Лыжные супермены» закрывают сезон: 79 спортсменов на 100-метровке в парке Горького

09:00, 18.03.2019
«Лыжные супермены» закрывают сезон: 79 спортсменов на 100-метровке в парке Горького

17 марта в Казани, в парке им. Горького состоялась суперспринтерская лыжная гонка «Red Bull Супер 100». В международных соревнованиях приняли участие 79 спортсменов. Победителем мужской гонки стал мировой рекордсмен на дистанции 100 м Эмануэль Беккис (Италия), в двух финальных стартах обошедший Константина Климушина из Санкт-Петербурга. Бронзу завоевал Иван Жилинский из Санкт-Петербурга. Ирина Коваленко (Санкт-Петербург) в двух финальных старта обошла Ольгу Летучеву (Санкт-Петербург). Третья — Гульнара Абдюшева из Казани.

Видео Камиля Исмаилова
Спорт
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