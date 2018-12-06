46 регионов, 400 тыс. участников: Сбербанк и Google подвели итоги двух с половиной лет реализации совместной программы для предпринимателей «Бизнес класс»

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Тематический телемост объединил активных участников реализации проекта «Бизнес класс», включая Казань, Санкт-Петербург, Тюмень, Самару, Новороссийск, Воронеж, Екатеринбург, Ростов-на-Дону.

Центральные спикеры — заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов и директор по бизнес-операциям в развивающихся рынках региона ЕМЕА, Google Россия Юлия Соловьева, разместились в студии московской штаб-квартиры ПАО Сбербанк на Кутузовском проспекте.



Татарстан был первым

Проект стартовал именно в Татарстане. В апреле 2016 года было объявлено о наборе слушателей, и уже вскоре более 30 тыс. жителей республики включились в эту программу. Столь широкий отклик не случаен, уверены в Сбербанке.

— Спасибо президенту Татарстана, который помогал и активно вовлекался в процесс. Он постоянно проводил совещания, мониторил активность районов: сколько человек зарегистрировано и сколько окончили программу. Мне кажется, что это очень классная политика. В Татарстане, на самом деле, очень много ресурсов в обучение предпринимателей вкладывает и сам регион. Я поработал в четырех регионах, и ни в одном из них такой картины не было, — поделился впечатлениями заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Антон Каменев. Вместе с татарстанскими журналистами и участниками «Бизнес класса» он занял место у экрана в центральном офисе Сбербанка в Казани, на Бутлерова, 44.

Пользуясь моментом, представители СМИ не упустили возможности расспросить первых выпускников проекта о том, что дало им участие в программе.

За программу MBA я бы отдал миллион

Тренингов, семинаров, развивающих программ сегодня множество. Но далеко не все так эффективны, как «Бизнес класс», уверен основатель бренда KazanExpress.ru Линар Хуснуллин.

— Я очень много тренингов посетил за 10 лет существования своего бизнеса. Наверное, процентов 50 полезной информации, что я получил, — заслуга «Бизнес класса». Я по складу гуманитарий, и у меня всегда были проблемы с подсчетами. Сейчас я готов общаться с любым бухгалтером или экономистом на одном языке. Еще один важный момент: за программу MBA мне бы пришлось заплатить от 500 тысяч до миллиона рублей. А «Бизнес класс» дал мне эти знания бесплатно.

Собственно, появлением одного из самых активно развивающихся маркетплейсов в Европе — KazanExpress.ru, Татарстан и Россия тоже обязаны «Бизнес классу».

— Когда я вошел в программу, у нас была сеть магазинов «Все по 99». Мы занимались офлайн-торговлей. Пока проходили обучение, их стало 150 — запустили франшизы, вошли в другие города. Сейчас эти магазины я продал и на базе инсайдов — идей, что пришли в голову, создал онлайн-площадку. И сейчас мы являемся одним из самых быстрорастущих маркетплейсов в Европе. KazanExpress.ru — название татарстанское, но мы уже вышли на федеральный уровень. Каждый месяц новые города открываем, — поделился историей успеха Хуснуллин.

Школ было три, сегодня — девять

Еще один успешный выпускник пилотного набора «Бизнес класса» — Ильназ Давлетшин. Правда, учился он не один, а подтянул к процессу весь свой коллектив. Мечтой команды «Чемпион» было открыть и успешно развивать сеть футбольных школ для татарстанских ребятишек. На старте обучения таких школ у них было три. Сегодня — девять. Недавно открыли в Альметьевске и Нижнекамске.

— Если взять в целом программу, то она дала очень много полезной информации. Мы получили конкретные инструменты, которые сразу же внедряли в свой бизнес. Мы и раньше проходили немало обучающих курсов. Но здесь — самая соль. Без воды — только те инструменты, которые можно применять в любом бизнесе, вне зависимости от направления и масштаба, — высказали свои впечатления от участия в программе Ильназ Давлетшин и его компаньон Сергей Жолобов.

И таких историй по всей стране сотни и даже тысячи. С учетом того, что 2,5 года — ничтожно малый промежуток времени, результаты впечатляют.

В душе мы все та же компания, начинавшая свой путь в гараже

Помогать успешным стартам — эту задачу Google считает одной из ключевых.

— Google — компания, которая до сих пор в душе остается стартапом, мы начинали свое развитие из гаража. И мы с удовольствием поддерживаем развитие предпринимательства. У нас существует программа, которую мы запустили уже в 50 странах мира: «Расти вместе с Google». Мы помогаем предпринимателям создать свой бизнес, лучше понимать технологии, и очень приятно, что программа пришла наконец в Россию, и Сбербанк вместе с Google реализовали ее в 46 регионах, — поделилась Юлия Соловьева.

Стартовав с 30 тыс. жаждущих знаний татарстанских предпринимателей, к итогу первого года реализации программа выросла до 200 тыс. слушателей, а к настоящему моменту удвоила и этот результат, охватив больше половины регионов страны. Планы на будущее — расти дальше. И меняться, отвечая запросам слушателей.

— Программа не останавливается, и мы ее продолжаем развивать. Не все могут найти в своем напряженном графике 2—3 часа в неделю на обучение. Мы думаем о том, как сделать программу более емкой. Плюс новый контент: коммуникативные навыки — навыки общения, эмпатия, связанные с продажами навыки. Дальше программа будет несколько персонализирована. Мы научимся определять «белые пятна» в компетенции того или иного участника и предлагать персонализированные настройки, — озвучил ближайшую перспективу Анатолий Попов.

По мнению заместителя председателя правления Сбербанка, уже только это привлечет в программу тысячи новых слушателей. В перспективе Сбербанк и Google намерены основной акцент делать именно на онлайн-обучении. А компания Google пообещала подумать над тем, чтобы и после окончания программы «Бизнес класс» ее выпускники не теряли контактов и могли обмениваться информацией и опытом на специально созданной для них интернет-площадке.

Сбербанк растет вместе с рынком предпринимательства

Как старейший и крупнейший банк России Сбербанк видит свою миссию в том, чтобы всячески способствовать развитию экономики страны. Микро-, малому и среднему предпринимательству в этом процессе отводится важная роль, а задача Сбербанка — максимально упростить вхождение в бизнес тем, кто желает заняться реальным делом на пользу себе, семье, региону, государству, — уверен Анатолий Попов.

Сбербанк обеспечивает сопровождение более чем половины рынка финансовых услуг для предпринимателей и юрлиц в стране. И, конечно, для банка важно, чтобы этот рынок развивался и рос, а предпринимателям было комфортно на нем работать.

— Мы обновили нашу линейку тарифов, чтобы у наших клиентов не было расходов на банковское обслуживание в начале деятельности. С начала года мы смогли взаимодействовать с федеральной налоговой службой, чтобы отменить плату за открытие ИП или ООО, если регистрация предприятия проходит цифровым путем. Делается все, чтобы было максимально комфортно открывать и строить свой бизнес. И вопрос образования тоже очень важен. Даже если вы просто работаете в компании, вам стоит получить предпринимательские навыки. Эти навыки полезны и в общении с клиентами, и в общении внутри компании, потому что это все и есть то, что мы называем емким словом «бизнес».

Интересно, что из 400 тыс. участников проекта «Бизнес класс» 80 процентов — это люди старше 25 лет, имеющие два и более высших образования. Об эффективности программы наглядно говорят цифры: 52 процента ее участников улучшили финансовые показатели своих компаний, каждый десятый выпускник решился открыть свой первый бизнес, семь процентов серьезно продвинулись по карьерной лестнице, а 65 процентов от общего числа утверждают, что программа помогла не только в бизнесе, но и в целом позволила многое расставить по местам в жизни. Наконец, девять из десяти готовы рекомендовать участие в «Бизнес классе» друзьям и деловым партнерам.





Партнерский материал