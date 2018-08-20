Дорогой казанский теннис: в Казани разыграли 50 тысяч долларов на песчаных кортах
Накануне в казанской Академии тенниса завершились финалы крупнейшего в истории столицы Татарстана турнира по пляжному теннису Kazan World Grand Prix 2018 (это уже третий по счету турнир). Рекордный призовой фонд размером 50 тысяч долларов — тому подтверждение.
Приятной новостью стал тот факт, что победу в парном разряде вместе с итальянским партнером Томассо Джованни завоевал российский теннисист Никита Бурмакин.
Корреспондент «Реального времени» побывал в гуще событий и попытался понять, почему этот спорт начинает конкурировать с классическим теннисом.
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