«Алтын йолдыз»: церемония вручения премии «Болгар радиосы»

22:20, 08.12.2018 Сюжет: АО "ТРК "Новый век" 32
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

8 декабря в КРК «Пирамида» прошла церемония вручения VI Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы». Статуэткой «Алтын йолдыз» отметили самых достойных представителей татарской эстрады по 33 номинациям. Премию получили артисты, занявшие верхние строчки хит-парада «Кайнар хит», который проходит на ТНВ.



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