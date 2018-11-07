«Шаян ТВ» выходит в большой эфир

12 ноября начнет полноценное вещание детский татарский телеканал «Шаян ТВ», который до этого работал в тестовом режиме в рамках ТНВ. Его программы и передачи смогут смотреть татароязычные дети со всех уголков мира. Параллельно с каналом в работу будет запущен и одноименный сайт. Об этом детально рассказали на пресс-конференции, которая прошла в стенах ТНВ.
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