«Шаян ТВ» выходит в большой эфир

18:00, 07.11.2018 27
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

12 ноября начнет полноценное вещание детский татарский телеканал «Шаян ТВ», который до этого работал в тестовом режиме в рамках ТНВ. Его программы и передачи смогут смотреть татароязычные дети со всех уголков мира. Параллельно с каналом в работу будет запущен и одноименный сайт. Об этом детально рассказали на пресс-конференции, которая прошла в стенах ТНВ.

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