На ТНВ наградили участников конкурса детского творчества «Занимательный мир химических элементов»

11:10, 05.10.2018 Сюжет: АО "ТРК "Новый век" 14
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Телерадиокомпания «Новый век» в праздничной обстановке вручила дипломы и памятные подарки детям сотрудников компании, участвовавших в корпоративном конкурсе художественного творчества. Организатором ежегодного конкурса выступила Группа компаний ТАИФ. Темой рисунков и поделок стал «Занимательный мир химических элементов». В этом году в конкурсе участвовало более 700 детей из 12 компаний Группы ТАИФ.

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