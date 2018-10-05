На ТНВ наградили участников конкурса детского творчества «Занимательный мир химических элементов»

Телерадиокомпания «Новый век» в праздничной обстановке вручила дипломы и памятные подарки детям сотрудников компании, участвовавших в корпоративном конкурсе художественного творчества. Организатором ежегодного конкурса выступила Группа компаний ТАИФ. Темой рисунков и поделок стал «Занимательный мир химических элементов». В этом году в конкурсе участвовало более 700 детей из 12 компаний Группы ТАИФ.
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